專訪｜利率攀升不利增長股　C基金李浩德︰逐步換馬舊經濟

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-01 07:00

美債息飆升，港股2月最後一周上演過山車，恒指全周累跌1664點或5.4%；科指全周急插15.2%，高位11001點計更累插18.6%，與技術性熊市只差一步。

鵬格斯資產管理首席投資總監、「C基金」中國股票基金經理李浩德上周接受訪問時，便指市場憂慮通脹及長息上升，資金將從股市撤出，高估值的增長股尤其受影響，他旗下基金亦已逐步減持新經濟股，換馬舊經濟，期望年內舊經濟佔整體組合三成。

通脹倘重來 利好商品、銀行及消費股

美國10年期國債孳息率上周一度升穿1.6厘，較今年初約0.9厘顯著攀升，主要由經濟復甦下，市場對利率和通脹走高預期所推動，李浩德說，利率上升會侵蝕未來現金流的價值，而增長型股票正正是以「DCF」（現金流折現法）計算估值，早前因長期低息的預期，市場對估值相對進取，惟近期長息上升，加上人行農歷年假後即「收水」，這些估值飆升太快的增長股，整固幅度便更大。

上周科指急插15.2%，成份股以剛被剔走的心動公司（2400）跌幅最深，全周累跌27.1%，總計五隻成份股累跌超過兩成（見下表）。

市場除了擔憂利率上升，亦憂慮高通脹，甚至惡性通脹的出現，有美國聯儲局官員則料通脹年底前可達到2%目標。李浩德指，通脹會「蠶食」大部分資產，除非該資產會受惠通脹或經濟復甦，如商品及銀行股，此外，通脹亦可刺激消費，「早買早享受，遲買貴幾舊」，他亦建議投資者可配置消費行業例如汽車、汽車代理商等。

三成資金配置舊經濟股

不同於去年兩次新舊經濟股的資金輪動，李浩德認為，今年市寬會擴闊，舊經濟不會再有波幅無升幅，旗下基金目標配置三成舊經濟股，早前已略為減持騰訊（0700）、美團（3690）、拼多多（美：PDD）；而基金的新增管理資金則部署舊經濟為多，「溝淡了新經濟」，故目前倉位已有逾一成屬舊經濟股，當市況回穩後，將加速新舊經濟輪動。

他又不認同舊經濟股會「買唔落手」：「最重要睇得準，香港好多人以前炒樓發達，地產好時，買多一些樓就得，條條大路通羅馬。現在的人覺得新經濟好，只是因為去年升得勁，對舊經濟有偏見。」

李浩德說，新經濟股也不會長升長有，業績亦要「交功課」，去年因市場資金充裕，燒錢發展的成長公司即使未盈利，只要故事動聽，仍有辦法在市場集資取錢，但相信今年行業表現會分化。他說：「增長股不是現在才有，以前高鐵概念，中移動﹙0941﹚都是增長股，只是年代不同，今天所說破壞性創新只是一個名詞，本質都一樣。」

李浩德說，新經濟也不會長升長有，業績同樣要交功課。（盧翊銘攝）

滙豐受惠全球經濟復甦 看好升穿60元

舊經濟股中，他去年推薦的滙豐（0005）已成基金十大持倉，1月底佔基金持創比重約2.4%，排第七位。受訪時，李浩德重申滙豐目標價至少睇60元，較上周五收市價47.3元，起碼仍有27%升幅，「我不會太糾纏派多少息，最重要是重新派息，滙豐有經濟復甦概念，去年年頭都是60元，很多股票已超越疫情前的價。」

除此之外，中海油（0883）早前受美國制裁影響而急跌，他亦撈了貨，但股價突破10元後便略為「食糊」，因長期看淡油價，有被新能源及頁岩油取代的可能。

C基金截至1月底十大持倉，滙控位列其中。（資料來源：C基金）

按盈利預測 恒指或抵36000點

去年不少投資者賺取巨額回報，李浩德管理的C基金去年亦回報可觀，全年升幅逾五成。對於今年回報目標，李浩德指目標是跑贏大市，和錄取正回報，強調沒人會說得準目標回報，但認為新興市場風險溢價今年有望下降，港股和A股都會受惠，而2021年恒指每股盈利預計增長17至18%，按此參考，推測恒指全年可達35000點至36000點，但前題是利率不會急劇上升。

展望2021年，鵬格斯資產管理關注十大主題，包括：(1) 全球經濟復甦；(2) 香港最壞時間已過；(3) 中美關係；(4) 黃金部署；(5) 消費模式升級；(6) 電商趨勢；(7) 數字化；(8) 周期性；(9) 醫療保健行業政策風險；(10) 淨零排放，並列出各大主題推薦股票（見下圖）。