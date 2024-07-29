手揸10萬獨闖東瀛　打造億元「動漫王國」　人生不輸熱血戰鬥番

童年在哪一天結束，或許你與我都不太清楚。依稀記得，好像只是再尋常不過的一天，比卡超使出十萬伏特還未決勝負、超人迪加仍不知今次作亂是哪隻怪獸、小櫻穿上新衣服會收服甚麼古羅卡。故事尚未等到結局，隨手關掉電視機，時間就已從指縫溜走。



其實為幾代港人編織童年的夢，背後有一位「造夢師」。30年前，她隻身跨海越洋，為小朋友帶來《寵物小精靈》、《超人迪加》、《小王子》等一眾小夥伴，為無數港人童年帶來甜夢。而去年又憑一部《男兒當入樽》電影召集，更令這個熱血回憶殺席捲全港。今次要為大家介紹的，是羚邦（2230）集團創始人趙小燕（阿Lu）。



先教游水風帆 再由媒體內容公司自立門戶

驕陽七月，動漫電玩節（ACG）如火如荼，雲集各路動漫迷，不過溯回30年前，動漫產業就算荒蕪，而阿Lu的造夢路，就從這樣一片荒蕪中開始。

動動指頭搜尋，坊間流傳阿Lu的經歷，多不過提及，她自1987年從樹仁學院（現稱樹仁大學）工商管理畢業，之後再從事媒體內容公司營銷。但她在訪問中笑稱，自己其實畢業後，最先是在運動管理公司工作，游水、風帆、拯溺、獨木舟等無所不教。其活潑好動的個性，快人快語，「打天下」的氣魄便就此歷練出來。

之後，她再從事媒體內容公司擔任營銷，時至1992年，有次她在海外選購劇集，偶遇寰亞創辦人之一馬逢國，港人異鄉相逢，難免覺得親切。馬逢國其後更開口邀請她加入Media Asset，即當年仍稱「衛星電視」STAR TV的姊妹公司，擔任銷售經理，在全球選購節目再賣給電視台。

不過此後，梅鐸收購了衛星電視，她亦職位調動主力進行「due diligence」（盡責查證），令她直呼「好悶」。「TVB啦、華視都同我講，阿Lu你出嚟喇，繼續幫我買劇」。左思左想，阿Lu最終拿著10萬元，於是1994年成立羚邦。

隻身東渡日本打天下

不過，阿Lu在過往主要負責引入戲劇類劇集，但自立門戶後。由於她不想讓人覺得「食碗面翻碗底」，既講義氣、亦避免與舊東家「爭食」，故轉戰日本卡通。她指，日本動畫影響力大，且不需要審批版號，入手較易，恰是一片藍海，故此自己便孤身一人，東渡「取經」。

創業初始，困難不勝枚舉。尤其日本社會多由男性主導，阿Lu自己形容稱「我係揀咗一個對女性唔容易嘅行業，拎住10萬蚊起家，又唔識講日文，仲要係『後生女』，佢哋唔信一個女仔，又覺得我哋唔夠錢」。內憂外患，競爭對手亦虎視眈眈，當時香港有一間由日本人開的大型代理公司，《美少女戰士》、《蠟筆小新》，最勁的都在對方手上，羚邦實是夾縫中艱難求存。

她指，在日本時每日都有7、8個會議，不厭其煩向每一間潛在客戶，介紹香港有甚麼電視台，多少時段會播放卡通，Prime Time（黃金時段）在甚麼時候。多年過去，訪問中她仍能將不同數據倒背如流，可見當時的艱苦有多深刻。

「毛Lulu」一戰成名

而經阿Lu不遺餘力介紹，日本授權商方才驚覺，完全不了解一海之隔的香港行情。另一邊廂，阿Lu也坦言，亦是由於羚邦給出了非常合理的價格，不似別家的毛利高。儘管如此，授權商仍放心不下，偷偷進行reference check（背景調查）。她前腳踏出日本公司門口，後腳電話便打給舊東家核實背景。幸而她廣結人緣且實力堅強，最終成功渡過。

而在1996年，她引入的首個授權IP（ Licensing IP）《外星毛查查》，之後更在港聲名鵲起。日本當地的大集團宣發驚訝於《外星毛查查》收視平平，但遠隔重洋的羚邦反而成功令它彈起，日本授權商對阿Lu的評價，便180度轉軚，轉而認為她「一定識做嘢」。當中主角「毛Lulu」恰似是她首戰告捷的「軍功章」。自那時起，趙小燕外號「阿Lu」，她亦樂於以此自稱。

寵物小精靈竟先爆冷 頻出招扭乾坤

幸運的是，正如動漫中，付出努力的主角總會收穫成功，《外星毛查查》收入囊中後，這隻從外星來的毛毛球，之後為她帶來了更多神奇的小朋友，那便是家喻戶曉的《寵物小精靈》。小智和比卡超的冒險故事，大家早已耳熟能詳。但罕為人知的是，其起初在香港其實沒有爆紅，事源早在日本播出時，就有許多閃光畫面惹人不適，故此本港不少家長同樣擔憂「閃光畫面易引發小朋友羊癇症」。

但阿Lu就連出招，頻開記者會，向觀眾解釋劇集設定，還邀請陳浩民為《寵物小精靈》演唱主題歌，令其成功入屋。值得一提的是，她似乎兼具「星探」天賦，此後為《超人迪加》演唱的陳奕迅、《超人帝拿》的謝霆鋒、《超人佳亞》的陳冠希，唱完主題曲後，似乎演藝事業都更上一層樓，一炮走紅。

SLAM DUNK力壓勁敵突圍 紅隧巨型廣告成經典

而近年，羚邦最為人津津樂道的一戰，還應屬拿下日本經典漫畫《男兒當入樽》改編的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》（簡稱為SLAM DUNK）。傳聞有逾30間公司參與投標，最終還是羚邦脫穎而出，趙小燕直言不諱指，「呢個係市場上唔會再有嘅機會」。

而儘管電影去年1月才上線，但早在前一年的11月，羚邦就已在旺角落下第一個巨型廣告。隨後更是在紅隧掀起鋪天蓋地打卡潮。趙小燕驕傲指，時至今日沒有任何一部動漫，願意去紅隧買那麼貴的廣告，無論是搭地鐵、巴士亦或揸車，所有人一行過，都會不自覺多問一聲「咩嚟㗎」？

斥巨資投廣告尚不足，團隊專程請設計師手繪投籃動作，同時亦組織全港各區快閃活動，邀請影迷進行挑戰贏戲飛。時值新年，羚邦就在戲院門口派年曆卡，為包場觀眾提供禮品，宣傳「一浪接一浪」。而請外援宣傳，同樣不可或缺，羚邦在活動中，亦有邀請本地男團MIRROR的AK（江𤒹生）、Stanley（邱士縉）等嘉賓造勢，同時更請到1995當年亞視版本的粵語配音員配音，勾起一代人的回憶。

日本經典漫畫《男兒當入樽》改編的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，傳聞有逾30間公司參與投標，最終還是羚邦脫穎而出。（資料圖片）

三姐妹齊上陣打理公司 熱血人生不遜動漫

回憶美好，卻難追尋，長大後的世界似乎不像動漫中，總有神兵天降，總有福至心靈。父親早逝、獨自打拼供妹妹讀書、隻身赴日傾生意、一度因操勞小產，趙小燕的生活沒有動漫主角的「金手指」，但論熱血程度，卻並不遜色分毫。

輕舟已過萬重山，數年前蹣跚起步的公司，現在上市已有5年，生意蒸蒸日上，趙小燕的姐妹也加入助陣，分別打理行政以及IP授權業務，其丈夫也在羚邦從事商業發展工作，女兒則在美國學習環保相關專業。好似勵志動漫的敘事筆法，孤身闖天下的主角，最終興建起自己的城邦，而無論是她年少的夢想，還是一代代港人童年的夢境，都未遠去，而是穿梭層疊光陰，終有迴響。