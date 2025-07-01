越南直擊｜有人辭官也有人趕科場！　關稅戰華商掙扎實錄

臨近美國總統特朗普對等關稅90日限期，除了美國對英國及中國貿易談判有所成果及進展外，對其他國家的相關貿易協議仍待推動及落實，當中包括以往「中國+1」策略下的受惠大國—越南。《香港01》記者在此「敏感」時刻到訪越南，闖蕩南北越及華商工業區等，訪問在當地設廠的廠家、相關業務經營者及民眾，了解在關稅戰下，他們業務情況及想法。



越南此次被美國威脅加徵高達46%對等關稅，較同樣與美國保持友好關係的日本及印度，高出近一倍，也高於同樣為東盟國家的泰國、印尼及馬來西亞等。在關稅陰霾下，越南多個行業經營前景未明，大型的華資廠家擬減產觀望來自保，也有廠家正開拓越南以外產地，實行「中國+N」策略來分散風險，至於中小型廠家則更有結業打算，有業界人士預計，短期內或將爆發中小型廠家結業潮。



在關稅陰霾下，越南多個行業經營前景未明，中小型廠家則更有結業打算。不過，對於從未「出海」的中國廠家來說，越南仍存在一定吸引力。（圖為北寧復星廠房 顧慧宇 攝）

中資企業積極赴越考察 考慮「出海」

關稅戰火，越南被美國威脅加徵高達46%對等關稅， 有人看到危有人看到機。

幫助中國企業出海的諮詢公司山海圖科技，旗下的源築地產越南經理許釗猷表示，近期受到美國關稅影響，有客戶因為美國對越南潛在對等關稅較高的緣故，而臨時決定不來越南考察，希望先行觀望。有的可能已買了地，但會暫緩相關廠房建設計劃。期間他們也會轉而前往考察其他受關稅影響較小的地方。

許釗猷表示，但也由於關稅政策，中美協商仍待突破，而逼使一些原有從沒有想過出海的中國企業，近來會積極考慮出海包括越南，故此公司整體營業額並沒有太大的變動。

有在越南和中資企業關係密切的商人也透露，4月2日美國對等關稅公佈以來，有很多從來沒有出過海的中資企業，積極考慮出海，並聯絡中資商會安排來越南考察，這些企業除了中小型企業，還包括大型的上市公司。至於中美關稅戰暫停，對於有美國出口業務但仍未「出海」的中國廠家來說，暫時得以解除危機並「鬆一口氣」。

許釗猷表示，關稅政策逼使原有從沒有想過出海的中國企業，積極考慮出海包括越南。（顧慧宇 攝）

大廠繼續轉移產能計劃

不過，該商人並透露，中長期而言，找尋中國以外的產能佈局仍有其必要性，故此目前也算是一個「緩衝」，給予廠家時間去思考及判斷未來的佈局。其已經接觸的幾個大廠，並不會因為中美關稅暫時回落，而改變已在執行當中的轉移產能計劃，「現在反而是讓他們有喘息的時間，去做更充足的（轉移產能）準備工作」。

台商會榮譽總會長、和鼎隆建築董事長簡智明表示，目前其建築公司正在進行的12項工程，均主要為中資、台資及港資客戶的電子工廠建設。不過，貿易戰對於電子等行業衝擊有限，因會涉及半成品等廠家，而出口市場也較為多元化，故此對於這些正在起建的廠房計劃並沒有受到影響。

有來自新加坡註冊的製藥公司，計劃將在中國產能搬移至越南。該公司負責人表示，如果越南被徵收高額關稅，中國將會被收取更高關稅。（圖為北寧空置廠房 顧慧宇 攝）

仍望越南最終關稅低於中國

有來自新加坡註冊的製藥公司，在關稅戰下仍計劃將在中國產能搬移至越南。對於越南被美國徵收潛在的高額對等關稅，該公司負責人表示，有此決定也是美國關稅政策導致，但預計如果越南被徵收高額關稅，中國將會被收取更高關稅，故此相較在中國經營廠房，越南仍然會具備優勢。

該負責人相信，美國主力想打擊的是中國，而在這個過程中，如果越南也被徵收高關稅，美國會變成沒有地方買東西，而這並非美國的目的，故此會維持轉移產能計劃。

另一家來自中國內地的企業，也擬繼續進駐越南。有目前在中國東莞經營五金業務的廠家負責人，趁著美越90天對等關稅暫緩期，前往越南來考察，他表示，客戶建議其將產能優先轉移至越南，因考慮到越南和中國在地裡上較為接近，而且有一定的產業供應鏈配套，他目前正積極考慮將廠房搬移過來。

相較其他受關稅影響較少國家仍具備吸引力

許釗猷表示，有信心轉而前往考察其他企業，會最終選擇前來越南。除了越南，目前中國企業會考慮轉移產能的地方包括馬來西亞、中東及非洲等，這些地方受關稅影響較小，但當中非洲本身工業的供應鏈仍待完善，而中東部分國家就面對地緣政治衝突。而在工資等成本方面，越南會較馬來西亞具備優勢，目前工人的最低工資為每月約1,400元人民幣，雖然一般工人能夠賺取逾2,000元人民幣，但仍較馬來西亞逾3,000元有優勢。

同時，越南在電子等產業方面，整體產業鏈包括上游原材料供應等，會較其他臨近東盟國家包括印尼及柬埔寨等，更為完善。而越南政府為了吸引外資，也會對在政府工業區內設廠的廠家，進行所得稅減免。

北寧桃小姐表示，美國此次關稅對越南廠家帶來衝擊，她認識或者廠房租用的現有客戶，不少已經沒有或者減少再接美國客戶的新訂單了，故此已在考慮關閉廠房的可能性。

北寧廠家考慮結業以節省租金成本

不過，已進駐越南的廠家，則需在關稅戰陰霾下掙扎求存。在中資工廠較為集中的越南北寧，記者到訪為平日的下午，這裡的市區感覺非常寧靜空曠，街上行人稀少。這裡的街上有很多中式餐廳及做貿易物流的公司，但不少都在「拍烏蠅」。也有做貨倉的公司，但門口上鎖，裡面空無一人。

在北寧從事廠房租務的越南人桃小姐表示，美國此次關稅對越南廠家帶來衝擊，她認識或者廠房租用的現有客戶，本身有直接出口美國業務，目前除了趕現有訂單在90日緩衝期前出口美國外，不少已經沒有或者減少再接美國客戶的新訂單了，故此已在考慮關閉廠房的可能性，因若果閒置廠房還會需要承擔租金等成本。

中小型廠家已有結業打算

她又分享，其來自中國的丈夫在北寧經營紙廠，製作說明書包裝盒等，主要市場在越南，沒有美國出口，但還是間接受到影響，因為客戶包括在越南設廠的蘋果等外資商，後者業務受到美國關稅拖累，從而也影響到其業務。

在中資工廠較為集中的越南北寧，這裡的市區感覺非常寧靜空曠，街上行人稀少。（顧慧宇 攝）

美國總統特朗普曾首任時對中國發動關稅戰，臨近中國的越南在「中國+1」策略下，吸引大量外來資金及廠家進駐，包括中資及港資 。目前美國進口的鞋類、家具及服裝中，分別有高達三分之一、四分之一及五分之一，需要依賴越南。美國鞋類經銷暨零售商協會（FDRA）便曾致函白宮，稱特朗普的對等關稅已對鞋類產業構成「生存威脅」，要求納入關稅豁免項目。這封信由76家鞋類品牌聯名，包括Nike、Adidas、Skechers等品牌。

製鞋上下游廠家處於「生死邊緣」

在越南從事鞋業製造的廠家陳先生表示，受到美國關稅影響，鞋業的供應鏈上下游廠家情況很淒慘，正可以說是處於「生死邊緣」。他自己經營的廠房主要供應鞋子配件給大型知名品牌商包括Nike及Addidas等，目前正面對新訂單大幅波動，關稅談判進展仍待觀望，品牌商已開始要求供應商減價出貨，以一起承受關稅方面的衝擊。

家具業方面，首季越南傢俱出口金額達41億元美金，當中出口美國金額達21億美元，按年增長12.9%。從事家具製造行業的越南廠家表示，4月美國出台對等關稅後，由於需要等待90日後的關稅情況，目前越南家具廠家對美國客戶的訂單交付料只去到6月尾，7月基本已經很少有美國出口訂單了，正常情況下5月其實是接受第三季及第四季的聖誕訂單的時間。

不少近年進入越南以租用廠房經營模式為主的中資中小企業，已有結業打算。（圖為北寧中資廠房非訪問者 顧慧宇 攝）

大型廠家擬停業出租廠房

該家具廠家透露，不少近年進入越南以租用廠房經營模式為主的中資中小企業，已有結業打算，主要是在前景不明朗的情況下，繼續維持業務仍需要支付租金等成本，以在平陽省1個月每平方米3美金租金計算，一般規模廠房需要租金十幾萬美金。至於前者，則仍以觀望居多，「甚至也可以不做，把廠房出租給其他企業，等待個一兩年再看看」

以他自己業務為例，目前在平陽擁有佔地逾6萬的約100人廠房，美國屬於最大單一市場，故此直接受到此次關稅影響。由於其廠房地皮為自己買下，他有意在短期內暫停營業，並將廠房出租。

幾乎所有受訪廠家對關稅前景態度樂觀

據越南計劃投資部數據顯示，越南在去年全年吸引外商直接投資額達382.3億美元，來自於高達114個不同國家及地區，主要來自於新加坡及南韓，佔外商投資額分別達26.7%及18.5%。其次為中國內地、香港及日本。但若以投資項目數目來計算，則以中國及南韓為領先，反映後者主要以中小型廠家或者小規模投資為主。

簡智明表示，以他所了解，大部分在越南的廠家都在減產觀望，方式包括停止購買原材料及生產成品，以先清理庫存，預計短期內或將迎來中小型企業倒閉潮。（顧慧宇 攝）

台資屬於更早期進入越南，並多屬於大型傳統勞工密集型企業。簡智明表示，以他所了解，大部分在越南的廠家都在減產觀望，方式包括停止購買原材料及生產成品，以先清理庫存，預計短期內或將迎來中小型企業倒閉潮，主要先會是受到下游訂單影響的上游原材料供應，以及零件代工廠商，其後將會是資金不足的中下游中小型廠家。

不過，簡智明相信，大型廠家暫時不會倒閉，但是會暫停部分生產線或者減少工人加班，甚至是裁員等方式來應對，但仍會維持工廠的基本運作，從行業來看，電子業受關稅影響會比較有限，因為和需要代工的如美國大型鞋子品牌相比，前者出口市場會比較多元化。

新訂單情況陸續恢復惟整體需求仍料受挫

而事實上，對於美越雙方最終的談判成果，幾乎所有在越南接受記者訪問的廠家，都持有樂觀態度。越南從事家具製造的廠家表示，越南政府已制定包括今年在內的5年經濟發展計劃，不會容忍經濟增幅有大幅回落，相信會和美國方面有好的協商。行業內目前期望的是，在目前10%基本關稅上再增5個百分點至15%，若果不幸額度大幅增至更高，也會期望低於其他鄰近的東盟國家，那就意味還是會有優勢。

對於美越雙方最終的談判成果，幾乎所有在越南接受記者訪問的廠家，都持有樂觀態度，駱百強也不例外，但他也預計，市場需求會受到影響，估計將需要減少產量。（Reuters）

從事紡織及成衣製造業務的信達國際執行董事、香港廠商會副會長駱百強也不例外，他解釋，越南是首批主動和美國談判的國家之一，估計和日本及南韓一樣，會最終被加徵20%的對等關稅，這已包括目前已加徵的10%基本關稅，而這估計是行業及消費者可以承受的上限。目前10%基本關稅，主要由產業鏈包括廠家，或者美國進口商承擔或者分擔，對於潛在可能再加徵的額外10%幅度，就需要美國客戶分擔。

大型廠家也料難免短期陣痛

駱百強分享，美國4月2日公佈關稅政策初期，新訂單幾近停頓，可幸的是客戶其後有恢復「理性」，新訂單情況有恢復跡象。不過，短期仍難免陣痛，即使是大型廠家如信達，其公司目前在越南擁有2家製衣廠房，屬於自有物業，合有共聘請高達3000名工人家。

在關稅影響下，他預計，市場需求會受到影響，估計將需要減少產量，方式將包括減少工人工作的時數，例如減少加班時間，但短期仍會保持生產機械等硬件。他解釋，若果情況得以舒緩，或者能夠找到新市場來填補美國市場缺口，就可以隨時再恢復產能，但這個過程相信需要一段時間。