開業3年疫市生意增逾兩成　金融老行尊挾港式奶茶攻大灣區

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-06 07:45

有人辭官享清福，亦有人退而不休，轉過另一條航道繼續搏殺！當過立法會議員、金銀業貿易場永遠榮譽會長馮志堅於2003年退休，離開職場前是中銀國際證券董事總經理，曾為港府當「護盤手」，1998年幫手「打大鱷」。

退下來後一直從事顧問工作，直到2018年，他投資百多萬灣仔春園街開設「我杯茶」，正當你以為他有意遠離金融業，這個打滾逾50年的「大染缸」時，他卻豪言要靠賣奶茶，開足50間分店後上市，金融、餐飲大纜都扯唔埋，但都是馮志堅「杯茶」。

大家飲開的港式奶茶，其製作技藝於2014年，正式成為非物質文化遺產的其中一項，金融界老行尊、已屆71歲的馮志堅，從十幾歲開始慢慢養成飲奶茶的習慣。退休後，除希望藉將公司上市，再度於金融界大展拳腳外，更希望將這項文化傳下去，「我要傳承，唔止沖茶嘅要傳承，飲茶嘅都要傳承，好似唱大戲（粵曲）一樣，你叫人學唱，你都要有人去聽先得，冇人聽你叫人去唱，唔通次次自己買飛畀人去聽？」

因此他斥資百萬元，在灣仔春園街開設「我杯茶」，專賣奶茶、鴛鴦、蛋治等，平均日賣400至500杯；店內書法題字「弘揚香港美食文化，傳承港人創業情懷」亦成公司宗旨與願景，他希望透過直營及加盟店形式，培訓更多「茶王」，並在香港及大灣區內目標開設50間分店，擴大經營規模後上市。

馮志堅認為，將廚房放室當眼位，可增加消費者信心。（鄭子峰攝）

做好質素 搵「茶王」出山

「奶茶」平均一杯廿元有找，希望做到上市，是否有點大想頭？他笑言，市面上不少奶茶存在「鞋、澀、苦」等缺點，因此招攬本身已經退休的「茶王」羅德師傅提升產品質素，「你見我沖茶個位放門口，我就係要佢哋（師傅）明星咁捧，幾年前我只賣奶茶，同鴛鴦、蛋治等等，就係要做好質素，去到舊年先有賣飯同麵賣。」

「茶王」出品的確吸引不少客人慕名而來，他說有人即使住山頂亦要叫外賣，「佢話的士錢我畀，你送上嚟。」亦有公司一次過叫五、六十個下午茶，「做到伙計傻，一次過整幾十個餐。」

立食、外賣為主 最怕顧客「打躉」

香港租金水平，在全球都是數一數二的貴，灣仔這間總店，四百多呎月租逾十萬，佔成本近三成。為用盡店面，他大部分的位置都是「立食」，「大家係唔介意企係度食，或者買完拎住飲，呢個已經成為一個潮流。幾十歲嘅就唔中意，因為冇位坐，同我都唔中意啦，一入嚟坐幾粒鐘，我頂唔順。」

他亦仿效外國的「得來速」，客人可以通過即時通訊應用程式預先叫外賣，當駕車到門口時再由店員送上，全程都不需要落車。

做好門面功夫，其實內在都好重要，洗手間正是其中一環。他指其他餐廳的洗手間非常污糟，令人反感，「我咁細間店，洗手間一點都唔孤寒，同你搞到乾乾淨淨，好多貴婦、師奶都好放心用。」

開業三年 疫市下生意最好

可是去年一場疫情，卻打亂了他的上市步伐，目前中港兩地有五間分店，如果順利今年將再開五間加盟店。三年前他接受其他傳媒訪問，豪言兩年內開夠50至100間，然後做A輪融資。今次訪問，再問及上市時間表，他就說不會再定目標，反而是先建立團隊，「首先做好品質，上市係得到資金，做得好要靠團隊，先係長久經營，唔係搵快錢，我自己做金融咁多年，見得太多。」

目前「我杯茶」在中港兩地有五間分店。（鄭子峰攝）

若分店數目增加 考慮開中央廚房

社會運動及疫情，雖令上市大計推遲，但去年生意，卻是三年來最好，去年生意比2018年，增加了廿幾％，雖有盈利，但未回本，「 疫情在最初段時間影響最大，之後平和了，第二、第三波疫情，政府有好多（防疫）措施，我反而著數咗，第一我本身唔做夜市 你唔畀堂食唔關我事，反而六點後我仲賣埋飯、面。」他更表示，若果公司規模進一步擴大，或考慮要開設中央廚房。

訪問期間，他多次提及大灣區，目前在羅湖及佛山有兩間門店，並以「嘆杯茶」為名。他表示，希望未來將業務規模做大，最終可將公司上市。他寄語年輕人要睇清楚市場方向，未來的經濟焦點全在大灣局。

而他經營的「我杯茶」，亦是希望為年輕人提供一個機會，學一門手藝創業。不過他亦非來者不拒，不是有足夠資金就可成為加盟商，最緊要的是「有冇心」，「要認同我呢個理念。」