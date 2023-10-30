杭州亞運亞殘運｜教大嘉許參賽學生　校長：積極精神值得大家學習

香港教育大學今日（30日）舉行儀式，嘉許一眾參與亞運及亞殘運的教大健兒。教大表示，今屆亞運及亞殘運共有50名學生或畢業生前往杭州作賽，他們除在划艇項目為港隊奪得首面金牌，亦在單車、武術和壁球等多個項目為香港取得2銀6銅合共9面獎牌的佳績。



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教大校董會主席黃友嘉聯同校長李子建向在場的精英運動員頒發感謝狀，表彰他們於本屆亞運及亞殘運中超卓的表現。兩人亦為得獎的健兒頒發「精英運動員獎學金」。

黃友嘉恭賀一眾運動員，在亞運場上大放異彩，「你們在運動場上展示出堅毅不屈的鬥志，激盪人心，令人引以為傲。教大十分高興能夠成為你們的後盾和夥伴，為你們提供雙軌發展的機會。」李校長對教大健兒取得的佳績感到鼓舞，「運動員將最大的精力投放在比賽和訓練上，你們努力不懈，積極追求卓越的精神，絕對值得大家學習」

教大表示，作為一所「精英運動員友好大學」，一直致力鼓勵運動員作雙軌發展。校方稱該校是首間與香港體育學院簽訂合作備忘錄的教資會院校，透過彈性收生機制，為精英運動員提供入讀大學的機會，由2010年至今，已錄取近130名精英運動員入讀不同課程。