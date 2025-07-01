越南直擊｜記者視角︰戰爭文化味濃　中法文化匯聚南北越大不同

越南今年邁入南北越統一第50個年頭，也意味相較中國在1949年宣告結束內戰，越南是在近於1975年，長久的戰爭時代方告完結。不過，和香港臨近的台灣及新加坡類似，越南仍有現行義務兵役法規定，年滿18歲至25歲的男性公民符合身體健康等相關條件，都有服兵役的義務。



除此以外，「戰爭文化」也已深入越南的方方面面，每年4月30日會被作為統一和解放紀念日，全國會放假加以慶祝紀念外，而今年更是不例外。記者步行在4月30日前後的越南街頭，相較南越大肆舉行大規模遊行等活動，即使在北部河內，也到處張燈結彩，懸掛著標誌著越南的一星國旗。



50周年統一慶祝夜夜笙歌

紅色國旗飄揚下，著名河內地標及旅遊點歡劍湖附近，更是夜夜笙歌，大範圍區域被劃分為步行區，免費的傳統越南樂器等表演項目吸引大批人群圍觀，人群也帶來商機，小販們在夜市喧叫買賣，小孩子追逐嬉戲，還有多人參與的廣場舞蹈及體育表演。臨近的店鋪也趁機紛紛推出相關50周年消費優惠，周邊平時已繁忙的交通，更顯堵塞及混亂。

越南人從小也在校園中被灌輸相關歷史知識，令記者印象深刻的是，有學校外展示著一幅幅學生的作品，每幅作品都是和戰爭有關，稚嫩的筆觸下畫著一幅幅越南軍人的英勇及辛勞，時而坐在坦克車上英勇作戰，時而戰後的榮譽回歸，接受民眾的鮮花和慰問，畫作上還不時出現「越南國父」胡志明的頭像。

學生畫作以戰爭為主題

而越南的歷史文化博物館，也很自然及必然地會記錄著長久戰爭時代。而有趣的是，在記者到訪的位於河內的火爐監獄博物館，發現中國角色佔用的篇幅並不多，包括援越抗美，相反美國同樣曾為「領土侵略者」的角色，但卻有大筆著墨於美越兩國戰爭中及戰後的友誼昇華，例如越南如何善待美國戰俘，在戰後又護送其回國等。這些都一再表述著越南對中美一直存在的「又愛又恨」矛盾情緒。

而記者從北越跨越至南越，也深刻感受著一國中，兩股不同的文化匯聚。相較北越由於地理及戰爭歷史緣故，民間文化方面會更接近中國內地，人與人之間會較多算計，而這裡不少的廟宇，也融合了中國古建築的風格，屋頂常有飛翹的雕花。而在南越，整體氣氛感覺會較為「西化」，被法國統治過以及美國文化影響下的慢生活節奏，以及熱情開朗的東南亞民族特有的個性，會在這裡更為明顯。

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南越「東南亞」味更重

在南越設有家具廠房的台商也分享，目前他所聘用的工人主要為來自南越，相較北約較為接近中國文化，南越會「東南亞」味更重。而越南被法國統治多年，在文化上也會被法國的浪漫、悠閒及生活步伐較慢而影響，故此街上往往可以看到越南人拿著杯茶或者咖啡，就可以坐很久。在工作方面，越南工人不喜歡有壓力，而大多工人並來自於鄉村，不在工廠工作可以隨時回到鄉村種菜種米過活，而不愁會被餓死。

有台商分享，越南被法國統治多年，在文化上也會被法國的浪漫、悠閒及生活步伐較慢而影響，故此街上往往可以看到越南人拿著杯茶或者咖啡，就可以坐很久。（顧慧宇 攝）

早年進駐越南的信達國際執行董事、香港廠商會副會長駱百強表示，越南職場的工作文化是一周工作六日，僅有周日是休息日，一天工作約8個小時。而越南人講求工作與生活平衡，故此不太喜歡加班，相信與越南曾被法國統治過，被法國喝咖啡等休閒文化所影響，「這不像中國70年代，不加班工人會走（離職），越南是你加班工人會走，工人一般不會因為不加班而走。」

他並分享，在越南開廠不能用中式強勢管理文化，而如果你對越南工人好，他們會對你很忠誠，不會因為別人出高薪就輕易跳槽。另外，越南工人不偏好住宿舍，他們希望有自己生活，故此寧願會在廠房附近租地方來住。」