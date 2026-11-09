50元古法頭抽打頭陣　港百年醬園北上逆襲　獲滬官激讚是兒時味道

面對同業小店相繼結業或北上設廠，香港醬油業的生存環境日益艱難。然而，品珍醬園第四代接班人黎定顯卻選擇逆勢而上，帶著古法釀製的頭抽進軍內地市場，試圖破局。產品於2025年11月底登場後，近十個月來月營收皆保持20%至30%的穩定成長。儘管現階段基數尚小，但這股強勁的成長動能，正是他看好未來的關鍵。



目前品珍的本地與海外業務各佔半壁江山，但黎定顯接受《香港01》專訪時坦言：「香港市場目前蝕錢，要靠海外及內地市場補貼。」在香港本業面臨虧損的情況下，海外與內地市場竟成為支撐品牌營運的重要支柱。內地消費者一句「細個嘅味道」，成功為這家百年老字號敲開內地大門，也為香港傳統產業的轉型示範了一條新路——老字號若要永續經營，就不能只守著本地的一爐老火。



品珍元朗洪水橋廠房擺放了舊品珍招牌。（易仰民攝）

走進品珍元朗洪水橋廠房，10萬平方呎曬場上醬缸整齊排列，陽光下泛着深褐色光澤。這座廠房得來不易：十九世紀末在中環租庇利街起家，三十年代在九龍城建廠，捱過二戰，1960年因九龍城收地遷入元朗，一直用到今天。

黎定顯從加拿大讀完電腦回港，沒進科技公司，反而回到這片曬場，把數據與機器引入古法醬園，廠房不變，做法在變，市場重心也在變：昔日靠本地與海外，如今內地正成為增長最快的一條線。

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香港市場蝕錢 靠海外與內地補貼

黎定顯坦言：「香港市場目前蝕錢，要靠海外及內地市場補貼。」由於本地市場規模有限且經營成本偏高，香港業務持續錄得虧損。在餐飲渠道方面，他指出公司除醬油外亦供應柴米油鹽等乾貨，透過同一輛貨車配送以降低運輸成本，並為客戶調配專用醬汁，協助對方節省成本及穩定品質。至於倉儲式超市，公司曾於澳洲為Costco供應大包裝辣椒醬，但銷情並不理想。黎定顯補充：「生意未必理想，主要因為價格與包裝份量對外國消費者的吸引力有限。」

正因為香港成本高、市場小，同行紛紛遷廠內地，黎定顯卻表明堅持不搬，原因是「要養活香港的夥計」。他指香港成本確實昂貴，但「香港製造」仍然具有競爭力，外國很多買手對香港製造仍然趨之若鶩。他說：「外國很多買手對香港製造仍然趨之若鶩，因此公司會為產品進行食品安全檢測，證書愈多，愈多大機構找我們要貨。」

守住香港廠房之後，下一步是借助平台走出去。黎定顯表示：「公司積極透過香港貿發局開拓內地市場，並首度參與上海舉辦的進博會等活動。」他指在貿發局的平台支援下，有助品牌直接接觸內地代理商及電商網購平台，為旗下招牌的「古法頭抽」全面在內地開售鋪路。

老抽每月80至100貨櫃 賣遍韓英澳

要理解內地這條增長線，先看整體銷量結構：老抽是品珍全球銷量最高的產品，其次為不同級數的生抽；5年期等高端產品每年僅約百餘支，主要作送禮或熟客預訂。老抽出貨量每月約80至100個貨櫃，其中韓國約5個、英國約3個，另有澳洲等市場，真正撐起出貨量的還是日常用的老抽。

銷量分佈的背後，是市場結構的調整。「本地與海外市場現各佔約一半營業額，較疫情前海外佔約7成有明顯變化」，黎定顯解釋，疫情期間出口訂單停頓，促使公司改革並提升本地銷量，加上政府資助及補貼，形成目前平衡格局，目的是分散風險。正因為本地市場有限，他把目光轉向增長最快的內地。

老抽出貨量每月約80至100個貨櫃，其中包括韓國、英國及澳洲等市場。（易仰民攝）

上海試食一句「細個嘅味道」 電商平台月銷升近三成

內地市場以約50港元一支的古法頭抽打頭陣，先在上海銷售，因當地消費力較高。黎定顯形容，消費者及官員試食後普遍反應是「細個嘅味道」，認為貼近傳統生曬醬油風味。

公司其後透過代理在網購平台銷售，包括天貓、抖音、小紅書等；代理提供的數據可追蹤回購、點讚等情況。古法頭抽於去年約11月起在網上開售，今年1月完成審批後正式開賣，目前每月銷售額遞增約20%至30%。

對品珍而言，香港廠房是根，海外與內地市場是養分；而內地消費者一句「細個嘅味道」，正好為這塊「香港製造」招牌開出下一條增長路。