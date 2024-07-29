「動漫天后」年收近5億　一手捧紅比卡超　解構爆紅動畫3大共通點

大家的童年，總有過反復保證自己已做完所有功課、在學校很乖，為的是等媽媽拿出神聖遙控器，「恩賜」我們短短一兩個小時，可以看卡通的美好時光。但這個睇卡通的愉快回憶，原來不單由媽媽賦予，背後還有一個大功臣，那就是羚邦（2230）創辦人趙小燕（阿Lu）。



說起趙小燕，封她為「動漫天后」亦不為過。皆因舉凡《櫻桃小丸子》、《寵物小精靈》、《超人迪加》等一眾人氣卡通，都是經由她一手引入香港，才令無數小朋友的童年，有了奇幻的童話和魔法。更神奇的是，她本人透露自己從不「煲劇」，屢屢命中爆紅潛力動畫，賺得滿堂紅，完全依靠掃描IP本身的DNA（基因）。



「動漫天后」唔「煲劇」 點石成金全憑DNA

「造夢工廠」羚邦，定位是一家發行媒體內容和品牌授權公司，說白一點，就是「傾動畫、卡通或劇集IP（知識產權）代理」的一個集團。聽起來很簡單，但利害之處是在於阿Lu獨具慧眼，總能「扑中」有爆紅潛力的動畫或劇集，去年公司營收已漲至4.9億元，而早年引入的日本卡通如《寵物小精靈》、韓劇《大長今》，到近期日本動漫《咒術迴戰》、《排球少年!!》，都是不少港人看過的熱門大作。

步入公司辦公室，見櫃上手辦公仔眼花繚亂，似累累功勛陳列。令記者不禁猜想，莫非正因喜愛煲劇，才練就好眼光？阿Lu卻似神色淡淡，斬釘截鐵答：「我一啲都唔睇」，字字擲地有聲。咦，唔煲劇，如何命中熱門IP，僅內容發行一項就提煉出去年3.2億元的公司收入？

她狡黠一笑道，稱自己揀IP的秘訣，並不靠觀後感，完全依靠IP的DNA（基因）。阿Lu指掃描DNA，需有三大步驟。首先是背景調查，即目標IP是否已有漫畫、輕小說、遊戲等出世，是否是原創。羚邦會根據IP的核心價值及內容，判斷作品質素。如該作品本來已經積累一定觀眾，她更可再借鑒觀眾對原作評價，進而分析IP的目標客群。

其次，是要考察IP製造公司，如若出自MAPPA、BONES、A-1 Picture等知名日本公司手筆，即已有一定品質保證。第三，除了動漫畫質外，配音聲優人氣、配樂等，同樣會被考慮其中。趙小燕表示，只要逐一檢視這些元素，憑經驗就會知道作品質素大概如何。

好IP更需好運作 對症下藥適應本地化

揀得到好IP自是先天優勢，但距離令動漫或劇集爆紅，仍要靠「造勢」等後天努力。阿Lu解釋，IP登陸不同地方，都需要經過「本地化」的步驟。她以《寵物小精靈》為例，指當初在香港，該套卡通並未為人熟悉，所以她就要連連出招，除了邀請原作者到場開記者會，解釋卡通設定，又相中當時紅極一時的TVB男星陳浩民，為《寵物小精靈》唱廣東話主題曲。到最後，當時一句「Pokemon，日夜鍛鍊去取勝」，令每個小學生都琅琅上口，小學生的筆盒、書包等，都挑選印小精靈角色的周邊產品，入屋程度才算做到極致。

卡通、動畫年年推陳出新，童年時的你，或許會為播完男生最愛的《超人迪加》，為何要接播女生向的《百變小櫻》而忿忿不平，但原來這都是趙小燕在背後發功的巧妙安排。她指，公司手頭上IP多，故要做到安排不同卡通，在電視台適當時候「一枝獨秀」。如有一排播太多超人系列、《爆旋陀螺》，之後便會改播較中性的《忍者亂太郎》，轉轉口味。

化被動為主動 構建「Ani-One」吸600萬YT訂閱

不過，翻查報紙電視節目表，被動等待電視台播甚麼卡通，便看甚麼的時代終已漸遠。如今動漫市場「亂花漸欲迷人眼」，更需要「主動出擊」。搞頭多多的阿Lu便想到，集團現時在亞太區即手握702個有效媒體內容版權，絕對有本錢建立起自己的「ecosystem」（生態系統），由上游傾得動漫代理權，到下游播放平台，都掌握在自己手中。坐言起行，2016年，她化被動為主動，在YouTube建立起自家頻道「Ani-One」。

「Ani-One」，意即Anime for everyone（適合所有人的動漫），現時其在YouTube已有合共5個子頻道，當中《怪獸8號》、《我推的孩子》等熱門日本動漫應有盡有，只要成為付費會員即可觀看。而用數據說話，短短8年，旗下5個頻道已覆蓋泰、菲、越等地區，合計訂閱數已破600萬，並獲YouTube「2023年度增長最快」獎。即使公司需要與平台拆帳分成，但已叫有筆錢賺。

而阿Lu稱，「Ani-One」更重要的作用，在於幫市場營銷。頻道會上傳自製視頻，賣周邊產品，已然成為獨家招牌。她表示，甚至現時不少動漫社群都會追隨「Ani-One」，每年的ACG（動漫電玩節）亦會吸引大量粉絲，「依家就算大台不買我啲嘢（動漫、劇集），我都唔怕，自己可以擺落去平台」。

羚邦的YouTube頻道名為「Ani-One」，意即Anime for everyone（適合所有人的動漫）。（陳葦慈攝）

聲優或引新熱潮 夥科網大廠推國漫

近年動漫市場的一大增長點，在於配音聲優。聲優在日本的地位堪比明星，甚至能獨立開演唱會，不過在本港就尚未形成熱潮。趙小燕指，舊時請廣東話配音，一集就需1500美元（折合約1.17萬港元），可謂貴過節目費。

但她也坦言，本土語言的配音，的確有利於提升品牌的認受性，例如《怪獸8號》這樣優質的作品，就值得加以配音。而去年由《男兒當入樽》改編的電影《The First Slam Dunk》，她更是邀請1995亞視版本的配音員回歸，喚醒一代人塵封的回憶。

而羚邦另一業務增長點，就是令國漫「走出去」。集團去年新拓「動漫迷」及「Ani-Mi Asia」頻道，就向亞洲13個地區免費播放國漫，合作夥伴涵蓋騰訊（0700）視頻、阿里巴巴（9988）旗下優酷、嗶哩嗶哩bilibili（9626）等。相關頻道目前合計訂閱量約有15萬，實行密密儲客。

環球11城擁辦公室 下一站進軍印度

「羚邦」寓意著「飛躍羚羊到彼邦」，阿Lu形容，羚羊跳呀跳，永遠不會停下來。公司亦一如其名，不斷開拓新市場。羚邦目前有170個員工，在新加坡、馬來西亞、泰國等地11個城市擁有辦公室。

而集團下一個渴望進軍，正是印度市場。阿Lu直言，當地人口多，發展潛力大，Netflix等公司已進攻該地，「你諗下人哋咁大嘅集團都喺嗰邊，佢哋肯定已經做足功課，你無理由唔去啫。」

上市5周年 指將守正道不理會股價

其實，羚邦自2019年登陸港交所，今年已踏入上市5周年。阿Lu與有榮焉指，IP代理公司可以做到上市，歷來可謂罕見。不過一看其股價，始終落在0.16元水平，似乎被低估，但羚邦始終遲遲未見顯著動作提振股價。阿Lu對此抱著樂觀態度，頗有「無為而治」的姿態，稱會持守正道，不理會股價，亦拒絕亂使錢，繼續堅持做自己。