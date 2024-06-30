新政兩年｜ 24小時健身室「夜繽紛」　熟客笑言：易啲同老婆交差

昔日香港夜生活五光十色，現時一到晚上8時，街上燈光卻顯得越來越暗淡，遊客區人潮疏落，旺區夜間盛況不再。不過，後疫情時代，本地市民對健身需求提高，加上打工仔工時長，運動健身逐漸取而代之，成為人們夜生活的一部分。



夜幕降臨，正是健身室上映華燈初上之際。《香港01》記者就在6月一個平日晚上約9時，走訪位於北角民居中的「GO24」Fitness，記錄這家24小時健身室，混雜朝九晚五的白領、工作時間不定時的打工仔，以及剛畢業的大學生，男男女女齊齊做GYM的熱鬧情況。



北角「GO24」Fitness健身室面積約1萬平方呎，記者在晚上9時到達健身室，當晚約40名會員在店內運動，而一旁一群女生吱吱喳喳上著瑜珈課。

從與職員及熟客傾談得知，這間健身室每日至少會有數百名會員出入，晚上7點至9點是店裡最繁忙時段，至晚上10點才會開始慢慢散場。不過，凌晨兩至三點的深夜時份，仍會有數十人會在店內繼續「奮鬥」。然而記者造訪當日，不巧撞上商場停電，健身室要提早關門，職員笑言，「平時呢個時間會有多一倍會員，佢哋知會停電所以早走晒。」

北角「GO24」Fitness 位於北角和富道21-53號。（廖雁雄攝）

健身是為了「愛」和「責任」？

「夜媽媽」仍努力健身，到底是愛還是責任？記者訪問了數名努力揮灑汗水的會員，其中一個就是為了減肥，兩年前何先生加入健身一族。他笑稱，平時收工後，會將夜生活「收埋」在健身室内，而原因竟然與愛妻有關。

健身室已成為何先生夜生活的一部分。（廖雁雄攝）

有老婆就唔好亂出夜街玩 Gym Room會好啲，又健康又好交差。 愛妻號何先生

同為減肥、工作朝九晚五的黃女士表示，在健身室内運動氣氛較好，會更有動力。反之，若自己到公園跑步則未必能長久堅持。

出邊廟街嗰啲夜繽紛會增脂增磅，我係要運動減磅！ 減肥中不願出鏡黃女士

洪先生專程坐地鐵到北角健身。（廖雁雄攝 ）

至於剛成為健身一份子的洪先生，則表示身旁友人居住附近、一直在該店健身，因此他專程坐車跨區來健身，選擇在這裏維繫友情。

我係專程搭地鐵過嚟健身㗎！ 因為啲朋友住附近成日係到健身， 我就join埋佢哋一齊「夜繽紛」。 友情擔當洪先生

葉小姐稱健身室運動不用看天氣做人。（廖雁雄攝）

另外，剛大學畢業的葉小姐則指自己住在附近，選擇在健身室運動，是因爲有較多器材選擇，以及不用看天氣做運動，十分方便。

喺度做運動好好呀 仲可以唔駛睇天氣做人添 北角街坊葉小姐

健身室結合港人社交與運動

目前「GO24」Fitness暫時在全港有9間分店，坐擁數千名會員，年齡層以20至40歲佔多數。

GO24 Fitness教練主管Karl表示，位於核心商業區的分店，其高峰運動時間為午飯時段。而一般港人則主要偏好在收工、晚飯後運動，晚上7點至9點是健身室內的高峰期，故此公司健身課堂，在晚上10點依然會有人來上課，人氣滿滿。「相反外國好似澳洲嗰啲地方，啲人會習慣係朝早做GYM。」而據他觀察，半夜凌晨12點打後來健身室的會員，大多與從事飛機師、地鐵維修、廚師等職業。

GO24 Fitness聯合創辦人陳匡俐（Trudy）則稱，健身室對於港人來説除了可以做運動，也是一個維持社交地方。「始終香港住屋地方細，健身室變成既可以做運動、又可以同朋友吹水維繫關係嘅地方，一舉數得，所以咁受歡迎。」

求變是改革動力。港澳辦主任夏寶龍提示香港要積極「識變、應變、求變」，「在變局中打開發展新天地」，中聯辦主任鄭雁雄最新也談到香港要準確把握「六變」，「浴火重生，迎來各項事業前所未有發展變化。」新一屆政府上任兩年來積極尋找求變之道，同時，求變術早在民間每個角落動起來。《香港01》「求變在民間」系列將一個個民間自強求變故事帶給讀者，見證以靈活多變見稱的香港人如何再次展現民間求變精神。

《求變在民間》系列之五

新政兩年系列：