VTC新世代新技能博覽　展示創新應用成果　迎向科技新世代

由職業訓練局（VTC）主辦的「新世代 新技能」博覽今日（12月10日）第二日舉行，參加者免費入場，吸引市民趁周末到灣仔會展參觀博覽，當中不少是一家大細到場，認識多項由VTC師生設計、結合科技的創新作品之餘，又「動動手」參與各種技能體驗活動和工作坊。



VTC「新世代 新技能」博覽吸引學生到場參觀，參與各項技能體驗、工作坊，以及作生涯規劃。

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政務司副司長卓永興：推廣職專教育

博覽於昨日（12月9日）下午舉行開幕典禮，主禮嘉賓包括政務司副司長卓永興先生、VTC主席戴澤棠先生、副主席葉中賢博士及莊堅烈先生和執行幹事唐智強先生。

VTC「新世代 新技能」博覽開幕禮，主禮嘉賓包括政務司副司長卓永興先生（中）、VTC主席戴澤棠先生（右四）、和執行幹事唐智強先生（左四）。

政務司副司長卓永興先生致辭時表示，國家「十四五」規劃明確支持香港「八大中心」新定位，為香港長遠發展創造無限廣闊的空間。他說：「現時很迫切的是確保我們有足夠的人才支撐產業發展，用好國家的支持。培育本地人才因此至為重要，我們須着重職學聯通與多元發展，推廣與傳統教育雙軌並行的職業專才教育。作為專責推動職業專才教育的機構，職業訓練局發揮關鍵的作用。」

VTC主席戴澤棠先生致歡迎辭時表示，VTC作為香港最主要的職業專才教育機構，在過去40年一直視「技能」為重點。他指出，VTC會與各界保持緊密合作，並利用數碼科技元素革新學習和教學環境，協助學生裝備未來所需的技能。

五大主題展區 智能科技融入生活

是次博覽設有五大展區，分別為「數碼時代」、「活得健康」、「智能家居」、「綠色生活」及「培育人才」，展出VTC師生於不同範疇、運用創新科技改善日常生活的方案，以及多項VTC的先進學習體驗設施，讓參觀人士進一步了解職專教育。

精選學生作品

「I+家」智能家居系統

場內展出「I+家」智能家居系統，系統由VTC的工程學科學生負責系統研發和設計，健康及生命科學科學生則根據老年病學知識提供實用建議，是跨學科學習的最佳成果。

「I+家」由VTC的工程學科學生負責系統研發和設計，健康及生命科學科學生則根據老年病學知識提供實用建議，是跨學科學習的最佳成果。「I+家」會在用戶家中安裝多個感應器，運用物聯網技術，收集屋內溫度、濕度、空氣質素及住戶活動等數據，並會根據環境數據變化，發出警報，以減少發生各種家居意外機率。例如感應器發現戶主未有關上大門，就會發聲提醒戶主，同時再以短訊通知長者的照顧者；廚房爐具旁的感應器可偵測不同氣體的濃度，監察是否有燃氣洩漏，並在情況異常時發出警報，照顧獨居長者的家居生活。

參加者韓小姐參觀「I+家」後表示，現時本港人口老化，有不少獨居長者難以照顧自己，認為此系統有助照顧他們的日常生活，減少意外發生。

可生物降解餐具

「可生物降解餐具」在「綠色生活」展區展出，項目是由THEi高科院跨學科食物副產品研究中心師生團隊進行的塑膠替代物料研究，透過使用可生物降解的蛋殼聚合物，製成可降解的物料。

「可生物降解餐具」在「綠色生活」展區展出，項目是由THEi高科院跨學科食物副產品研究中心師生團隊進行的塑膠替代物料研究，透過使用可生物降解的蛋殼聚合物，製成可降解的物料。團隊更利用豆渣和酒渣製作成植物肉漢堡、香腸和可食用餐具，營造新的餐飲體驗。團隊期望，研究可以宣揚以科技推動社會可持續發展的訊息。

學習體驗設施

電子商貿平台HKVTC Shop

場內展出VTC即將推出的電子商貿平台HKVTC Shop，讓參加者先睹為快。HKVTC Shop將為學生和畢業生設計及製作的產品提供產品銷售渠道，讓學生有機會參與電子商貿平台的營運過程。

博覽同時展出VTC即將推出的電子商貿平台HKVTC Shop，讓參加者先睹為快。HKVTC Shop將為學生和畢業生設計及製作的產品提供產品銷售渠道，讓學生有機會參與電子商貿平台的營運過程，在實踐中學習。今次博覽中亦特別設置相關專區，展出HKVTC Shop即將面世的產品，例如榮獲「2021紅點設計概念大獎」國際獎項的《原石》餐具，以及VTC 40周年限定智能温度感應保温杯等。

場內亦同時展出多項學習體驗設施，包括「航空貨運工作虛擬實境教學訓練」設施。

「航空貨運工作虛擬實境教學訓練」設施由IVE商業學科開發，是備有虛擬實境（VR）科技的訓練系統。

家長及學生到場 了解行業發展

現場所見，不少參加者是家長帶同子女到場，參與各項技能體驗、工作坊，以及作生涯規劃，為子女未來升學就業做好準備。

家長黃先生陪同就讀中三的兒子到場參觀，二人一同前往博覽中的職業探索區，進行「職業評估」，了解個人性格和能力適合的學科。

家長黃先生陪同就讀中三的兒子到場參觀，希望在博覽中認識不同學科，了解兒子未來發展方向。參觀期間，二人一同前往博覽中的職業探索區，進行「職業評估」，了解個人性格和能力適合的學科。

黃同學透露，今次是他首次接受職業評估，認為評估可增加對自己的了解，又指自己本身對科技相關學科較有興趣，並對場內各樣虛擬實境（VR）體驗印象最深刻。

現場亦有不少中學生到場，親身體驗和了解更多職專教育和技能的發展趨勢，不少學生都認為博覽內容有趣，令他們擴闊視野。

黃同學（左一）在VTC「新世代 新技能」博覽，參加「像真手工蔬果」技能體驗。

就讀中四的黃同學在博覽中參加了「像真手工蔬果」技能體驗，在中華廚藝學院導師指導下，學習利用糯米粉及麵粉捏蔬果擺設。他表示，本身對VTC轄下各個學院認識不多，今次是第一次試手工捏擺設，覺得體驗都好玩，亦令他認識更多VTC提供的課程。同樣是中四的鄭同學表示，今天主要來了解不同學科，對機械人展區有興趣，覺得是次體驗有趣。

到場參觀的中四生李同學稱，場內展出的「可生物降解餐具」讓他認識到科技可如何幫助社會發展。

另一名到場參觀的中四生李同學稱，「可生物降解餐具」讓他認識到科技可如何幫助社會發展，例如將平日看似沒有用的物料轉化為可食用的餐具，幫助環境可持續發展，令他大開眼界。

VTC「新世代 新技能」博覽周日（12月11日）將繼續於灣仔會展舉行，屆時將繼續設有多項技能體驗活動和工作坊，以及多場專題講座和活動，包括2022全港青少年技能競賽頒獎禮，以及世界技能大賽VTC學生選手分享，歡迎市民到場參觀。

「新世代 新技能」博覽「活動廣場」時間表

2022年12月11日（星期日）

10:00 – 11:00 IT使元宇宙實現用戶的豐富體驗

11:30 – 12:30 網路安全對數位化和智慧時代的緊迫性和影響

14:00 – 15:00 2022全港青少年技能競賽 — 頒獎禮

15:30 – 16:30 世界技能大賽選手分享



活動詳情

登記方法：

有興趣入場的人士，歡迎親臨現場登記。

日期及時間：

12月9日及10日：上午9時至下午6時

12月11日：上午9時至下午5時

地點：

灣仔會議展覽中心，展覽廳5BC

交通方法：

港鐵：乘坐東鐵綫，於會展站下車；乘坐港島綫，於灣仔站下車 巴士：乘坐1M、2A、2X、8、8P、25A、40、40M、905、930、950號巴士，於會展站巴士總站下車；乘坐961號巴士，於會展巴士總站下車

疫苗要求：

入場人士須要滿足疫苗通行證要求，並於入場時主動出示疫苗接種紀錄或豁免證明書及相關二維碼。有關疫苗通行證的詳情，可以瀏覽此網頁了解更多。