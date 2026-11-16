許正宇專訪｜繁忙爸爸講親子質量 　AI時代著重培育發掘的能力

財經事務及庫務局局長許正宇在工作以外，其實也是一名父親，育有兩名兒子。工作雖忙碌，用局長的話「朝九晚五的工作生活是『很奢侈』」，但他在社交網站上不時會發布和兒子一起參加活動，或者做義工等的珍貴片刻，工作、家庭兩兼顧。



作為局長，繁忙工作令人隨時需要「on call」，又不時出差，許正宇坦言，並非意味會影響親子相處或者教育的質量，「有時給予太多東西，教這個、教那個填滿時間，不一定對他（孩子）好，就好像一顆樹一樣不停下肥料，他也感受不到。」



作為局長，工作繁忙又不時出差，許正宇坦言，並非意味會影響親子相處或者教育的質量。（黃寶瑩攝）

朝九晚五生活「奢侈」 確保親子相處及教育質量

許正宇在接受《香港01》專訪時分享，有時讓孩子獨處或給予足夠空間，孩子會自己去尋找事情做，又或者會主動和父母聊天，其實這些都會是其真性情表現，或者會自己主動發掘新發現，而這些都是孩子能力的培養。「和他（孩子）好像教書一樣講解，他不一定聽，有時候看到你怎樣對待其他人，在工作環境中怎樣自處，反而能夠幫助他看到一些平時學校看不到的東西，以及更加認識爸爸。」

他舉例，因為工作需要而不時需要準備發言稿，不涉敏感內容的話，有時候會和孩子去分享當中的段落，並問孩子意見，孩子可能會說感覺沉悶，又或者說內容比較多等。如此做法除了親子關係及開拓孩子眼界外，許正宇笑言，也可以幫助自己去提升表達技巧，「白居易『老嫗能解』，小朋友明白之餘，老人家也能明白，這是一個技巧。」

育兒身教很重要，2024年新年第一個晚上，許正宇便偕兒子做義工，收集麵包發揮助人精神。﹙財庫局 fb 圖片﹚

AI無法取代教育需懂得應用

而在親子金融及理財教育方面，許正宇也會在日常尋找合適機會，去灌輸相關知識，令其覺得這些知識是和他相關的，或者和他眼前看到的東西具有關聯性的。他打比喻，「小朋友和大人其實一樣，即是當我不口渴時，你給我水我也不會想喝，但當我口渴時，你給我半杯水我也會很開心。」

面對人工智能（AI）應用的普及，許正宇坦承，對孩子去發掘這個世界的主動性會有影響，因為變相是很多時候會容易得到滿足，「按一個按鈕，（AI）什麼都會給你，影響主動去發掘這個世界。以大自然為例，以前我們小時候看到蝸牛很開心，蝴蝶有不同顏色、葉子有不同形狀也很開心。」

不過，他也並非完全否定科技的好處，例如孩子能夠透過一些應用程式，學習不同植物品種。「要看你如何用AI，不是將它取代教育，而將它變成輔助教育或者孩子成長的工具。有些東西不懂去問AI，再『貨比三家』問家人，或者自己再觀察一下，這都是一種能力。」