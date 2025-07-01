越南直擊｜3個「越女」的故事　中國軟攻奏效　學中文已成潮流

大學剛畢業沒多久的越南姑娘Lyn這天在酒店完成工作，心裡想的是明天放假應該有什麼活動和吃什麼，對於美國加徵越南關稅等問題，理解不深也並不太關心，「對於我並沒有什麼影響。」



像Lyn這一代的越南年輕人，除了鞋子可能是越南當地品牌及製造外，用的是蘋果iPhone手機，看的是韓劇聽的是K-Pop，並也在疫情後習慣在網上購物，會用Shopee購買韓國化妝品，透過中介人在淘寶購買中國製造的衣服。而她也並沒有意識到，關稅戰將重塑全球產業鏈以至於這些消費品價格，甚至是自己國家的經濟，帶來的衝擊。



像Lyn這一代的越南年輕人，很多並沒意識到，關稅戰將重塑全球產業鏈以至於這些消費品價格，甚至是自己國家的經濟，帶來的衝擊。（圖為受訪者手機截面 顧慧宇 攝）

越南年輕人並不太關心關稅問題

而Lyn並非孤單，正在越南大學修讀傳理系的Lim，志願是成為一名記者，希望用自己的聲音去為社會帶來轉變。Lim坦言，自己身邊的越南年輕一代其實並不是太關心政治或者經濟，暫時也沒有看到特朗普關稅政策對於其的直接影響，而越南政府也正積極和美國進行協商。對於位處於中美之爭的中間位置，她認為，越南其實一直處於中間位置，不想也不希望去選邊站。

Lim又分享，目前越南的媒體，若果在敏感議題上有「不正確」或者「不夠持平」的報道，政府都有權利去指令去規管。不過，她自己並不會單純從傳統主要越南媒體獲取消息，而是會閱讀網絡社交媒體及國際媒體等平台的信息來作為平衡。例如，Lim並提及，自己有透過網絡平台得知近年香港的情況，包括在政治方面年輕一輩希望爭取更多自主，自己會明白他們想法，也希望內地政府能夠予以更多理解及尊重。

Lim分享，自己並不會單純從傳統主要越南媒體獲取消息，而是會閱讀網絡社交媒體及國際媒體等平台的信息來作為平衡。（顧慧宇 攝）

年輕人會透過國際媒體及社交網站吸收信息

事實上，越南和中國一樣均屬於社會主義共產黨執政國家，近年在推動經濟發展的同時，對於媒體的管控未見放鬆。越共總書記蘇林早前登上英國著名雜誌《經濟學人》封面，但紙本雜誌據報被禁止在越南市面流通。

越南姑娘Lyn也表示，作為越南新一代不會單純相信政府官媒所宣揚的一套，也會自己去透過互聯網了解更多。她並坦言，她讀書時代讀的越南歷史科目中，關於中國在戰爭中的角色佔比沒有美國及法國般多，而前者會更傾向於「侵略者」角色。不過，目前戰爭已成為過去，一切恢復和平，不能再說這些國家是越南的敵人了。

Lyn表示，讀書時代讀的越南歷史科目中，關於中國在戰爭中角色佔較少。（顧慧宇 攝）

對中美矛盾情緒一直存在

而Lyn和Lim兩位越南姑娘對於中國也並不抗拒，早年的大型反華示威已是過去年代的事情了，而中國在新冠疫情後更成為像他們假日旅遊的熱門目的地。Lyn目前正在計劃這個夏天去上海，更希望到訪當地但源於美國的迪士尼樂園。她又分享，閒時的娛樂，除了韓劇，她還會喜歡追看內地及台灣劇，酷愛劇中的男明星如內地當紅影星及歌手白敬亭。

Lim也表示，除了自己的手機是使用美國蘋果品牌外，中國透過電影電視劇等「軟實力」的影響下，會感覺中國較美國更親切。而她更是有在課業之外學習中文，未來的希望是能夠去中國北京進修，相較美國或者西方國家感覺地理及文化距離比較遠，並不容易去適應。

越南人姑娘小江表示，在廣西修讀中文教育時正值疫情兩年，故此沒有真正的校園生活，希望日後進修仍能夠回到中國。（圖非受訪者 顧慧宇攝）

去中國進修中文屬越南年輕人夢想

而事實上，隨著近年中越經貿日益頻繁，以及越來越多中資企業的進駐，會中文也成為越南年輕人職場上的一種優勢，故此學習中文或者到中國留學也成為一種潮流。能夠說一口流利普通話的越南人小江，曾爭取到中國政府的獎學金而獲得在廣西修讀中文教育專業的機會，回國後從事教育工作數年後，近期再轉職從事貿易工作，希望著自己年輕能夠嘗試不同工作。

她分享，其實學習中文是近大概十年八年才開始的，那是在2014年越南發生大型反華示威後。而越南的中學及大學也在此後推出中文選修科目，從此成為繼英文後，在越南第二大流行的外語學習課程。

不過，她在廣西修讀中文教育時正值疫情兩年，故此沒有真正的校園生活，希望日後進修仍能夠回到中國。至於美國，越南人在簽證上會比較困難，學生簽證也需要通過重重難關，即使不是美國，其他西方國家例如澳洲等，也是一樣困難，相信與越南對於外界來說，總是和黑市勞工及非法移民相關聯，在這方面名聲不太好，相較中國對越南人前往學校進修態度會比較開放及歡迎。