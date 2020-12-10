磚頭失光環　富豪家族減磅房地產　「人口飽和　居住需求減」

家族辦公室源自西方富有的英美商人，以協助家族財富傳承，隨亞太區財富暴漲，區內家族辦公室亦激增，他們的投資趨勢值得留意。

以餐飲業起家，藉房地產投資累積資產的家族辦公室曾氏集團，目前房地產佔整體投資組合約75%，但主席曾沛霖表示，未來將繼續轉型至高科技投資，目標是非房地產投資金額比例超越房地產，換言之「磚頭」佔比起碼減至少於一半。

科技日新月異，曾氏集團主席曾沛霖說，綜觀全世界富豪榜，排頭位的都是科技企業老闆，超越了傳統生意，「睇落去如何推動整個家族（財富增長），不可只靠房地產，無論是香港和國內房地產都係。今次疫情，見到好多生意模式改變了，銀行、大公司未必需要咁大的Workspace（工作空間），如滙豐、Google、Twitter都允許員工在家工作，令到近市中心樓價會跌，因為唔需要咁方便，員工間唔中才返公司。」

Google 疫情後將嘗試推行「混合式」在家工作模式。（區嘉俊攝）

住宅及辦公空間需求下降 質疑樓價升值潛力

非房地產的資產組合比重上升，伴隨的是波動性和更多風險。相比磚頭「悶聲發財」，曾沛霖直言，投資一定會有風險，但團隊除仔細分析公司質素，和未來投資回報之外，亦要考慮社會責任，如何透過投資為地球帶來正面影響，如環保、氣候變化、新能源、人造肉等，很多行業不單能賺到錢，亦可為社會創造價值。

但他認為，房地產行業不單不能幫助人類，同時會更加污染地球，加上隨著世界人口逐漸飽和及下跌，住宅和辦公空間的需求減少，房地產到某一位置後的升值潛力成疑，故長遠來說，該家族辦公室看淡中港在內的樓市，並希望改變房地產於組合上的比例。

曾氏看淡中港樓市。（資料圖片）

分散投資到非房地產項目

曾沛霖指，曾氏非第一批人去思考如何分散投資，又預期未來亞洲區的家族辦公室，亦會由房地產，逐步轉往更多非房地產的投資組合。

他舉例，如長和系創辦人李嘉誠、新世界創辦人鄭裕彤等，初期都以房地產投資為主，到下一代接班時都開始分散投資，「有好多唔同原因，包括我們在內，好多時下一代在外國讀書，一定會受到外國影響，吸收外國經驗，以亞洲味道或價值觀配合一齊做好。李嘉誠創立的Horizons Ventures（維港投資）都有很多非房地產項目，如視頻會議Zoom、人造肉公司Impossible Foods。」