Catherine Wood中概股持倉一覽（附表）　黃國英三招估下隻契媽股

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-18 18:49

有「科技股女股神」之稱的Catherine Wood，所管理的方舟投資（ARK Invest）因投資顛覆性創新公司，錄得超高回報，而獲得廣泛關注。其中，組合不乏中概股蹤影，合共持有15隻中概股甚至港股（見下表），總值逾57億美元，似乎相當睇好，其中新近增持的三隻港股更立即爆升，投資者應如何捕捉下隻「契媽股」呢？

現年65歲的Catherine Wood，畢業於南加大經濟系，1977年入行任經濟師，至2014年即57歲才創業，成立ARK Invest。初期，基金排行跑輸同行，她自掏腰包，投入自己積蓄來維持運作。到2017年起，基金持股開始上漲，最為人熟悉是在購入Tesla後，股價累漲超過10倍，被股民捧為「女股神」，香港的連登討論區甚至稱呼她為「契媽」。

ARK Invest現時旗下有5隻主動型ETF，分別為ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF，除了主攻基因科技的ARKG，其他組合都有納入中概股。

截至2月17日，旗下已持有15隻中資股，總值57.4億美元，最重倉是百度持股總值13億美元，及騰訊ADR總值11.5億美元，甚至晉身了組合的十大持倉，可見股神相當睇好。

契媽持有全部中概股一覽（下表）：

黃國英：「抄功課」要快

「契媽」眼光獨到，新近增持的移卡（9923）、平安好醫生（1833）和眾安在綫（6060）迅即爆升，盡顯名人效應。豐盛金融資產管理董事黃國英說，名人加持效應在牛市的不同階段都出現過，並非新現象，只是從投資角度看，「抄功課」必須要快，否則要付出溢價，而該溢價與基本面無關，「只係有條友買咗，然後個個都買，唔係間公司有新發明、新產品、或者拎到新market share（市場份額），然後你付出30%至40%溢價落去，係非常蠢嘅事」。

黃國英透露，旗下基金均持有上述三隻股，但提醒「抄功課」除了要快，也要注意非隻隻值得抄，舉例平安好醫生上市已有一定時間，「契媽」現在才買入，原因除了可能是研究未到，亦可能是該股在以前根本未必是TOP 20選擇，只是現在Fund Flow（資金流入）多了，連第二梯隊都要買入，故認為未來「契媽」效應的參考性或會降低。

三招提前部署「契媽股」

「抄功課」快固然有優勢，但如果能提前部署下隻「契媽股」等待點石成金，回報就一定更驚人，黃國英直指困難，但也教路三招，一是上市時間不太長，太長機會率就不會太高；二是專揀行業的顛覆者，平台型或創新型公司，俗稱「賽道」較佳；三是選擇中小型股，「舉例買大隻如蘋果，係無用嘅，因持股嘅人多，唔會咁無阻力」。