城大非本地生入學攻略！一帶一路國家招生　冀吸引頂尖學生報讀

香港的政府資助專上院校非本地學生限額將由2024/25學年起由20%提升至40%，代表非本地學生入讀香港各間大學的機會將會提升。「01教育」走訪香港多間大學，為各位有意赴港升學的海外學生搜集升學資訊，包括報名程序、學費、獎學金、住宿安排及學習體驗等。



香港城市大學（CityUHK）於1994年成立，位於九龍塘，設有10間學院，當中包括商學院、工學院、人文社會科學院及理學院等。城大是香港第6間大學，在QS世界大學排名中排名第70位，在最新發佈的2024年泰晤士高等教育（THE）世界大學排名中，獲評為全球最國際化大學。城大環球事務拓展處處長代琳教授於訪問中表示，城大課程廣受非本地生歡迎，每年的申請人數遠多於取錄人數。她稱，城大除了在亞洲地區招生外，也會到一帶一路國家，例如中東及非洲，向高中生、老師及家長介紹城大教研特色，以吸引更多頂尖學生報讀。



城大環球事務拓展處處長代琳教授。（城市大學提供）

城市大學非本地生報名注意事項

城大是香港兩間透過內地高考統招錄取內地高考生的大學之一，有意入讀城大的高考生可根據當地招生辦公布的時間表及方法報讀城大。其他海外學生如以國際考試成績入學，例如IBDP或GCE A-Level等，則需自行向城大申請入學。

代琳教授表示，城大重視學生的多元發展，故在收生時除了考慮申請者的學術成績，亦會考慮其非學術成就。她稱，個別學院及部門會因應情況，為學生設立網上面試，提醒有意報讀的非本地生需留意城大學士學位的網上報名時間及截止申請日期。

城市大學獎學金

為鼓勵及吸引海外學生入讀，城大分別為海外生及內地高考生設立獎學金計劃。代教授表示，成績優秀的非本地本科同學有機會獲得最高入門全額獎學金，以及額外每年4萬港元作為獎勵。此外，城大亦設立多元文化補助金及非本地學生傑出運動員獎學金計劃，供合資格同學申請。

城市大學住宿政策

非本地生入讀城大後，首兩年申請入住宿舍會享有優先權，往後學年則需自行安排校外住宿。代教授表示，隨着城大兩個宿舍項目分別於2024年中及2028年落成，預計可提供2,200及1,000個宿位，相信能大幅增加學生入住宿舍的機會。

城市大學升學體驗

代教授說，城大向來着重維持校園文化多樣性，相信本地生和非本地生可透過一起學習進行交流、互相砥礪，而香港作為一個國際城市，重視海外人才，不少畢業生都會選擇留港發展，相信他們能為香港作為國際大都會出一分力。

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