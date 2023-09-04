中大開學日升旗隊首次由學生組成 段崇智鼓勵學AI及把握灣區機遇
撰文：洪芷菁
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中文大學今天（4日）開學，中大於大學旗台舉行升旗儀式，今年首次由學生組成的國旗護衛隊負責，並為為學生進行四周的專業升旗訓練。校長段崇智在典禮上致辭寄語學生，在機械人及人工智能的時代學習新技能，並鼓勵學生把握大灣區發展機遇。
青少年軍總會為國旗護衛隊提供四周升旗訓練
中大表示，為培養學生對國家的歸屬感，成立了一支首次由中大學生組成的國旗護衛隊負責升旗儀式，並與香港青少年軍總會合作，為獲選的學生提供為期四周的專業升旗訓練，以確保升旗儀式符合最高規格。校董會主席查逸超、校長段崇智與大學校董和管理層、教職員、學生、校友、多位立法會議員等約140位大學成員及友好一起出席升旗儀式。
寄語學生在機械人及AI時代學習新技能
校長段崇智於本科生入學典禮上致辭時指出，機械人和人工智能為勞動市場帶來重大改變，寄語同學積極學習新技能：「在人工智能及機器人的年代，我們必須積極學習新技能，同時提升現有的技能，把注意力集中在發揮人類獨有的特質，才能保持優勢，不至被機器所取代。」他鼓勵同學培養明辨思考、與他人合作等技能，勇於承擔社會責任，開拓全球視野，成為有能力為世界作出正面改變及貢獻的建設力量。
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鼓勵學生把握大灣區發展機遇
段崇智續指，作為中大一員，有機會也有責任進一步了解國家歷史及多元的現代發展。他表示大學為學生提供豐富實用的國民教育課程及活動，提高大家的國家安全意識，培養民族認同感。段又表示：「我們身處粵港澳大灣區，我鼓勵同學們把目光放遠，以開放的心了解及把握區內發展所帶來的無窮機遇，裝備好自己，為社會及國家進步，以及對世界的可持續發展作出貢獻。」