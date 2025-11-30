古洞收地｜碩果僅存天然生曬䜴油　78年老字號廣德隆醬園光榮結業

打邊爐點豉油、食煲仔飯落豉油、蒸魚又點豉油 —— 有人笑言，香港或許是全世界最喜歡豉油的地方。但，你可知道一支豉油是如何製造？若是天然生曬豉油，從煮黃豆、發酵、混入鹽水後天然生曬，整個流程需時至少半年。這做法的生產周期雖長，但鹹鮮味突出而濃郁，令人垂涎三尺。現今的香港「呎金寸土」、節奏急促，卻原來還有極花時間和功夫的本地醬油工業，隱世於古洞北，雲集數家以天然生曬豉油為主的醬園，延續這份碩果僅存的本土風味。



可惜，本土味卻敵不過推土機。醞釀逾20年的新界東北發展上馬，位於古洞北的廣德隆醬園將於11月底被收地，78年老字號料最遲周日（30日）結束。「如果唔係收地，我十幾年前就退咗休！」年屆八十的員工盧先生寶刀未老，聲如洪鐘。談起結業感受，他最常說的是「咁可以點？」訪問談近一個多小時後，他仍然沒有說出「好唔捨得」之類的話，只是緩緩談起了一件事：平日吃慣自家出產的豉油，試過屋企轉用別的品牌，他一口就吃得出，但吃不慣。以後怎麼辧？



位於古洞北的廣德隆醬園於11月底被收地後，78年老字號便會結束。（夏家朗攝）

訪問當天，距離遷出期限不足一個月，曬場上約300個醬油甕倒轉擺放、炒蓮蓉的大鑊機也停止運作。生產線停止，醬園反而熱鬧起來。坊間有人舉辦導賞團到醬園參觀，一團約40人，人人舉着相機四處拍。離開時每人獲贈一支生抽，貼有新款招紙的生抽派光了，員工便拿來一疊白色舊招紙，臨時用漿糊把紙貼在樽上。招紙上的電話號碼只有七位數，以1995年電話號碼增至八位數的年份推算，該批招紙至少有30年歷史。不過，醬園的歷史何止30年？

廣德隆醬園於1947年由龐氏創立，初期曬場設於九龍城，及後搬到荃灣楊屋道。政府在六、七十年代發展新市鎮，隨着地價上漲，醬園再搬入古洞北。在醬園工作約48年的員工盧先生說，醬園專營批發，九七回歸前後兩三年生意最好，供應40多間酒樓，包括敦煌酒樓、漢寶酒樓等。高峰期曬場擺滿醬油甕，勉強開了一條行車路，估計因大批港人移民，加上當年的貿易管理政策不算嚴謹，令出口市場變大。

招紙上的電話號碼只有七位數，以1995年電話號碼增至八位數的年份推算，該批招紙至少有30年歷史。（夏家朗攝）

廣德隆醬園的最大特色，是以天然生曬的方式釀造豉油。盧先生解釋做法，先將黃豆隔水蒸熟，以維持黃豆的完整性，其後將黃豆撈入麵粉，透過植菌將之發烤成一團「鬆糕」，便可放進醬油甕裏，再倒入鹽水，放在太陽下曬6個月。日曬一段日子後會釀成豉油；浮面的鹽粒形成「豉油鹽」；沉積物則是豆䜴。

天然生曬豉油的生產周期雖長，但沒有添加防腐劑，既保持黃豆味，鹹味亦更重。 不過，現時部份生產商為了加快生產䜴油，放棄天然生曬的方式，並將發酵期縮短至兩個月內完成。盧先生形容這是「適應市場需求」的做法，但廣德隆仍然堅持天然生曬的製法。

普通人真的能夠分辨釀製兩個月及半年的䜴油分別？這條問題或許殘忍，但盧先生不加思索就回應：「一般人係好難分辨⋯⋯佢哋（兩個月製作期的豉油）味道無咁鹹，仲有一定鮮味，加咗味精、其他嘢，味道仲易入口啲𠻹！」他說，隨着愈來愈多內地醬油品牌引入香港，競爭愈大，近20年單靠醬油已難以維持生意，「賣唔到多少錢」。

炒蓮蓉的大鑊機停止運作，機器上面寫着兩代更迭的年份。（夏家朗攝）

老闆為了「適應市場需求」，便開始生產蓮蓉豆沙，因出貨期快，且毛利率高。高峰期醬園在一個中秋季度有約80噸蓮子，以一噸20包計算，相等於數千包蓮子，本地供應和出口市場各佔半，主要供應餅家，例如大班、超羣等耳熟能詳的品牌。「早期係醬園為主，蓮蓉豆沙係副業；而家相反，蓮蓉豆沙為主，醬園為副！」

那麼，為何仍然堅持花半年製造一支䜴油？盧先生說：「呢個係人嘅口味，適應咗某一方面嘅嘢，好似鐘意食呢個味嘅嘢，就會追落去，始終堅持要搵翻呢個口味，呢個係人嘅需求，（天然生曬豉油）有一定市場。」

他說，古洞被收地前最少有6間醬園，各間銷售對象不同，彼此關係良好。然而，這座小小「醬園村」即將消逝。

「收地？由董建華上台講到𠵱家啦。」政府早於90年代提出發展新界東北，建議發展古洞北、粉嶺北等地區。2021年北部都會區橫空出世，該兩區被納入北都發展範圍，是首個進入建造階段的新發展區。盧先生形容，古洞北發展醞釀多年沒有下文，「一拖就拖到而家」，直至今年正式收到通告，被要求在11月底前遷出，「接通告人要同張通告影相，呢啲步驟佢哋做得好齊⋯⋯怕你唔認帳掛。」

接過通告後不久，醬園便停止運作。盧先生說，其實一年多前已停止釀製豉油，因為生產周期長，製作需時超過半年，即使趕得切做，也趕不及賣。不過醬園仍有製作蓮蓉豆沙，形容「今日整，聽日即出到貨」，直至端午過後才正式停產。至於結業後醬油甕會如何處理？盧先生說，現時部份醬油甕已有市民自發接收，其他則可能會棄置。

盧先生年屆八十，結束半生事業後榮休。（夏家朗攝）

「其實我都同過老闆講，呢到都係等收地，如果唔係會收地，我十幾年前就退咗休！」盧先生年屆八十，結束半生事業後榮休。他回想起入行之初，只是抱着「騎牛搵馬」的心態，怎料一「騎」便是48年，連酒樓點心師傅也誤以為他是老闆，「點估到做吓做吓會咁耐？」。「咁點解咁耐？」他回應：「做做吓又有家庭負擔，又唔想貿貿然⋯⋯唔同單身寡仔鐘意走走行行⋯⋯考慮嘅嘢多咗。」

這些年來盧先生幾乎「一腳踢」，備料買貨請人，樣樣都做。後來屆退休之齡，他曾想過離職，卻開不了口：「大家相處咗咁耐⋯⋯我哋互相了解，我點話辭職唔做？明知呢間公司，一走佢哋就好難再搵人，（所以我）咪出唔到聲、捱到𠵱家。」

盧先生直言，醬園已是夕陽行業，一來是佔地面積大，「先天條件限制後天發展」；二來工作環境日曬雨淋，甚少年輕一代入行，現時醬園四名員工的年齡均超過70歲；三來環保政策收緊，處理污水及排污的成本增加。當被問政府有否責任保留醬園的傳統特色時，盧先生只吐了一句：「好難講有冇責任保留。」

廣德隆醬園在過去一年沒有生產豉油。（夏家朗攝）

收地在即，盧先生質疑政府尚未發放有關投資設備的賠償。地政總署回覆查詢指，已在今年5月向醬園所在位置的前土地業權人發放收回有關私人土地的特惠補償。至於業務經營者的特惠補償，署方早前已聯絡醬園跟進，並正作出評估，會於短期內通知醬園結果。

當日是距離結業前半個月，專門舉辦深度遊的「旅遊製作」舉辦廣德隆醬園導賞團，吸引不少市民參加。負責人Jerry稱自疫情開始舉辦古洞的導賞團，認為甚具歷史價值，醬園是參觀的其中一部份。他認為䜴油是必需品，亦是「香港人好有共鳴嘅一樣嘢」，故希望推廣以天然生曬製作豉油的文化。現時導賞團的收益會撥捐至醬園。

對於收地，他感嘆「可能係我推廣不力」，又憶述疫情時，在約300個醬油甕之中，至少一半放有䜴油，惟疫情後至剩四至五行，一年後餘下一行，現在只餘兩個醬油甕載有生抽。不過，他認為不論收地與否，「佢（醬園）可能係會無」，因生產周期太長，感到可惜。他說曾提議保留部份醬油甕作展覧用途，惟一直迴響不大，未能成事。

專門舉辦深度遊的「旅遊製作」，負責人Jerry（左二）稱自疫情開始舉辦古洞的導賞團，認為甚深具歷史價值。（任葆穎攝）

「明明可以用更多心力保育呢啲本地文化，但它現在因為收地而被迫結業⋯⋯」參加者黃小姐是一名大專生，她說透過社交平台threads看到活動宣傳，希望趁着醬園結業前來看看，「如果有生之年都未見過，會有啲可惜。」她說一直不知道䜴油是如何製造，直至當日見到醬油甕、各種機器等，感到震憾。她又認為醬園與其就讀的電影系情況相似，「睇住當初好輝煌，但𠵱家沒落，好唏噓。」

另一參加者Jossie說，特地請假參加是次活動，形容「好難得係新界仲有工業，仲係香港自己做嘅豉油，可惜佢哋做到月尾唔做，會盡量爭取時間，入嚟參觀。」她當日特地帶備相機，希望為醬園留下最後紀錄。她說如情況許可，希望政府會撥出新地，協助醬園繼續營運，「（希望）延續呢個咁有特色嘅工業，同埋本地可以食翻本地豉油，真係好難能可貴。」

廣德隆醬園牆上寫有收地的號碼標記。（夏家朗攝）

參加者談及「不捨」的次數大概比盧先生多。醬園因收地而被迫結束，盧先生沒有談及太多感受，只說「咁咪退休囉！」、「咁可以點？」訪問談近一個多小時後，他向記者分享了一件事：平日吃慣自家出產的豉油，試過屋企轉用別的牌子，他一口就吃得出，但吃不慣。

這名老翁一直以花碼記帳，後來新一代都不懂得花碼，他就在旁寫上阿拉伯數字，適應時代變化。可是這次，時代變走了他耕耘半生的事業。

盧先生一直以花碼記帳，後來新一代都不懂得花碼，他就在旁寫上阿拉伯數字。（夏家朗攝）

行業最早期嘅發展係九龍城個邊做，後來發展咗，就去荃灣，𠵱家荃灣都發展完善，就搬入嚟古洞。現在呢啲地方（古洞）都要發展，我哋可以搬去邊？搬去沙頭角！（反正）無地方可搬，被人趕到瓹都無得瓹！所以要結束。 員工盧先生

有古洞商戶表明「全村共同進退，服務到最後」，並要求當局做好安置。（夏家朗攝）

地政總署表示，廣德隆醬園位於古洞北新發展區餘下階段發展範圍內。署方早於2022年11月向醬園發信，通知其預計的遷出限期及補償安排，以便他們盡早作出準備。其後，醬園所在用地於2024年4月根據《收回土地條例》復歸政府。為配合發展工程的需要，地政總署於2025年8月底根據《土地（雜項條文）條例》在相關範圍張貼通告，要求醬園在同年11月底前遷出。

至於當局會否有任何方案，保留醬園傳統特色？地政總署僅稱，與其委聘的社區聯絡服務隊一直有與醬園保持密切溝通，並了解醬園已在今年9月停止運作，亦未有計劃重置。