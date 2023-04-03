港大首屆校長論壇談AI　Alphabet主席：要做好培訓駕馭新科技

首屆香港大學校長論壇今天（3日）舉行，有四位頂尖學者參加，談及科學與科技務實主義對人類未來福祉的重要。當中2017年度圖靈獎得主、Google母公司Alphabet董事會主席John L Hennessy談及AI的發展，他相信人工智能對更進一步改善人類生活可作貢獻；至於人工智能是否會超越人類，甚至導致失業，他相信社會的責任是做好培訓，讓人懂得駕馭這新科技，從中取得益處，創造新的就業機會。



首屆香港大學校長論壇今天（3日）舉行，臨床醫學家和科學家Dame Carol Black、諾貝爾物理學獎得主兼美國前能源部長朱棣文、領導地理訊息系統（GIS）發展、環境系統研究所（Esri）創辦人Jack Dangermond及前史丹福大學校長、2017年度圖靈獎得主John L Hennessy。

對於人工智能是否會超越人類，John L Hennessy相信「我們社會的責任是做好培訓，讓人懂得駕馭這新科技，從中取得益處，創造新的就業機會。」（港大提供）

John L Hennessy在論壇中表示，相信人工智能對更進一步改善人類生活可作貢獻，而隨著人工智能深度學習的突破，自動無人駕駛汽車肯定會成為事實，其他方面例如詳細圖像分析都會有突破性發展。

對於人工智能是否會超越人類，甚至比人類更聰明，以至在很多工作崗位取代人類導致失業，他相信「我們社會的責任是做好培訓，讓人懂得駕馭這新科技，從中取得益處，創造新的就業機會。」強調人類在確保人工智能在作出適當的分析和診斷方面，例如一些嚴重醫療個案的診斷和分析，仍然有著非常重要的角色，「批判思維非常重要。」

朱棣文則談及其實驗室和美國其他公司在減少碳排放、加強使用和儲存可再生能源方面取得的進展，他認為大學與政府合作在制定最有效、引發最少政治阻力的政策方面可發揮重要作用，因爲「在這方面，科學家和工程師可能並不是最精明作決定的人」。又認爲應幫助貧困國家取得能夠促進其經濟增長的科技，指出「較富有的國家應該並且必須幫助貧窮國家應對他們所面臨的氣候變化，他們有責任這樣做。」

其他學者亦談及他們對有關範疇的見解，Carol M Black指出三十年的研究工作，證明「基礎科學、科技、醫療保健基礎設施和有效地群策群力，可以改變最致命的風濕疾病的最危險的併發症。」；Jack Dangermond讚嘆創新科技進步為世界帶來的蛻變，指隨互聯網絡和其他方面的發展世界複雜且環環相扣，形容類似一種生態系統，亦提到人口過剩、氣候變化等威脅，對可持續發展仍然是一個巨大挑戰，強調跨學科、跨部門協作的重要，而「全球地理空間基礎設施」將徹底地改變人類管理地球的模式。

張翔同意彼此相互協作對解決全球性問題非常重要，儘管不能忽視日益增加的地緣政治緊張局勢，亦要盡可能保持科學和科技領域的開放性、可及性和政治中立性。（港大提供）

校長張翔同意彼此相互協作對解決全球性問題非常重要，儘管不能忽視日益增加的地緣政治緊張局勢，亦要盡可能保持科學和科技領域的開放性、可及性和政治中立性。他又強調香港這個世界性多元化城市有著緊密的全球發展網絡，在推動創新和科技發展扮演著關鍵的角色，港大在其中發揮極其重要的作用。