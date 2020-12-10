原居民移民英國發跡　曾氏集團第四代舵手：投資要諗點幫地球

人工智能、電動車、ESG等新科技、新主題投資，今年因走勢強勁而走入大眾眼球，為富豪家族管理龐大資產的家族辦公室也參與到這波投資浪潮。以中國為中心的家族辦公室曾氏集團，10年前已開始由房地產轉移至高科技投資，第四代掌舵人曾沛霖指，投資ESG、環保等主題一樣可以賺取金錢，同時有正面影響力，「冀透過今天的投資，改變明天的問題」。

曾氏集團，港人或許認識不多，但其家族與香港淵源不淺，是香港沙頭角原居民，初期以耕田為生，到1950年代，曾沛霖的爺爺移民英國，成首批到英國發展的華僑，並以餐飲業起家，很快便成立了一個餐飲集團，後期擴展到全球房地產投資，包括在香港、英國及中國等地買樓買鋪，令資產組合快速提升。

ESG投資漸受關注

現在，曾氏家族辦公室來到第四代，由主席曾沛霖領導，總部設於香港，在倫敦、北京、深圳都有辦事處。這間家族辦公室近10年開始轉型，由房地產轉移至高科技投資，包括早期和風險投資。曾沛霖說，近期看好人工智能、新能源、區塊鏈、大數據、電動車、生物科技等行業，並一直關注可持續發展（ESG）主題。

他說：「ESG、環保這些議題，英國在80年代已經開始討論，例如用hairspray（噴髮膠）噴頭對環境有害，當時這些知識不太mainstream（主流），但現在年輕人已經很注重這種概念，大家開始接受可持續性行為，不止為錢，會諗不要傷害地球，所以投資這些項目一樣可以賺到錢，又有正面影響力。」

曾氏集團主席曾沛霖指，新一代著重ESG，可持續發展的概念。（鄭子峰攝）

Zoom難取代面談 須「感覺對方眼神」

新冠疫情持續差不多一整年，曾氏的早期和風險投資進程亦受影響，曾沛霖指，團隊在投資前會花很長時間了解管理層，包括是否有想法和執行力等，但疫症令溝通要依靠Zoom等視頻會議，與親身感受截然不同，「有一樣嘢代替唔到，就係當場去開會傾計，感覺到對方眼神、身體語言、語氣，了解對方工作態度和性格」。集團早前戰略投資、今年在美國上市的「體育直播界Netflix」fuboTV，便因疫情初爆發時，他及時乘飛機往美國簽約促成合併，令集團成功實現50倍回報，「如果唔係面對面，單deal（合約）做唔成」。

風投項目減少，集團近期轉投股票市場。曾沛霖指，股票市場活躍，集團近期更多交易港美股票，鍾情以科技股，或者較顛覆性的行業，如電動車Tesla、研發新冠疫苗的美國藥廠Moderna、有份投資比特幣的商務智能軟件公司MicroStrategy、大數據分析公司Palantir等。

股票市場活躍，曾氏集團亦有參與其中，偏好科技和顛覆性行業。（資料圖片）

西方重管理 亞洲講忠心

曾氏集團的定位是以中國為中心，冀充當東方和西方企業的橋樑。曾沛霖說，雖然他在英國長大，自少也被教導傳統中國人價值觀，東西方文化各有可取之處，如西方系統式管理較強，減少出錯機會，亞洲注重忠心和信任，合作不止講利益和條件，亦講究建立關係。

他直言，曾氏集團的目標定得很高，要成為以中國為重心的家族辦公室的領軍企業，令到家族驕傲，並透過今天的投資，改變明天的問題，達至有正面影響力，令世界更美好，「有時在香港只是講如何搵錢，但賺900億和賺850億，對那人可能是沒有分別，到那個階段，應該要思考如何幫助香港、亞洲或世界解決問題。」

曾氏集團主席曾沛霖的個人理念是「anything is possible」，冀把集團打造成中國為重心的家族辦公室的領軍企業。（鄭子峰攝）

中美關係料愈來愈差

集團希望擔當「東去西、西去東」的橋樑，幫助亞洲的企業到西方發展，或把西方企業帶到亞洲發展，對於中美關係惡化對於家族辦公室的潛在影響，他指，預期中美關係只會愈來愈差，因隨中國地位和實力愈來愈強，「美國唔抵得你上位，會用盡所有方法遏止」，如加強中概股監管等，但危也有機，集團可藉此物色助中國企業回港上市的機會，或在香港做「M&A（收購合併）」等，參與香港的金融平台。

他又指，很多人關心香港在當中的角色，而最近亦有很多政治事件和社會不安，但情況愈惡劣，他認為便愈多機會，在乎是否有眼光洞悉和把握。他有信心香港能維持金融市場地位，因香港優勢是港元可以自由兌換，美國或外國投行仍然相信香港多於上海、深圳等內地一線城市，外國投資者投資中國企業，或中國企業要吸錢都要經過香港。他又大讚港人優點，「應該是全世界最勤力的人，一定要開OT（加班），雖然我們想，都唔會早放，同隨機應變能力較強」。