新政兩年｜環保超市變「價真棧」版citysuper　拯救不完美貨品

行過奧海城，眾多色調溫暖的店鋪中，突然一道白熾燈光映入眼簾。不規則鋸齒裝飾門面，店內懸立幾隻碩大綿羊，頗具科技感的店鋪，這裡充斥的並非科技達人，而是擠滿「師奶兵團」，將5蚊一桶的韓國杯麵、7蚊一盒的澳洲餅乾，搶購一空。



這便是綠惜超市Green Price。由幾位港大學生，於2016年創立，以拯救臨期過期商品為己任，現已打拼出11間分店。更「把炮」的是，疫情、消費降級、北上成潮...本地零售業近年經歷寒冬之際，其卻反逆「執笠潮」，更顯蓬勃，年內還計劃開拓2至3間新店。且超市規模雖只算「蚊型」，但店內佈局卻盡藏巧思，是美學，亦是商機。公司創始人Terence（韓駿謙）親自解密，自己「吸睛」更「吸金」的創業藝術。



求變是改革動力。港澳辦主任夏寶龍提示香港要積極「識變、應變、求變」，「在變局中打開發展新天地」，中聯辦主任鄭雁雄最新也談到香港要準確把握「六變」，「浴火重生，迎來各項事業前所未有發展變化。」新一屆政府上任兩年來積極尋找求變之道，同時，求變術早在民間每個角落動起來。《香港01》「求變在民間」系列將一個個民間自強求變故事帶給讀者，見證以靈活多變見稱的香港人如何再次展現民間求變精神。

《求變在民間》系列之二

《求變在民間》系列：

「機會主義」公司專賣過期商品 創「盲盒」式購物體驗

凡賣食品，商家大多恨不能把「新鮮」二字，昭告天下。Green Price卻反其道，每件商品電子名牌上，必以顯眼字樣，標註「臨期」或「過期」二字。Terence熱絡介紹，Green Price創立，源於其讀書做義工時，了解到過了「Best Before」（最佳食用日期）仍可食用，符合健康標準，之後以此為靈感，與夥伴合創了這間專賣臨期、過期商品的超市。

以一間超市標準而言，「變廢為寶」已是稀奇事，但若買到甚麼，也需碰「運氣」，就更不尋常。Terence開玩笑道，自己開的是一間「機會主義」的公司，一般幾個月會進貨一次，不同時間，接手不同國家或地區的貨物，到港會集中先於倉庫分揀，由各門店自行選貨。有時，熱門貨物可能只在部分門店有售，稍一猶豫，回頭恐會「撲空」。客人每次進店買東西，猶似「抽盲盒」般充滿驚喜。

Terence又指，公司去貨速度快，平日貨物目標是上架一個月售罄。而臨近期限，公司也會推出相應促銷措施。當中，若過「Best Before」期限最多3個月，就會從店內下架。但以其經驗所得，其實一般只有約1%的貨物，最終因「滯銷」而浪費。

Green Price創始人Terence（韓駿謙）。（歐嘉樂攝）

打造「價真棧」版citysuper 以平價吸中產客

縱使「盲盒」式銷售策略甚具啅頭，但令消費者肯心甘情願乖乖掏錢，定價還是重中之重。在Green Price尋寶，總不難發現價格極平，較原價大劈至少一半的貨物。低至幾蚊一包的果乾、十多元一枝名牌眼線筆，隨手一撈即可找到。

Green Price定價雖「貼地」，但公司目標客戶卻瞄準中產。如此反差，Terence就解釋，中產消費力雖高，但供樓、子女教育壓力重重。倘若經常光顧高級超市citysuper，會十分「重皮」。因此，他們便打造出「價真棧」版的citysuper的定位。他表示，中產受教育程度較高，更能接受「Best Before」概念，而惜食行為，更可為子女做出榜樣，故甚受中產家庭客歡迎。

除中產外，Terence指光顧Green Price的外國客亦甚多。港島區位於中環、灣仔和鰂魚涌的三家分店，一半客人都是外國人。他攤手笑謂，「香港唔少外國人都聚居港島，平日除咗幫襯citysuper外，好少識捐窿捐罅搵平貨。叫佢哋過海，都以為要拎Passport咁滯，更何況格價？所以喺佢哋眼中，我哋咪就係最平可以買到外國貨嘅超市囉。」

公司目標客戶瞄準中產，受家庭客熱捧。（歐嘉樂攝）

門店設計盡藏巧思 白光燈奪目吸客

定價貼近「價真棧」，但Terence強調，門店裝修卻不可貪平馬虎，反而極盡心力求新穎，並不希望留下傳統社企，亦或是平價超市的刻板印象。

目之所及，Green Price店面均以銀綠色為主，燈光格外亮白。Terence率先解惑，稱白光燈管專為吸客所用，「等你一行過，覺得好『Sharp醒』，整條街一睇，我哋會明顯光過人」。而燈光亮白，也有利看清細節。他搞笑謂，客戶多中產，不過年齡就「唔係好後生」，所以白光更可令一眾靚太「望真啲」，令其對產品質素有信心。

除在燈光方面下功夫，超市貨物擺放，也有講究。顧客走進店內，率先映入眼簾的，會是薯片等，最暢銷的零食類產品。而醬料、酒水乃至醫藥保健品，則會放在一旁，依照類別羅列。

咦，醫藥保健品與身體健康沾上邊，難道臨期或過期，不會嚇怕顧客嗎？Terence就解釋謂，救急藥品當然不能過期，但一般如魚油等保健品，其實100%與98%的功效差距不大，客戶會更注重價格，故即使臨期或過期，客人接受程度都相當大。

「吸睛」為「吸金」 名牌化妝品成創收主力軍

最有趣的是，其不似傳統超市或便利店，在收銀處堆滿糖果、紙巾等小貨件，容客人隨手一揀，為超市進帳「多多益善」。Green Price的收銀台，或設計為圓形環島，或擺放成銀色長枱，陣仗頗大，旁邊會放置幾支「吸睛」名牌化妝品，如CLINIQUE的乳液，3ce的粉底，又或是一瓶SK2精華水。

「吸睛」的謎底，自然是為「吸金」。Terence坦言，食品單價不高，只能依靠薄利多銷，但化妝品處於臨期狀態，令進貨成本可大打五折。他舉例，本來售價近1000元的貴價化妝品，在其手上即使降至400元左右，仍能獲利。所以若論最能賺錢，貢獻還屬名牌化妝品，故擺放要放在「醒目」位置。

不過Terence透露，名牌化妝品供貨商，一般不希望將貨品放於普通貨架擺放，故其亦要如「黃大仙」有求必應，將其獨立擺放在收銀機旁，有「靚仔啲嘅宣傳」。因此看似不經意的陳列，同樣藏著滿足不同供貨商需求的巧思。

裝修藝術傳達環保理念 拯救「不完美」

其實，Green Price目前也有線上平台，不過僅佔銷量1%。Terence表示，公司沒有主打網購，是因為運輸成本高，且執貨速遞工作繁多，物流使用大量泡沫紙，亦不利環保。且市民選購臨期或過期貨，多喜愛現場「摸貨」確認，故公司亦沒有積極發現線上購物平台。

至於另一個零售業皆面對的北上消費衝擊，他就坦稱，Green Price以海外貨品居多，貨路不同，不構成直接競爭，料無大礙。

縱覽整間店面，不規則的外牆，仿佛撕碎的紙張，門口的顯示屏設計成刻意的故障，而收銀台上被吊起銷毀的巨大綿羊，只因眼睛有色素缺陷，這些都是殘忍的「不完美」。

即便運營8年，Terence談及「Best Before」概念，仍顯得有些小心翼翼，常用「客人可以接受」來形容。不過，店內的商品，和裝修設計一樣，都是世俗意義的「不完美」，Green Price存在，亦正正是要拯救「不完美」。不完美固然需要被拯救，不過誰又可以斷言，不完美本身，不是一種美？