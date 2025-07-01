越南直擊｜昔日「反華示威重災戶」堅守　惟嘆︰没有永續經營地點

越南作為中美歷史上的爭奪之地，近年不時與中國爆發南海之爭，但同時因經貿來往及湄公河水源等而難以與中國脫鉤或者有過激的反制，在中美兩個大國博弈間左右逢源，是越南領悟到並希望保持的「生存之道」。而同樣夾在中美之間的台灣，在越南這裡的角色更為微妙，台商如何看關稅戰，值得了解。越南台灣商會聯合總會總會長兼峰明集團董事長蔡文瑞向《香港01》訴說當地開廠「樂與悲」。



越南早年爆發大型反華示威，蔡文瑞是南越傳統工業重鎮平陽省最大受災戶。他當年曾揚言，越南投資黃金期僅剩下5至10年，但最終還是繼續留在越南經營至今。（顧慧宇 攝）

曾言越南投資黃金期僅剩下5至10年

台灣政府曾鼓勵台商投資越南，以減低對中國大陸的依賴，不少台商積極響應，加上近年「中國+1」政策的號召，目前台商累積投資額達550億至600億美元之間，共有高達4,650個台資廠家在越南，僅次於韓國。而越南台灣商會聯合總會總會長兼峰明集團董事長蔡文瑞，便是當年響應號召的一員。

不過，越南在2014年爆發大型反華示威，南越傳統工業重鎮平陽省更爆發涉及人員傷亡的「513事件」，而蔡文瑞是省內最大受災戶。他當年曾經揚言，越南投資黃金期僅剩下5至10年，但最終還是繼續留在越南經營至今，隨著廠房產能不斷擴大，已發展為目前東南亞最大的自行車座騎品牌及生產商。

回憶起當年的事件，蔡文瑞仍然歷歷在目，他說到，爭端源於中越南海之爭，越南漁船被中國驅趕，促使越南工人也加入抗議，針對中國的工廠來進行破壞，而台資公司由於越南政府支持一個中國的原則，代表台灣的晴天白日旗曾被禁，台商不能公開懸掛表達自己與中國大陸企業的分別，故此也遭到牽連，成為工人洩憤的對象。

由於越南政府支持一個中國的原則，代表台灣的晴天白日旗曾被禁，台商不能公開懸掛表達自己與中國大陸企業的分別。（Ann Wang／路透社）

峰明集團當日旗下兩家廠房被人縱火至完全焚毀，辦公室遭遇搶劫，蔡文瑞自己親弟又失蹤，工廠有工人死亡，死者為來自中國大陸的機器裝配師，是除了河靜省以外，唯一一個在事件中有死人記錄的地方。「10幾年來的投資、公司資料文件，還有自己收藏的東西，一切都化為灰燼，但同時還有一大堆東西需要處理，包括要考慮工廠要不要繼續？」

政府極力保證不會再發生類似事件

蔡文瑞坦言，當年確實有想過要撤離越南，「我就想會不會有第二次第三次，但政府也是極力保證不會再發生，並派遣很多警察來控制局面」，加上考慮到實際情況，不希望客戶訂單受到影響，可幸的是團隊及工人仍在，因為在短期內也無法將整個生產轉移至其他地方，所以最快及最好的解決方法是留在越南找新場地及設備，重啟生產。

而事件後越南高官也有親自來探訪，表達其關心，但在實際的金錢補償方面，蔡文瑞至今未有獲取過分毫，即使後來重啟業務後稅務方面也沒有任何減免，只是推卸給保險公司做補償，「所以對於我來講就是受損嚴重，也曾經想過抗議去爭取，但並沒有那樣的空間及時間去允許，身心也感覺疲累，還是自己想辦法重啟生產會比較實際。」

特朗普1.0時代也是「中國+1」策略興起之時，蔡文瑞因應自己業務情況及市場需求，將二期廠房出租給中資企業，從此除了做「廠佬」外，也多了一個「包租公」身份。

在台灣政府等方面的幫助下，蔡文瑞獲得銀行擔保融資，並在平陽鄰近地方找到一個較原有佔地僅有1萬平方米廠房，更大的地塊，首期廠房佔地就達逾7萬平方米，迎和了短期內重啟生產，以及日後業務拓展的需求。

應「中國+1」策略成為「包租公」

越南其後也迎來了特朗普1.0時代，也是「中國+1」策略興起之時，蔡文瑞因應自己業務情況及市場需求，將二期廠房出租給「出海」的中資企業，從此除了做「廠佬」外，也多了一個「包租公」身份，得以賺取穩定的租金收入。「老天關了一道門，但開了另一扇窗。」

目前峰明集團在平陽的廠房規模達600至1000個工人，主要是負責出口業務，歐洲一直為最大市場，而近年也新增了美國市場，但佔比不算太高，故此受此次特朗普關稅政策影響屬於有限。越南出口歐洲市場會享有關稅優惠，未來預計更將進一步降至零。

蔡文瑞透露，目前正在籌備全新的歐洲羅馬尼亞廠房，計劃將部分越南產能轉移至歐洲。「可能10年後回頭看，又會覺得說，我們又比別人更早佈局了。」（Reuters）

擬將部分越南產能轉移至歐洲

蔡文瑞並透露，因應客戶希望縮短供應及交貨期的需求，他目前正在籌備全新的歐洲羅馬尼亞廠房，計劃將部分越南產能轉移至歐洲。「可能10年後回頭看，又會覺得說，我們又比別人更早佈局了。」

蔡文瑞當年大型反華示威後曾揚言，越南投資黃金期只剩下5至10年，目前10年限期已到，再展望未來10年，他相信傳統製造業經營會比較艱辛，因為隨著高端產業包括電子業的進駐，會對傳統製造業在勞工市場方面，帶來進一步競爭，再加上物價及成本的增長，帶動整體製造成本上漲，壓力趨增。

工人招聘會越見困難 料未來10年傳統製造業經營艱辛

「當一個地方高速發展到二三十年，最擔心的就是房地產及工人工資等物價跳得太高，很多產業會做不下去」他以台灣為例，80年代製造業發展迅速，但至80年代末台灣已經很難找到當地員工，故此需要引入來自菲律賓及泰國等地的外勞，至90年代，台灣廠家開始陸續外移至世界各地包括中國大陸及越南，其後並形成趨勢。

蔡文瑞預計，未來10年越南經貿還是會繼續增長，但傳統製造業經營會越來越艱辛，工人招聘會越見困難。（顧慧宇 攝）

蔡文瑞也是在90年代來到越南考察，並最終在2000年開始在越南投廠生產，一眨眼25年已過，經歷了越南地價租金、物價及工人工資等成本飛速上漲。他表示，目前越南工人一般工資每個月可達400美元，但仍低於中國大陸的約5000元人民幣（約700美元）。如果未來十年工資水平以每年5%上漲的話，預計屆時也不會高過中國大陸，故此較中國還是可能存在吸引力。

而事實上，越南確實仍在持續吸引外資廠家進駐，近年更由於特朗普1.0效應，吸引了電子業等高端產業在此設廠。蔡文瑞表示，電子業投資都很大，不是說想搬就搬，故此預計未來10年，越南經貿還是會繼續增長，但傳統製造業經營會越來越艱辛，工人招聘會越見困難。

預告「有永續的企業，但沒有永續的經營地點」

他指出，而整體經濟高速增長的同時，也會帶動整體成本上漲，會影響在越南廠家的競爭力。當中特別是傳統製造業，利潤本來已不是太高，成本若果再進一步增加，壓力會非常巨大，「未來10年對於傳統製造業來說，可能並不是一個好的年代。」

蔡文瑞表示，正如當年傳統製造業搬移至越南一樣，較低成本地區包括孟加拉及印度等。﹙REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo﹚

蔡文瑞又分享，以往南越工廠這邊，會招聘到很多北越工人，但現在北越電子產業集中，因為接近海防口岸方便海運出口，故此北越工人能夠在原來所在地就能找到相關工作機會，逐漸南越這邊已經無法再吸引北越人來工作。廠家之間互相競爭聘請工人，工資成本也不得不提高。

故此，他也預計，會有越來越多的越南企業，和他一樣將產能搬移至其他地區。「有永續的企業，但沒有永續的經營地點」，他分享，正如當年傳統製造業搬移至越南一樣，較低成本的地區包括孟加拉及印度等，都可能是下一波行業的轉移目的地。以印度為例，有充裕的勞動力，也有不少高端人才，「只要世界上還有貧窮或者為開發的國家，就不愁沒有地方去」。