港府900公頃熟地「投名狀」　發展商寧交地套現？　北都博弈拆局

特區政府最新發布本港首個「五年規劃」，亮點自然是為北部都會區﹙「北都」﹚，定下未來五年「熟地」產出量高達900公頃的「硬指標」；而屬於「預期性指標」的住宅落成量亦大增6.4倍至7萬伙，並提供約100萬平方米的經濟樓面面積。



北部都會區承載着香港未來經濟轉型與房屋供應的重任，在這份以「倍數級」躍升的造地 KPI 背後，隱藏着一個嚴峻的核心問題：要將龐大的「生地」變成這900公頃的「熟地」，這筆天文數字般的前期資金從何而來？發展商實際行動與政策原意又會否出現落差？



特首李家超在本港五年規劃中指出，北部都會區5年內將產出900公頃熟地。（方承恩攝）

力谷北都 斥巨資農地「生變熟」

本港首份「五年規劃」指出，北部都會區定位為本港經濟轉型新引擎，規劃5年內將產出900公頃熟地，相當於約47個維多利亞公園的廣闊面積。發展局局長甯漢豪說，當中400公頃為產業用地，反映政府重視產業發展，200公頃為住宅用地，其餘是政府、機構或社區用地等。

與此同時，政府預期自2027/28年度起計，未來10年將產出2,500公頃熟地，當中七成（近1,800公頃）來自北部都會區，符合2048年前，30年間準備7,000公頃熟地的目標。

土地由「生變熟」，自然需要花錢。被問到公帑能否支持造地，發展局局長甯漢豪表示，預算案已提出，今年的基本工程開支預算為1,280億元，隨後4年將會維持高水平，政府已經考慮預算配置。

她曾明言，由於北都涵蓋範圍廣闊、項目眾多且橫跨多年，目前庫房的撥款多以「斬件式」或按個別片區獨立申請，現階段根本難以提供一個準確的整體總造價。然而，若計及潛在的通脹與基建超支風險，北都的開發總成本跨越萬億元已是市場共識。

北部都會區定位為本港經濟轉型新引擎，規劃5年內將產出900公頃熟地。（網頁截圖）

民間統計︰發展商暫偏向「交地套現」

發展北都埋單金額，有待計算，但可以肯定，單憑政府財政盈餘難以承擔萬億基建，引入借用民間資金，特別是發展商的參與，是項目提速乃至成功與否的關鍵。

翻查資料，政府去年開始推出多項「拆牆鬆綁」措施， 並引入「片區開發」模式，近月亦正式接受申請的「按實補價」計劃。然則，商界對該區的發展「興緻」如何？民間智庫的最新統計，其中一個指標率先揭示了這場土地博弈。

據本土研究社自2023年政府為北都計劃精簡規劃程序以來追蹤數據顯示，截至今年6月，發展商在北部都會區的實質行動，呈偏向「交地套現」而非「換地發展」的趨勢。在追蹤個案中，至少有12宗最終選擇交由政府，且所涉地塊不少數以百萬平方呎計；相反，真正落實原址換地的個案至今僅得6宗，且大多為十數萬平方呎的小型地皮。

「北部都會區」再不是過往主要以住宅為主的新市鎮開發，而是強調產業主導。（楊凱力攝）

該研究指出，發展商僅斥資72.73億元補地價落實106.31萬呎的農地換地發展，卻選擇將高達1,227.15萬呎的龐大土地交回政府，藉此大幅套現142.04億元。換言之，發展商每在北都發展的1呎農地，就對應至少11.54呎套現離場。

例如恒基先後交出洪水橋、古洞北及新田等地合共逾650萬呎農地，從港府手上套現近75億元；新地亦不遑多讓，單在2024年便交還古洞北、洪水橋及新田一帶共510萬呎土地，成功套現高達60億元。除了兩大龍頭，長實、嘉里、泛海及資本策略等財團，亦紛紛將古洞北數以十萬呎計的地皮交回政府，合共套現逾7億元。

表面千億現金儲備 實質背負沉重債務

為什麼財團不願原址換地？原因自然因公司而異、因地而異，但翻查發展商最新業績報告，其「銀彈」未必厚實。

以估計合共擁逾億呎農地的五大發展商為例，翻查五大發展商最新業績報告，長實、新地、新世界、恒地及信和手頭的現金及銀行結餘，合共約為1,967.71億元。其中長實持有約656.82億元，信和亦擁有高達580.22億元，新地約有300.53億元，新世界及恒地則分別持有約215.37億元及214.77億元的現金及銀行結餘。

表面上看，近2000億現金儲備不少，但相對北都龐大又長期的發展，難言雄厚，且在息口回升年代，實際上各大財團正面對不同程度的去槓桿壓力。除了長實、信和擁有淨現金盈餘外，其餘三大財團均背負淨債務，新世界的淨負債比率高達59.7%（綜合債務淨額逾1,227億元），恒地的借貸比率為17.9%（淨借貸逾584億元），新地的負債比率亦有10.7%（淨債項逾676億元）。

翻查發展商最新業績報告，新世界的淨負債比率高達59.7%，綜合債務淨額逾1,227億元。（資料圖片）

若發展商選擇「原址換地」，除了要支付動輒十億以至百億元的補地價，更必須自資承擔地皮平整、道路、水電及排污等基礎設施工程費用。在極長的資金回籠期與高息環境下，五大發展商就算傾盡手頭上所有的現金儲備，也無法獨力填補北都的開發無底洞。

事實上，市場上仍有零星的「原址換地」成功個案，主要透過「強強聯手」或引入中資來分擔風險。本土研究社數據顯示，新地與恒基合作，以近16.7億元為洪水橋18.3萬呎地皮補地價；新世界則選擇引入「國家隊」分擔資金壓力，分別聯同招商蛇口及華潤置地，為粉嶺北及元朗地皮合共補地價逾22.6億元。這些僅存的換地個案，進一步印證了北都開發的資金門檻。

政府予地價折讓 「外判」百億基建

面對產出900公頃「熟地」的硬指標與千億基建資金消耗，政府近年除發行基礎建設債券外，亦試圖引入「片區開發」模式以打破財政困局，冀借用民間資金提速。

不過，這種片區模式在資金與招商上也面對挑戰，並在最近公佈的洪水橋近11公頃片區招標結果中表露無遺。該項目最終由中海、招商局、華潤、中旅、京東及信和合組的「超級財團」以10.3億元中標。

目前，政府收回新界農地作發展用途（第一級別：因發展用途所需 ）的最新特惠補償價為每平方呎 1,043元。若單計洪水橋片區住宅樓面，每呎地價表面上看來僅566元，港府賣地價錢比收地價錢遠低得多。

翻查發展局最新公佈的招標細節，在政府採用「雙信封制」招標下，非價格建議評分比重高達七成，實質上是以折讓地價的形式，將原本要從庫房支付的巨額基建與土地平整開支，直接「外判」予發展商。

中標財團的實際支付成本遠不止於10.3億元。他們不僅要自資平整3幅住宅用地，並興建「企業及科技園」；更須「無償」為政府平整片區內另外2幅科技園用地及1幅政府、機構或社區（GIC）用地，並自資建造步行街與休憩用地交還政府。

據中標財團估計，整個項目的實質總投資額高達約168億元。未計「企業及科技園」，3幅住宅用地，住宅樓面佔近168萬方呎，以每伙面積約538方呎計算，可建約3,100個單位。即使未來3,100伙住宅全數以每伙600萬元（呎價約1.2萬）樂觀售出，帳面收入約186億元，扣除預計成本後，料大約6年後共賺約20億元利潤，風險是建築成本、息口、樓價及銷情等不似預期。

圖為興建中的洪水橋站。（黃偉民攝）

設「緊箍咒」 須全週期開發

除了天價的實質投資，中標財團更須背負極為沉重的「全週期開發」責任。為杜絕財團「囤地」或延誤，政府在合約中設下了嚴格的「緊箍咒」：

長期營運限制： 產業用地在特定年期內嚴禁分拆出售，財團須肩負長期招商重任，強制引入創科或物流等高增值產業（如確保京東在55個月內開始營運），以配合「職住平衡」。

完工死線： 規定整個片區須按里程碑於指定年期內（通常為6至8年）全面落成。一旦財團未能達標、無故停工甚至嚴重違約，政府有權沒收履約保證金、徵收高昂延期費，甚至在不作任何賠償的情況下強制收回土地。

「緊箍咒」只確保硬件如期落成、不走樣，但發展是否成功，依然是未知之數。理想雖然豐滿，但在目前環境下，這類夾雜了非住宅營運要求且須承擔未知基建超支風險的片區項目，已大幅超出傳統地產商「起樓賣樓套現」的舒適圈、能力圈。

施政報告2026。（政府添馬台）

專家憂政策底線頻退讓惹觀望

事實上，目前多在資金面的討論。例如金管局與香港銀行公會已於今年4月牽頭成立「北部都會區金融諮詢工作小組」，並有23家銀行參與，冀為進駐北都的企業度身訂造融資方案；但據悉，該工作小組實質上僅流於「專家顧問」形式，主力為企業提供財務意見，而非真金白銀親自落場參與實質融資。因此要求發展商獨力「包底」的龐大投資模式能否輕易複製至北都其他片區，最後成果依然充滿未知數。

表面上，商界對北都發展似乎鼎力支持。政府曾在2024年舉行簽署儀式，多達85間企業（包括長實、新地、恒地及新世界等）簽署了「支持及參與北都」意向書。然而，一直密切追蹤北都發展的本土研究社研究員陳劍青直言，財團真實意向「唔算好積極」。

本土研究社研究員陳劍青直言，財團真實意向「唔算好積極」。（余俊亮攝）

他觀察到，意向書名單雖長，但真正付諸實行發展的財團寥寥可數，目前展露實質意向的僅得信和及新地等極少數財團。以近期的洪水橋片區及古洞北為例，發展往往只高度集中於個別具利潤潛力的地段，導致區內遺下大量閒置空地，發展變得「碎件化」，拖慢整體進程。

陳劍青拆解了財團寧願「交地」也不願「換地發展」的三大原因，首先是發展商財政自顧不暇，其次是北都項目資金回籠期長，遠超傳統的「起樓賣樓」。最重要是政策不穩定惹「觀望」，政府為了吸引財團入場，不斷「拆牆鬆綁」並加碼提供優惠，反而令發展商產生「遲買平幾嚿」的預期，寧願「睇定啲」按兵不動，等待政府在補地價或基建承擔上作出更大讓步。

中原集團創辦人施永青向政府提出建議未來不妨將部分龐大的片區適度「拆細」，讓不同規模的大、中、小型發展商都有能力參與競投。（資料圖片）

業界分析：屬「全新遊戲規則」 財團觀望為自然反應

對於發展商在北都發展初期的冷淡反應，中原集團創辦人施永青在網上節目中提出了另一番業界見解。他直言「好難怪香港嘅本地發展商」，因為這種涵蓋龐大面積的「片區開發」模式對香港而言是全新的操作。他強調，這套「全新遊戲規則」不僅發展商未玩過，連政府官員亦未曾完全掌握，因此財團在初期採取觀望態度是「好自然嘅反應」。面對如此龐大的風險，除非是極具實力的超大型財團，否則必須透過合組財團聯手，才能有效分擔風險入局。

不過，與民間智庫的憂慮不同，施永青對片區模式的長遠前景持相對樂觀的態度。他認為，昔日市場擔心政府會否「做做吓改變計劃」，但隨著北都的交通路線與基礎建設已實質開工，市場的信心正逐漸建立。他相信只要首批參與的發展商成功「賺到錢」，展現出圖利空間，其他財團自然會跟隨入局。

為打破目前的引資樽頸，施永青亦向政府提出建議未來不妨將部分龐大的片區適度「拆細」，讓不同規模的大、中、小型發展商都有能力參與競投，從而令北都的發展市場「熱鬧啲」。

消息人士透露，未來的「粉嶺北片區」可能仍會沿用洪水橋模式，由多個財團共同發展，認為此舉有助本地發展商「轉型」。（黃偉民攝）

政府消息人士：旨在助發展商轉型

北都9個新發展區中，有5個已經或即將投入建設，其餘將於今明兩年內啟動規劃程序。政府消息人士透露，未來的「粉嶺北片區」可能仍會沿用洪水橋模式，由多個財團共同發展，認為此舉有助本地發展商「轉型」；並強調對未來是否會再有新措施保持開放態度，不擔心企業採取觀望態度。

然而，這種要求發展商「包底」的龐大投資模式能否輕易複製至北都其他片區，最後成果依然充滿未知數。