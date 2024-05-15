方力申投資認渣斗　被笑「人生贏家」家底厚　搞泳校勁蝕無有怕？

坐擁上億身家、在香港泳壇屢創紀錄的「飛魚王子」方力申（小方），絕對稱得上是人生勝利組。一直熱愛游水的他，在六年前與拍檔合資開辦游泳學校「Hong Kong Swimming Academy」。訪問當天，小方相約記者在酒店泳池邊會面，等待拍攝期間他熱情又主動，向泳池練水的客人指導泳姿，可見他對教練一角秉有熱誠。



然而空有一腔熱誠，不能「當飯食」。這名生意「初哥」，如何能撐得起游泳學校營運，當一個稱職的老闆，才是學問。小方稱，公司去年派「成績表」雖仍然見紅，但蝕幅已收窄，目前生意輸少當贏。咦，仲輸得起，莫非真如外界所言，家底厚、身家億億聲，故做生意賺蝕不拘？一於睇睇小方如何回應！



上回講到，方力申與拍檔投資過百萬，大搞游泳學校「Hong Kong Swimming Academy」，豈料一個世紀疫症殺到，令他月月蝕20萬。好不容易捱過巨浪，他指游泳學校在去年蝕幅收窄，全年虧損約為40萬元。而今年頭兩個月。他透露學校仍處於蝕本狀態，賺錢路上仍需努力。

小方搶做好老闆 「呃呃氹氹」冧員工齊齊搏殺

營運一家游泳學校，說到底，最重要的是人。他指，自己做老闆，最注重是維持「好老闆」的形象，他哈哈大笑指，「衰人我就成日逼我拍檔做，互補㗎嘛」，而即使有員工工作表現不妥，如遲到早退，他亦稱：「我都係叫其他教練去話下佢㗎咋。」

不過當正正經經談到，如何帶領公司團隊去搏殺，小方其實自有一套。他認為，公司團隊精神和歸屬感最為重要，同事合作之間不能忽略彼此感受，故亦會特別注重員工的mental health（精神健康）。即使高高在上如老闆，意見不合時，亦慣會投票作決定。他又以自身作例子稱，「之前老細鬧我，我就真係企定定畀佢鬧，因為我唔可以冇咗份糧。但依家嘅世代真係唔同，畀人炒會覺得咁放三個月假先啦，實有工等緊我，所以要留住人，真係要呃呃氹氹，大家開心。」

投資自認渣斗 「股票全部都輸 成日損手爛腳」

而談到方力申的投資之道，他卻一臉尷尬，擺擺手，說自己談不上有甚麼投資之道，甚至與近日他在TVB《逆天奇案2》飾演精明冷靜的唐教授，性格完全相反。「股票都全部輸，買樓買舖又唔識，人哋買虛擬貨幣就狂升，我就拎啲虛擬貨幣買晒NTF，跌到唔見影。」他自言不善投資，只是偶然會聽朋友的意見，但很多時候將自己弄到「損手爛腳」，不過唯獨游泳學校這盤生意尚算過得去，聊以安慰，「起碼都有正現金流」。

當被問到開設游泳學校時，父母是否支持、有沒有在生意上「過幾招」時，小方就透露，同樣喜好游泳的父親方毓仁，在得悉他開游泳學校，直指：「一早就應該要做喇」。不過，他自言不會向爸爸請教生意之道，並化身「忤逆子」膽粗粗大爆：「其實佢做生意都係麻麻哋，無咩參考價值。」

「人生贏家」家底厚 生意唔怕蝕？

說起方爸爸，難免令人聯想到小方「家底」。坊間茶餘飯後有不少聲音指，方力申是人生贏家，家住半億獨立屋，擁過百件收藏品，身家億億聲，故做生意賺蝕不拘。他聞言耍手擰頭無奈否認，「明明大家見到我乜都肯做㗎喎，如果我真係人生贏家，咁就唔駛做咁多嘢喇！我客串角色又做、主持又做，乜都做。」

小方指，唯一可以回應是，他認為自己放第一位的，仍是演藝事業，因當他在演藝界發展得好，其他事業發展的底氣才會更足。「一來游水事業先蝕得起，或者更加有錢發展嘛，同埋學校形象都會好啲。」坐言起行，他透露在今年6月，會在內地舉行首個巡迴演唱會「搵真銀」，第一站將在佛山，小方趁機笑著賣廣告稱：「應該會搵嘉賓一齊唱，大家記得多多支持呀！」

對於未來生意展望，小方就表示希望游泳學校，可以盡早擁有專屬24小時全天候泳池場地，同時拓展中學和成年界別的泳隊。而說到終極目標，他就來個反高潮謂，「最大夢想係開住冷氣，攤喺梳化成日唔郁，淨係LOOP手機，正！」哈，又估你唔到！

Make up: Elaw Wong@ The Look Studio

Hair: Kin Tam@ ILCoplo

Outfit: Mark Fast

Venue: 香港康得思酒店