專訪｜投資要「跟紅頂白」　前惠理基金經理：跌市唔沽點撈底？

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-01 07:05

近日市場波動，面對跌市，散戶可以如何應對？出身自惠理基金（0806）的鵬格斯資產管理首席投資總監、「C基金」中國股票基金經理李浩德接受訪問時，透露面對股市轉勢，旗下基金有逐步減倉，並分享自己的操作心得，指市場轉弱時會順勢而為，減持股票，「升市又滿倉，跌市又不沽，之後如何撈底？如何捕捉新的投資機會？」

李浩德是惠理集團前高級基金經理，2003年至2012年任職於惠理，有達16年投資管理經驗，其管理的C基金去年回報可觀，全年升幅逾五成。李浩德奉行買股票應該「跟紅頂白」，形容自己風格是順勢而為，市旺時進取，市差時保守，令自己不會太大包袱，「問題是市況由好轉差時，如何做是最難」。

遇上跌市，他會先判斷市況變化的原因，當變化大時，便要尊重市場看法，作出行動，「當然不是沽清股票，大部分時間其實不是世界末日。跌市調整一下沒所謂，沽完股票是可以買返，好多人唔明」。

李浩德形容自己風格是順勢而為，市旺時進取，市差時保守。（盧翊銘攝）

先減持不賺錢股票

至於減持方法，他指散戶普遍是蝕錢便長坐，他的方法是先減持浮盈不多，又或持倉虧損的股票，並嚴格執行10%的止蝕位，倉中表現最好的就保留，否則永遠望住倉位蝕錢的股票「好難頂」，在經歷數個大浪後，倉位剩下的都是賺錢和較好的股票，無論是技術和基本分析，或是對公司的感覺，理應有更深了解。

這種「追漲殺跌」的方式，與價值投資豈非背道而馳？李浩德指，並非不分析公司價值或行業趨勢，因這與處理跌市是兩個問題，如果投資者判斷估值昂貴，基本因素或行業發展有變化而減持，應該市況未郁時已經沽貨，而非跌市才去想。

他說，分析公司賽道，同時兼顧宏觀大環境，可以兩者結合，「我們也花很多時間觀察世界發展，對不同行業的挑戰和機遇，因股票終究是一盤生意」，但這不代表能忽略大環境和金融市場變化，例如近日債息的確急升，可以適度減持，趨吉避凶。

李浩息指，分析公司賽道，同時兼顧宏觀大環境，可以兩者結合。（盧翊銘攝）

市場驗證才算正確

不少人將長線投資掛在口邊，但李浩德認為並非「講完就唔使做」，否則等於把事情簡化了，因投資涉及對不同未知事件的預測，世界環境亦愈趨複雜，因此，他的方法是止蝕不止賺，待市場驗證他的眼光準確，「股票升，才反映市場確定了你的想法，便繼續去（持有）。市場大部分時間都能有效告訴你甚麼是好股，隨時間過去，好股會升，短炒炒贏便變長揸，而大部分散戶是短炒輸了才變長揸」。

他說，自己很願意嘗試不同的投資，但大部分時間會先假設自己的想法錯，在經市場考驗過後，才會覺得正確。

同場加映︰

展望2021年，鵬格斯資產管理關注十大主題，包括：(1) 全球經濟復甦；(2) 香港最壞時間已過；(3) 中美關係；(4) 黃金部署；(5) 消費模式升級；(6) 電商趨勢；(7) 數字化；(8) 周期性；(9) 醫療保健行業政策風險；(10) 淨零排放，並列出各大主題推薦股票（見下圖）。