新政兩年｜山姆代購老闆變又變　推中巴包車：從客角度諗就有生機

通關以後港人北上消費成習慣，內地大型超市山姆熱爆深港，新政兩年間，如何變出魔法再擦亮香港旅遊金字招牌及吸引旅客常掛咀邊。然而，有人看準這股北上熱、山姆風，應變與識變，讓港人足不出戶亦能「留港北上」消費。



逆向代購團負責人利先生是首批洞悉山姆商機的港人，去年8月開設網上群組經營山姆產品代購服務，除了提供代購及包車北上山姆的服務，亦設實體店山姆「門市」。不過，競爭者一批接一批湧現，加上山姆超市開通網購直郵香港服務，利先生再展變法，迎難而上，調整顧客目標、營運模式，例如推出「中巴」包車旅遊服務，便利家庭及退休人士北上遊玩，「你冇可能一年到尾都賣山姆，你可能已經消化咗一年時間，咁可能佢會發掘到其他地方玩嘅。」



求變是改革動力。港澳辦主任夏寶龍提示香港要積極「識變、應變、求變」，「在變局中打開發展新天地」，中聯辦主任鄭雁雄最新也談到香港要準確把握「六變」，「浴火重生，迎來各項事業前所未有發展變化。」新一屆政府上任兩年來積極尋找求變之道，同時，求變術早在民間每個角落動起來。《香港01》「求變在民間」系列將一個個民間自強求變故事帶給讀者，見證以靈活多變見稱的香港人如何再次展現民間求變精神。

《求變在民間》系列之一

山姆代購負責人利先生以5,000元租用同層兩個相連的小舖位，作為銷售山姆貨品的「門市」。（歐嘉樂攝）

《香港01》《求變在民間》系列：

擁中港車運山姆貨牽代購潮 租兩鋪作門市售乾、凍貨

疫後復常通關，不少港人北上深圳消費，「佔領」各商場、超市，亦有旅行社紛紛推出超市旅行團，山姆超市、Costco超市一時熱爆香港。特首李家超上任至今兩年，在面臨愈多港人北上消費，如何吸引700萬市民留港消費成為其思考點。政府自去年9月陸續推出夜繽紛刺激經濟項目，至今年1月再升級為日夜都繽紛，又致力將香港打造為「盛事之都」。

在這股北上消費熱潮中，從事工程、不時駕駛中港車北上工作或旅遊的利先生，因一次與朋友到山姆超市購物，他以中港車替朋友運載貨品回港，此後朋友的朋友紛紛找他代購山姆貨品，漸漸演變為一盤生意。利先生於去年年中建立WhatsApp代購群組，數日內逾1,000人加入，至今累計約3,000人。他指，山姆貨品便宜而種類多元，在港人眼中是新鮮物，那時山姆代購尚未流行。

利先生借用拍檔在荃灣某商場的一間凍肉店作為代購取貨點，客人透過網上系統訂購貨品，再到店取貨。他又在去年11月，以5,000元租用同層兩個相連的小舖位，除了作倉庫之用，亦作為銷售山姆貨品的「門市」，由每周開辦一次代購團的模式，轉為實體門市銷售為主。

他表示，每件貨品以原價加10%出售，與代購收費方式相同。其中一鋪以即食乾貨為主，另一鋪則設冷藏櫃存放冷凍食品，至於高價值產品，例如吸塵機等電器類，一般由顧客落單由他代購。

同行競爭愈大 顧客群由全港缩至一兩區

過去一年，山姆代購在本港蔚然成風，利先生的客源亦漸被分薄。他稱：「經過呢一年做代購嘅人多咗，開頭我係可能做到全香港嘅客戶，每個客戶都搵我去代購，但係經過呢一年就慢慢會少。」故他轉以店鋪所在的荃灣區及附近葵青區的街坊為目標顧客群。問及生意賺蝕，利先生表示只為方便街坊取貨，只求生意能一直支撐兩個舖位租金，亦樂見客流帶動拍檔的凍肉店生意。

利先生開始與國內旅遊公司合作，推出傾向旅遊模式的「中巴」包車服務。(受訪者提供）

專攻山姆包車客減少 推「中巴」包車服務轉戰旅遊

除了代購及銷售山姆產品，利先生亦提供包車服務，以中港七人車運載顧客前往山姆超市，再連人帶貨送返港。不過山姆熱潮下，衍生了不少山姆旅行團及直通巴服務，接載市民由香港直達山姆超市。

利先生補充，目前仍提供往山姆超市的七人車包車服務，不過專攻山姆的顧客逐漸減少，「（去）山姆都少咗好多啦......可能幾個月前係冇咁多直達嘅交通工具去山姆，同埋你冇可能一年到尾都賣山姆，你可能已經消化咗一年時間，咁可能佢會發掘到其他地方玩嘅。」

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直到一、兩個月前，利先生開始與國內旅遊公司合作，推出傾向旅遊模式的「中巴」包車服務。他指出，疫後通關，市民一家大小或退休長者北上旅遊，如往廣州可乘坐高鐵或巴士，轉接各處或較為不便。他介紹每架中巴可坐18人，顧客自行安排行程並告知司機，從內地出發。

收費方面，如一團有18人，每日約2,000至2,500元人民幣，涵蓋司機、橋路費、食宿等，利先生作為中介，則收取其約1成中介費，人均收費不超過130元。包車服務以三日兩夜行程為主，例如去中山浸溫泉、往廣州滑雪、到珠海遊樂園，最後一日就到山姆超市購物，「由之前到宜家，山姆可能慢慢退啦，佢哋去玩嘅可能去溫泉啊樂園啊......唔一定係山姆，山姆可能係其中一個點。」

自在社交群組發帖後，便有約700至800人向他查詢，不過至今成團未足10團，他解釋組成十多人成團非易事，一般在數日公眾假期，才有較大機會成團，又由於各顧客往不同目的地、日數不同，故安排需時。

被問及山姆推出網上訂貨直送香港服務會否影響其生意，利先生指在所難免，但相信仍具優勢。（歐嘉樂攝）

山姆直送香港服務 可代購禁運貨類、限量貨 仍具優勢

6月7日，山姆推出網上訂貨直送香港服務。被問及會否影響其生意，利先生指在所難免，但直郵禁運幾類貨品，例如急凍貨品、蛋糕、水果等，這些他皆可代購回港，故仍存競爭優勢。他表示服務開通後，到店光顧的人流一如既往，亦不擔心未來生意受損。

「你都喺個客戶嗰度出發去諗，你就會有商機或者生機囉......」利先生表示，每當山姆推出限量產品，港人基於地理、時間限制難與國內或退休人士搶購，亦會代購一大批貨回港，吸引會不同區的市民光顧。他舉例山姆在今年新年推出Hello Kitty新年麻雀，先後從上海及深圳的分店，由內地合作夥伴協助，代購了超過一百副麻雀回港，塞滿了一個舖位。如顧客不幸選購到有問題的麻雀，亦可以向他換貨。

熱度靠超市推新貨維持

自深圳Costco超市於今年1月12日開幕後，成為港人的另一寵兒，故他亦會從Costco超市進貨，佔其店鋪上架貨品約兩成。被問及預計未來會有何經營困難，利先生稱：「除非山姆唔會再出新產品，唔出新產品個熱度就會減退，減去咁就會慢慢地冇咗，但係如果山姆或者其他超市，不停會更新啲產品，咁都仲有個熱度喺度。」

若某天熱潮消退，他亦不會停滯於過去，而是繼續挖掘內地便宜貨品，而港人感興趣的，「譬如我揸車去到某個城市，我覺得嗰度啲嘢ok嘅，咁我都會帶返香港，山姆只係其中一種。」