中大開學日升旗隊首次由學生組成　段崇智鼓勵學AI及把握灣區機遇

中文大學今天（4日）開學，中大於大學旗台舉行升旗儀式，今年首次由學生組成的國旗護衛隊負責，並為為學生進行四周的專業升旗訓練。校長段崇智在典禮上致辭寄語學生，在機械人及人工智能的時代學習新技能，並鼓勵學生把握大灣區發展機遇。



中大今年首次由學生組成的國旗護衛隊負責於大學旗台舉行升旗儀式。（中大提供圖片)

青少年軍總會為國旗護衛隊提供四周升旗訓練

中大表示，為培養學生對國家的歸屬感，成立了一支首次由中大學生組成的國旗護衛隊負責升旗儀式，並與香港青少年軍總會合作，為獲選的學生提供為期四周的專業升旗訓練，以確保升旗儀式符合最高規格。校董會主席查逸超、校長段崇智與大學校董和管理層、教職員、學生、校友、多位立法會議員等約140位大學成員及友好一起出席升旗儀式。

寄語學生在機械人及AI時代學習新技能

校長段崇智於本科生入學典禮上致辭時指出，機械人和人工智能為勞動市場帶來重大改變，寄語同學積極學習新技能：「在人工智能及機器人的年代，我們必須積極學習新技能，同時提升現有的技能，把注意力集中在發揮人類獨有的特質，才能保持優勢，不至被機器所取代。」他鼓勵同學培養明辨思考、與他人合作等技能，勇於承擔社會責任，開拓全球視野，成為有能力為世界作出正面改變及貢獻的建設力量。

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鼓勵學生把握大灣區發展機遇

段崇智續指，作為中大一員，有機會也有責任進一步了解國家歷史及多元的現代發展。他表示大學為學生提供豐富實用的國民教育課程及活動，提高大家的國家安全意識，培養民族認同感。段又表示：「我們身處粵港澳大灣區，我鼓勵同學們把目光放遠，以開放的心了解及把握區內發展所帶來的無窮機遇，裝備好自己，為社會及國家進步，以及對世界的可持續發展作出貢獻。」