方力申投資認渣斗　被笑「人生贏家」家底厚　搞泳校勁蝕無有怕？

坐擁上億身家、在香港泳壇屢創紀錄的「飛魚王子」方力申(小方),絕對稱得上是人生勝利組。一直熱愛游水的他,在六年前與拍檔合資開辦游泳學校「Hong Kong Swimming Academy」。訪問當天,小方相約記者在酒店泳池邊會面,等待拍攝期間他熱情又主動,向泳池練水的客人指導泳姿,可見他對教練一角秉有熱誠。



然而空有一腔熱誠,不能「當飯食」。這名生意「初哥」,如何能撐得起游泳學校營運,當一個稱職的老闆,才是學問。小方稱,公司去年派「成績表」雖仍然見紅,但蝕幅已收窄,目前生意輸少當贏。咦,仲輸得起,莫非真如外界所言,家底厚、身家億億聲,故做生意賺蝕不拘?一於睇睇小方如何回應!



上回講到,方力申與拍檔投資過百萬,大搞游泳學校「Hong Kong Swimming Academy」,豈料一個世紀疫症殺到,令他月月蝕20萬。好不容易捱過巨浪,他指游泳學校在去年蝕幅收窄,全年虧損約為40萬元。而今年頭兩個月。他透露學校仍處於蝕本狀態,賺錢路上仍需努力。

小方搶做好老闆 「呃呃氹氹」冧員工齊齊搏殺

營運一家游泳學校,說到底,最重要的是人。他指,自己做老闆,最注重是維持「好老闆」的形象,他哈哈大笑指,「衰人我就成日逼我拍檔做,互補㗎嘛」,而即使有員工工作表現不妥,如遲到早退,他亦稱:「我都係叫其他教練去話下佢㗎咋。」

不過當正正經經談到,如何帶領公司團隊去搏殺,小方其實自有一套。他認為,公司團隊精神和歸屬感最為重要,同事合作之間不能忽略彼此感受,故亦會特別注重員工的mental health(精神健康)。即使高高在上如老闆,意見不合時,亦慣會投票作決定。他又以自身作例子稱,「之前老細鬧我,我就真係企定定畀佢鬧,因為我唔可以冇咗份糧。但依家嘅世代真係唔同,畀人炒會覺得咁放三個月假先啦,實有工等緊我,所以要留住人,真係要呃呃氹氹,大家開心。」

投資自認渣斗 「股票全部都輸 成日損手爛腳」

而談到方力申的投資之道,他卻一臉尷尬,擺擺手,說自己談不上有甚麼投資之道,甚至與近日他在TVB《逆天奇案2》飾演精明冷靜的唐教授,性格完全相反。「股票都全部輸,買樓買舖又唔識,人哋買虛擬貨幣就狂升,我就拎啲虛擬貨幣買晒NTF,跌到唔見影。」他自言不善投資,只是偶然會聽朋友的意見,但很多時候將自己弄到「損手爛腳」,不過唯獨游泳學校這盤生意尚算過得去,聊以安慰,「起碼都有正現金流」。

當被問到開設游泳學校時,父母是否支持、有沒有在生意上「過幾招」時,小方就透露,同樣喜好游泳的父親方毓仁,在得悉他開游泳學校,直指:「一早就應該要做喇」。不過,他自言不會向爸爸請教生意之道,並化身「忤逆子」膽粗粗大爆:「其實佢做生意都係麻麻哋,無咩參考價值。」

「人生贏家」家底厚 生意唔怕蝕?

說起方爸爸,難免令人聯想到小方「家底」。坊間茶餘飯後有不少聲音指,方力申是人生贏家,家住半億獨立屋,擁過百件收藏品,身家億億聲,故做生意賺蝕不拘。他聞言耍手擰頭無奈否認,「明明大家見到我乜都肯做㗎喎,如果我真係人生贏家,咁就唔駛做咁多嘢喇!我客串角色又做、主持又做,乜都做。」

小方指,唯一可以回應是,他認為自己放第一位的,仍是演藝事業,因當他在演藝界發展得好,其他事業發展的底氣才會更足。「一來游水事業先蝕得起,或者更加有錢發展嘛,同埋學校形象都會好啲。」坐言起行,他透露在今年6月,會在內地舉行首個巡迴演唱會「搵真銀」,第一站將在佛山,小方趁機笑著賣廣告稱:「應該會搵嘉賓一齊唱,大家記得多多支持呀!」

對於未來生意展望,小方就表示希望游泳學校,可以盡早擁有專屬24小時全天候泳池場地,同時拓展中學和成年界別的泳隊。而說到終極目標,他就來個反高潮謂,「最大夢想係開住冷氣,攤喺梳化成日唔郁,淨係LOOP手機,正!」哈,又估你唔到!

Make up: Elaw Wong@ The Look Studio

Hair: Kin Tam@ ILCoplo

Outfit: Mark Fast

Venue: 香港康得思酒店