越南直擊｜設廠紅利漸減　商家謀拓新產地新市場　惟美國暫難取代

為了應對關稅等多重挑戰，曾經以美國為主要出口市場的越南廠家，也在積極探索新市場，以補充美國市場的欠缺，雖然這在短期內難以完全取代。於此同時，廠家也會有意去研究是否轉移在越南產能至其他地區，來分散風險，而有廠家更已在落實相關計劃中。在越南設廠的東南亞最大自行車座騎品牌及生產商、台資峰明集團董事長蔡文瑞表示，因應客戶希望縮短供應及交貨期的需求，目前正在籌備全新的歐洲羅馬尼亞廠房，預計會在短期內正式啟動。



蔡文瑞表示，在歐洲製造的產品，售價預計能夠高於越南15至20%，令利潤空間能夠得以維持。（顧慧宇 攝）

歐洲租金會低於越南標價也可更高

關稅戰火殺到，廠商也要謀變陣。在越資深台商蔡文瑞向記者分享其心中的盤算。他表示，屆時可以將部分越南產能（10至20%）轉移至歐洲，實現在當地生產當地銷售，令運輸時間由目前航運1個月，大幅縮短至一周甚至數小時。當然歐洲的工資等成本會高於越南，當地工資預計為每月1,000美元，但租金會低於越南。而在歐洲製造的產品，售價預計能夠高於越南15至20%，令利潤空間能夠得以維持。

蔡文瑞並預計，會有越來越多的越南企業，和他一樣將產能搬移至其他地區，正如當年傳統製造業由越南搬移至越南一樣。

另一邊廂，在越南從事成衣製造的信達國際執行董事、香港廠商會副會長駱百強也表示，若果越南被大額加徵，也不排除會去研究其他被美國威脅徵收較低對等關稅的臨近國家，包括印尼及印度。

但他也強調，目前階段來看，仍然會以保障自己業務的靈活性及生存空間為首要。而他也會關注，印尼人口分佈會相對較為分散，物流系統也仍待完善，而印度就會有外資投資限制，當地不允許外資全資擁有企業，需要與當地公司合資或入股。

駱百強也表示，若果越南被大額加徵，也不排除會去研究其他被美國威脅徵收較低對等關稅的臨近國家，包括印尼及印度。 (GETTY)

不排除研究印度及印尼等較低關稅國家

不過，他相信，相較目前去考慮搬移產能，其實更多廠家包括他自己，會想先尋覓新市場去填補美國市場的缺口，例如轉內銷，但在開發新市場前，可能先要減產能，營運成本節省後便有資源去開發新市場。另外，中長線若能發展自有品牌，就更好。他自己剛完成中東考察，發現中東市場和美國市場很不同，其一是規模較小，其二是對產品會要求是中高尚，故此會比較適合珠寶、健康及美容產品等，不太適合成衣市場。

至於東盟市場，他坦言，消費力相信會較為有限，除了產品具備獨特優勢，或者有自有品牌就相信會存在機遇，單純普通的加工品會較為困難。

東盟消費力有限 中東市場規模小

在越南設電子廠房的信佳國際(0912)執行董事及行政總裁吳民卓表示，美國市場目前佔公司總收入達30至40%，關稅前景未明朗化，他正積極推動及開拓其他市場，包括歐洲、中東、東盟及其他地區，雖然美國市場短期內難以被完全代替，但相信多元化市場才能有效分散風險。公司剛收購歐洲研發中心，相信有助開拓相關市場。

簡智明指出，傳統製造業約在2020年已出現飽和，而旅遊服務業的興起，也吸引了人力的投放。（顧慧宇 攝）

有從事成衣貿易的香港前資深商界議員表示，美國3億人口市場，貿易規模佔全球20%，沒有一個市場能夠完全代替到美國，較高消費力的中東人口也僅有一千幾百萬人口，而東盟則消費力不足，貿易額較多但主要進口的是需要加工的原材料。其所屬公司業務主要為將中國內地紡織產品出口至美國，但4月2日對等關稅公佈以來，新訂單一直沒有恢復正常，客戶及自己都沒有積極出新單，目前公司陷入停頓階段，並已做好結業的心理準備。

傳統製造業 2020年左右已現飽和

而事實上，推動廠家考慮多元化產地，除了關稅的考慮之外，其實也有在越南本身經營需要面對的挑戰推動。越南經濟發展的同時，工資及租金等成本也水漲船高，面對越來越多廠房的建立，傳統勞動力密集行業聘請工人也變得較以往為困難。台商會榮譽總會長簡智明指出，傳統製造業約在2020年已出現飽和，當年不少電子企業來越南設廠，前者聘請工人開始變得比較困難，而旅遊服務業的興起，也吸引了人力的投放。

他認為，其實越南投資黃金期剩下時間不長了，預計至2039年人均年齡將超過35歲，屆時將失去人口紅利，工業發展將往下坡走。越南目前面對挑戰，包括匯率波動、行政效率及銀行高利率。越南政府也為往後經濟設下高增長目標，以今年為例，GDP增長目標為8%，人均GDP達到5000美元，而這也就意味工人的工資成本也一定是需要提升的。

駱百強表示，目前越南服裝業工人每月工資達約400美元，較中國內地的550至600美元低約20至30%，但綜合計算下來，其實目前整體生產成本較中國僅便宜10至15%。

整體生產成本較中國僅便宜10至15%

據英國經濟與商業研究中心（CEBR）2022年《世界經濟聯盟排名》報告，越南預計將於2036年成為僅次於印尼的東南亞第二大經濟體，並位列全球第20大經濟體。越南的長期目標是於2045年達到高收入國家地位。為實現此目標，人均收入年均成長需達約5%。目前越南政府五年規劃預估未來十年平均經濟成長率為6.5%。

駱百強表示，目前越南服裝業工人每月工資達約400美元，較中國內地的550至600美元低約20至30%。但營運廠房還需要考慮工作效率及物流成本等情況，前者內地工人仍存在優勢，目前越南工人的生產效率約是中國的約85%，但綜合計算下來，其實目前整體生產成本較中國僅便宜10至15%。

不過，他也指出，目前相較越南，中國的勞動力不足問題會更加嚴重，而越南工人也會容易接受訓練，訓練2至3個月就可以正常投入工作，而相較在其他地區例如孟加拉，可能半年也難以訓練一個工人出來，相信這是由於中越文化比較接近，越南工人又肯學肯做。