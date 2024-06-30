新政兩年｜金融女轉戰GO24健身室　打破硬銷模式　月收百萬淨利潤

過往號稱「不夜天」的香港，現時晚上不到9時，在港島繁華地段兩旁的店舖已落閘。街道一片冷清人煙稀少，彷如深宵般靜謐。在彎角處驀然看見一間店鋪，刺眼的招牌射燈，照著「GO24 Fitness」幾個大字。推門進去人聲鼎沸，「唏」、「呵」聲此起彼落，機械碰撞聲不絕於耳，混合著淡淡汗水味，燈火通明的健身室藏著真正屬於部分港人的「夜繽紛」。



求變是改革動力。港澳辦主任夏寶龍提示香港要積極「識變、應變、求變」，「在變局中打開發展新天地」，中聯辦主任鄭雁雄最新也談到香港要準確把握「六變」，「浴火重生，迎來各項事業前所未有發展變化。」新一屆政府上任兩年來積極尋找求變之道，同時，求變術早在民間每個角落動起來。《香港01》「求變在民間」系列將一個個民間自強求變故事帶給讀者，見證以靈活多變見稱的香港人如何再次展現民間求變精神。

《求變在民間》系列之四

《求變在民間》系列：

「GO24」 Fitness是一家24小時健身室，聯合創辦人陳匡俐（Trudy）其實早於6歲已移民到加拿大，大學畢業後，轉戰美國從事金融投行工作。在17年前她回流香港延續房地產投資，適逢經歷08年金融海嘯，她深覺紙醉金迷世界與自己格格不入，決定毅然退出。之後她誕下兩名女兒，發現香港地難以找地方予孩子玩樂，因而她萌起創業念頭，並在2013年自立門戶，開設了室內遊樂場。

傳統健身室捆綁式合約留客體驗差

之後再在一次機緣巧合下，Trudy遇上另一名生意拍擋Martin Barr，二人觀察到以往的香港健身室多以捆綁式合約留客，覺得體驗甚差。「其實當時自己返到香港，見到香港傳統做GYM Room會SELL好多會籍，又要長期合約，一簽就要簽兩年甚至十年都有，好誇張。」

有見及此，二人覺得自由度相對較高的24小時健身室，應該大有可為，故他們便決定投資逾千萬，踩入健身界。「我哋想啲客只要每月畀月費，就可以隨意用機。唔會有教練無啦啦走埋嚟，SELL你跟佢操。我哋想JOIN堂就自由報名，唔好咁多束縛。」而直到2018年，「GO24」Fitness，便從此誕生。

GO24 Fitness聯合創辦人陳匡俐（Trudy）在初回香港時觀察到香港健身室普遍為捆綁式合約。（陳葦慈攝）

分店每月淨利潤達七位數 兩個月內回本

而市場調查數據亦證明，Trudy雖告別投行工作，但對市場觸角仍然敏銳。按業界《香港健身Guide》調查報告所得，香港24小時健身室數目，由在疫前2018年僅有9間，急升至2023年10月的214間，五年左右增長逾22倍；另邊廂，傳統健身中心則相形見絀得多，單在2023年，其倒閉或暫停營業場所高達136間。

要扑中疫情期間可逆市發圍的行業，已殊不簡單。更巴閉的是，Trudy自2018年開店起，至今已有9間分店，每間分店保守計，在兩個月內已可回本。被問道每間分店每月淨利潤，能否達至六至七位數，她更毫不遲疑道：「呢個係基本一定要㗎！」據其透露，目前「GO24」Fitness坐擁數千名會員，年齡層以20至40歲佔多數。

覷準缺口進攻CBD 趁租金大瀉租與置地為鄰

要創得如此驚人利潤，食時勢及食腦，同樣缺一不可。Trudy稱，「GO24」Fitness在疫前已開始默默耕耘。疫情間，眼見不少傳統健身室因不時要停業，難負擔租金及大量教練人工而相繼倒閉。「GO24」Fitness便覷準健身市場缺口，開始進行逆市擴充，進駐九龍、新界區人流較多私人住宅或商場區。「尤其疫情個陣少咗人返工，疫情緩和啲嗰陣，屋企附近有GYM Room，就可以方便啲客一落樓就做到運動。」

疫情雖打擊本地經濟，但有危亦有機，正正就因為商舖租金下跌，「GO24」抓緊商機，進軍CBD（核心商業區），再另設較高端副線「ONYX」健身室，力攻商業區的上班一族。翻查資料，在今年年頭，「GO24」Fitness以月租190萬，殺入中環核心商業區中建大廈約1.9萬平方呎地庫巨舖，與置地為鄰，其平均呎租約100元，租金較高峰期跌逾五成。

店舖選址面積大 設計花心思

市面上普遍24小時健身室面積僅約5000平方呎，而「GO24」Fitness場地面積普遍約一萬平方呎起，至最大可達約兩萬平方呎，為顧客帶來適度空間感，同時亦能放置更多不同類型的器材，供其使用。「唔會俾會員係度運動覺得好迫，一定要舒服同埋乾淨。」

同樣地，公司也花了不少心思在店舖設計上，每間分店都有本港元素。「好似黃大仙分店有隻獅子，因為有獅子山；太古分店就有sugar machine（太古砂糖）。」另外，公司起名「ONYX」縞瑪瑙，屬一種堅硬寶石珠寶，當然背後暗藏巧思，「起呢個名就係希望會員係呢到做完運動，之後變到一樣咁strong！」她笑著說。

「雙招」力拼北上 拒HARD SELL靠服務企穩

而談到會費，她則表示一分錢一分貨。「有啲公司手288蚊一個月（會費），我哋就冇咁低，要五百幾六百蚊，但入面已經包埋健身課堂同教練指導，明碼實價無額外收費。」誠然，24小時健身室已成香港主流，面對芸芸對手，Trudy稱，成功吸客不能單靠「操機」，健身室更要搞搞新意思。「要More Special（特別），有吸引嘅課程可以上，俾客人有得揀，唔係嚟到淨係做機。」

為此，「GO24」Fitness每間分店，每日會設計至少2至3節健身課堂，包括近年流行的HIIT（高強度間歇訓練）、空中瑜伽、K-POP流行舞蹈課程等，供會員免費參與。不同於傳統健身室，有大量教練「溝客」推銷及跑數的情況出現，Trudy表示，公司現時只有18名教練在9間分店遊走，主力是教班或指導會員正確使用機器，集中火力在教學上，貴精不貴多。

對Trudy而言，「服務好」其實才是吸客的長久之道。「市面咁多選擇，好似朋友成日都話去深圳食飯啲服務好好咁，會係其中一個北上原因。所以我覺得所謂服務之道，就係客人俾得起個價錢，就要有返相應quality（質素）。」

租金支出佔多 智能化設備助慳成本

只是健身室24小時開放，在凌晨時段沒有職員在場，不免令人擔心其安全問題。但原來「GO24」Fitness場內會有閉路電視拍攝現場環境，若客人發生意外，店內有求救按鈕可以聯繫負責同事，會儘快幫忙協助。

然而，乍聽24小時健身室，經營時間較長，以為電費、冷氣費等費用一定是天價。但Trudy搖頭指，其中只有冷氣費支出較多，部分分店已裝設智能化冷氣，「半個鐘度感應唔到有人就會自動熄機，都慳到電。」

至於人工支出，由於教練人數少，故人工支出亦能控制在整體公司支出兩成以下。而在寸金尺土的香港，Trudy不免感慨稱，在公司佔最大支出仍是租金，「依家我哋對租金支出Target goal（目標），係想唔多過整體公司支出嘅百分之30至40。」

望開拓特許經營新模式

許多人在疫後培養規律運動習慣，24小時健身中心隨之崛起。Trudy稱，疫情期間有兩間大型連鎖健身中心倒閉，除了造就健身市場缺口，亦令不少健身教練乘勢而起自行創業，這正解釋了市面上24小時健身室火速開設的原因。不過，經營健身室並非只是「擺兩部機」，便可以「財源滾滾來」。過往為保證健身室有良好服務質素和環境，Trudy表示，公司一直沿用直營模式營運。

但隨著公司質素已趨穩定，她透露近期正考慮開拓特許經營模式，並會其交由具經驗拍檔營運。她樂觀指，「公司開咗6年，我覺得都係一個適合時間，始終做Franchise（特許經營），又係另一樣生意。」