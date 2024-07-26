「歐巴」揼本30萬　首創韓式校服體驗館　憑一招0蚊吸IG女神宣傳

談到韓國，你可能會想起青春韓劇、又或者現時大熱的韓式自拍館。但原來新一波K-POP韓式校服體驗館風潮，亦已殺入香港。藏匿於觀塘工廈內一個800平方尺粉紅小天地。門口掛著「Idol School」的招牌，推門而進，令人意外的是，竟是由兩個「歐巴」（오빠，意即哥哥）余翔飛（Kyle）及萬俊樂（Kayson），聯同好友Helen一同主理。



三名90後深深認同「扮靚是女人終身事業」，覤準「韓流」大熱風潮，湊出六位數創業，為一眾港女打造出一個扮靚、打卡兼備的PINK PINK課室。創業初期，阮囊羞澀，為慳錢他們更諗計，利用兩招新世代宣傳大法，實行「0蚊」大賣廣告，更氹掂一眾女神加持做生招牌。營運短短三個月，這間小小的韓式體驗校服館已做到收支平衝，甚至有錢落袋，可謂「巴閉」！



香港首間K-POP女子校服體驗館，主打以粉紅色調裝修。（Idol school授權提供）

從創業點子到「埋牙」落實計劃，韓式校服體驗館「Idol School」成功彈起，並非靠偶然或盲目自信。三位不到30年歲的年輕老闆，由夾份2、30萬元創業基金，到開業前準備，可謂是有勇有謀。當中在選址方面，留意到年輕人聚會傾向就近觀塘區，故即使新興工業區如火炭、新蒲崗等租金相對便宜，但仍肯「含淚捱貴租」，換取於旺區鄰近地鐵站位置落戶。

裝修佈置成本「慳得一蚊得一蚊」

創業初期，難免銀根緊絀。秉持著「慳家精神」的Kyle、Kayson及Helen，為控制在裝修和佈置道具上的成本，不但「大碌人情咭」，由店內掛畫到場景佈置所需的枱櫈，均是找親朋好友設計和相熟工廠訂購；而且儲物櫃等大型物件，亦是由二手買賣平台Carousell購入，三人再捲起衫袖重新打磨上漆。「啲拍攝道具，好似墨鏡、耳機、書呀嗰啲，有啲就喺泰國旅行時順手買返嚟、有啲喺正版韓國貨，亦有啲喺淘寶入貨。」

三人絞盡腦汁，為的是將所有裝修成本、場景佈置及道具成本，壓在約3萬元。而「慳得一蚊得一蚊」背後，是希望將「彈藥」用得其所，花在客人所穿的韓式校服上。Kayson稱，未計及配件，單單校服成本就佔約1.5萬元。採訪當日，雖然只有Kyle、Kayson兩個「歐巴」在場，但問到韓式校服與日式校服有何分別，二人即儼如專家上身，一唱一和答得頭頭是道，「韓式校服Cutting會相對緊身、短（包臀裙）為主，而日式校服以寬鬆上衣和百褶裙主打。」

前期廣告宣傳支出幾乎為零

店鋪雖標榜是韓式校服體驗館，但為滿足一眾貪靚女仔的不同配搭要求，館內提供超30款不同款式的校服，碼數亦由S至XXL不等。當中無論是性感風的韓式修身包臀裙，或是偏日式風格的青春百褶裙，均一應俱全。而館內提供一般成人校服同時，亦有可愛盞鬼的童裝校服。Kyle又搞鬼道：「做做吓我哋都有入男裝，不過發覺啲男仔著晒成Set校服，最後都係變成揸機嗰個，搖身變成女朋友嘅『腳架』，又或是相中其中一件『拍攝道具』。」

而不同於其他店家開業前大肆宣傳，他們選擇於新年較為淡淨時期，「靜雞雞」準備好所有裝修及大量廣告，於三月底開業前一晩才突然「爆」出，殺個對手措手不及。為的只是「飲頭啖湯」，即使外界有人想模仿，都要若干時間。Kyle更自信放話稱，「就係要（同行）追唔到車尾燈，只可以模仿，唔可能超越。」

Kayson認為韓式自拍機在性價比上已經沒有可比性，不視當韓式自拍館為對手。（盧翊銘攝）

免費宣傳靠Dancer SEO同下苦功夫

依照常理，一般初創企業為打響名堂，總會在前期宣傳大灑金錢。但「Idol School」在Marketing上的廣告宣傳支出，卻幾乎為零。免費獲得大量宣傳，到底有乜「橋」？Kyle就悄悄來個大揭秘。

Kyle解釋，留意到年輕人瀏覽喜好習慣改變，由「loop」IG限時動態，變成IG Reel短影片，所以他們希望以此為切入點去作宣傳渠道。而第一步，就是尋找替公司宣傳的對象。「我哋諗，有咩人會鐘意出鏡，又會可以介紹到我哋嘅地方？最後覺得最合適就係Dancer（舞者）。」

巧逢天時地利人和，韓國新晉女團ILLIT《Magnetic》在當時大爆紅，引來不少Dancer跟跳，故此他們便膽粗粗「廣發英雄帖」，冒昧以「cold call」方式，以提供場地及免費拍片作「小小利誘」，邀請他們到「Idol School」拍片。「成件事都好順利，佢哋拍跳舞片吸睛又多fans。當佢哋拍咗啲片出街，tag（標籤）返我哋舖頭，其實等於間接增加我哋間舖嘅曝光率。」就這樣，大家就以互惠互利模式，達到零成本「病毒式」廣告散播宣傳。

同時，三人亦有在「搜尋引擎最佳化（SEO） 」下了一番功夫，透過強化「觀塘」、「跳舞」、「粉紅色」、「課室」等關鍵詞，提高在Google搜尋成果排名，再以演算法推送相關內容給搜尋答案的人。而在成個過程中不用花費額外宣傳費，便可為「Idol School」提高搜尋流量，而這同是新世代下，數碼行銷最重要的方向之一。

大玩24小時營業 冧客講服務

行銷奏效，亦要價錢配合。Kayson稱，他們的收費模式會按人頭，逐小時計算，當中成人和兒童定價180元；寵物定價則是100元，最低消費為3人。其分析，坊間一般包場拍攝，最少要預約三小時，且每小時定價以250元至500元起跳。他指出，「Idol School」受眾主要為學生族群。對學生而言，按人頭收費會更為划算，而對他們而言，能將拍攝時段碎片化，除了可以「密食當三番」，亦能更靈活作出不同調動。

而他們為成功創業，更「有咁盡去咁盡」，大玩24小時營業。kely表示，「好多人拍跳舞影片，通常會喺夜晚時段。有時佢哋收工集齊人，都差唔多凌晨12點，拍拍下就深宵2、3點。只要有生意做，我哋都會遷就啲客嘅檔期。」當談到他們自認為最煞食的吸客招數，Kyle不加思索，馬上回答：「係服務。」

他舉例指，當有客人單獨上來時，他們不會介意充當客人的御用攝影師及動作指導，為客人的「成品」盡心盡力。Kayson亦坦言，「其實佢哋帶得走張靚相，就喺最好的宣傳。」而有時「歐巴」還會兼任「跑腿」。他們憶述，有次接待一班女生的團體慶生預約，但到場後眾人才發現沒有買蠟燭，最後其認為無謂浪費客人玩樂時間，二話不說就頂著大熱天，去會幫客人買蠟燭。三人認為，只要唔好怕蝕底，用心服務，自然會建立口碑，做到口耳相傳。

兩位「歐巴」都十分贊成，客人帶走靚相，就是最好的宣傳。

其實，近年香港市民熱衷於北上消費，其中一個原因，正是內地服務好，價格亦相宜，CP值高。他們認為，香港人經歷疫情後，情緒的確「崩緊」許多，不少店舖服務態度變差，甚至直言：「香港市道變差，唔完全係受外地競爭影響，反而係自身出現問題。」Kely亦相當理解，港人為何要多搭一程車「北上」消費。「依家香港收費貴咗，態度又差。好多人會諗，點解唔揀個服務態度好、價格平的，要使錢受氣？」

北上潮影響無遠弗屆，問到他們會否同樣有擔心。二人異口同聲不諱言坦稱：「係好驚嘅！」而在開業初期甚至試過「拍烏蠅」，全日無客。不過他指，三人在創業前，其實已做好最壞的心裡準備，假設經營不下去，已有兩手預備，轉型做自修室或Party Room，並笑謂：「咁差極都可以回籠個租金先丫。」

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開舖三個月營業額共10萬元 假日場預約近乎爆滿

幸而，仆心仆命不怕蝕底地付出，三人亦幸運地得到正面迴響。現時店鋪營運三個月，營業額共約10萬元。平日約有6至7小時的預約，假期更近乎從早到晚預約都會爆滿。Kayson稱，有時候會接到商業活動包場，單日可有7000至8000元收入。若扣除水電租金1.7萬元等大開支，以初創而言，每月收入算「過得去」。

而經營才三個月，他們亦未雨綢繆，會開始幻想未來發展路向。Kayson直言，「店鋪最大優勢是太特色，最大挑戰亦是太特色。」他形容潮流是「一浸浸」，維持客人新鮮感成為他們最大的挑戰，但相當實際的他們認為，將場景「改頭換面」是不現實的做法，惟有不定時的更新道具和完善各方面服務，之後更考慮擴充現時大熱的「韓式運動穿搭」，例如運動棒球衣等，增添新鮮感。