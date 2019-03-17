【呼吸中的商機】80後港人拍擋研空氣淨化燈　盼做空氣界Tesla

人類文明愈進步、經濟愈發達，清新的空氣就彷彿離我們愈遠。例如北京作為經濟發展最迅速的地區之一，空氣出名污濁。香港作為人口密集的大城市，空氣污染問題也十分嚴重。 不過，有危機自然有商機，兩名80後港人梅傲雪（Mui）和禤俊傑（Anthony）就共同創辦A-SA，研發室內空氣淨化燈「Airluna」，希望用獨家技術「跑出」，做空氣淨化界的Tesla。

「每個人都需要呼吸！」A-SA共同創辦人梅傲雪（Mui）一句就道出這門生意的制勝點。但重視起這個本來是「免費」的資源，卻是因為三年前一場大火。

牛頭角迷你倉大火 觸發創業諗頭

2016年牛頭角迷你倉一場大火，當時大火燃燒長達108小時，造成嚴重的空氣污染，空氣中殘留不少化學物質，令空氣污染問題備受社會關注。Mui憶述自己跟拍擋禤俊傑（Anthony）看到背後的商機，又因緣際會在香港城市大學發現了一個專利技術，可解決傳統空氣淨化的痛點。

Anthony解釋，傳統空氣淨化機主要使用活性碳，當骯髒空氣通過，污染物會被吸收，並排出清新空氣，但當這個「空氣垃圾桶」爆滿，再也吸收不到污染物，便會直接排出污染物，被大家在渾然不覺下不斷吸入體內。城大的專利技術則是以臭氧催化氧化（OCO）的納米濾芯，直接分解有毒氣體，而不會出現「垃圾桶」裝滿的情況。

A-SA推出的空氣過濾系統融入燈飾，將空氣直接轉化為無害物質。（受訪者提供）

創新的「空氣淨化燈」突圍

兩人發現這個技術專利後當然非常高興，但之後的事非一帆風順。他們先是發現研發出該專利技術的城大學者已離開城大，後來輾轉經互聯網聯絡到他，但原來他已到了韓國，兩人只好親自飛往韓國與他會面，在他的支持下成功向城大申請到這個專利的「使用權」。

有了技術支持，另一困難是如何應用。最直接的選擇是製造一部空氣清新機，但市面上空氣清新機產品已有很多，這會令他們難以脫穎而出。於是曾到過芬蘭和英國任家品設計、曾獲紅點設計大獎（Red Dot Design Award）、iF中國設計大獎（iF Design Award China）等國際獎項的Mui，便想出了空氣淨化燈這新產品，並就空氣淨化燈取得專利。「空氣淨化可以藏匿係任何入面」Mui道，「我哋覺得有好多好技術套用喺全新產品，放喺全新嘅市場，你唔需要在紅海同人競爭，而係喺藍海突圍而出。」

A-SA於本港創科盛事JUMPSTARTER，奪下「The Best JUMPSTARTER」及「最受歡迎初創企業」兩個獎項。（受訪者提供）

空氣淨化燈其實不需要開燈仍可繼續淨化空氣，可除甲醛、除味除菌外，亦有感應器根據Pm2.5、室內溫度濕度、懸浮粒子濃度等自動開關空氣淨化功能，也可透過雲端控制。Mui解釋，甲醛是可以停留5至10年，在牆和傢具釋放出來，故現時新世界（0017）部分樓盤亦有使用該產品，使用後可達到國際安全水平，所涉及數量達到最低訂單數的2,000至3,000件，而科技園也將會落單。

加入孵化器 助將概念「實體化」

不過對於這個創新的想法，Mia和Anthony最初沒有「All In」，而是在2017年贏得科學園創業比賽後，才決定放下原來工作全職創業，同年獲選入新世界旗下初創孵化器Eureka Nova，其後也成為「萬花筒培育計劃」優勝隊伍之一，並在本港創科比實JUMPSTARTER奪獎。對於加入孵化器，他們認為「件事好落地」，能幫助他們接觸潛在客人，了解其需求和痛點。

禤俊傑曾創立零售及分銷產品生意，其中一個產品是由梅傲雪設計，兩人因而結識。（洪嘉徽攝）

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加入孵化器 助將概念「實體化」

A-SA現時已到Pre-A輪融資，融資額累達500萬元。回想初期，Mui也道，初創最難是尋求融資，「由零開始，到現時見過幾百個潛在投資者，初時容易被他們意見影響，後來心態上有所轉變，相信一件好嘅產品是Self-communicate，唔需要Sales係隔嚟講好耐野，而係一出到嚟就會令人哋記得。」她直言現時挑選投資者更加「揀擇」，不單止要能提供資本，亦要有其他資源協助，如同團隊成員一般。

Mui亦定下目標，期望A-SA成為空氣淨化入面的Tesla，定位是高端客戶，未來3年計劃會首先集中在燈飾、家具等產品線，也會進一步研發產品，提升分解的污染物效能、降低生產成本， 以及擴大產品的應用場景，如飛機和船上等，而A-SA首批空氣淨化燈將於今年第四季面世。