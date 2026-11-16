許正宇專訪｜不認同港國際化倒退 　能「食四方飯」兩角度證步伐

本港作為國際金融中心之一，近年隨著越來越多內地企業來港上市「橫掃」港股市場，以及內地專才透過人才計劃來港，外界普遍認為更趨「內地化」多過「國際化」。



財經事務及庫務局局長許正宇接受《香港01》專訪時，提供了另一種視野。他表示，其實不少內地企業本身是國際企業，而來港專才中很多都是有相當國際經驗的，「我的字典裡面可以這樣說：『內地』和『國際』兩者可以並存，甚至互相促進、相輔相成的。香港幫助內地企業國際化，而國際企業也需要香港幫助其開拓內地市場，所以兩者是不應該對立的。」



許正宇稱，在他字典裡，「內地」和「國際」兩者可以並存。﹙資料圖片﹚

「內地」和「國際」非對立 兩者可相輔相成

訪問依始，許正宇開宗明義說道，香港其實一直有推進國際化，以港府「四中心一高地」的長遠戰略目標來看，無論是金融、航運、貿易、科技及人才方面，其實共同點就是講究其國際化︰

『國際』這兩個字，從來沒有離開過香港的金融市場發展，也是一直以來港府努力深耕及持續的方向。 『國際』這兩個字，從來沒有離開過香港的金融市場發展，也是一直以來港府努力深耕及持續的方向。

而從金融市場來看，令股市方面有更多國際元素的相關工作，也一直沒有停頓過，這可以從兩個角度來看，一個是發行人，另一個是投資者。

港股國際企業數目達逾150家

從發行人角度來看，許正宇表示，目前約2,700家上市公司中，國際企業數目達逾150家，來自金融、消費及工業等多個領域，市值約有1.6萬億港元。而正在排隊或處理中的上市申請都有逾10家國際發行人，來自歐美、中亞、東南亞及中東等地。

制度配套方面，香港交易所（港交所，0388）認可交易所有21家，覆蓋地點包括歐美、亞太區及中東等主要市場，這些交易所主板主要上市的海外企業，可申請在港作第二上市，而相關推進的工作也從未未停止，相信有潛力數目將再增加。

「隨著很多企業，包括東南亞及中亞等企業不斷發展壯大，其本土的資本市場的容量或吸引國際資金的能力，未必能承載企業的融資及國家化等需求，而香港正能夠彌補到當中的需求差距。」他舉例，去年有多達8家來自泰國、中亞哈薩斯坦、印尼、新加坡、阿聯酋及美國的國際企業來港上市。

許正宇明言，從金融市場來看，令股市方面有更多國際元素的相關工作一直沒有停頓過。（資料圖片）

環球格局「區域化」 港具韌性應對新常態

另一邊廂，從投資人角度來看，許正宇稱，股票市場的國際化，除了有傳統的亞洲投資者，而來中東、歐美及亞太等地的長線基金投資，其實也有在持續增加。這些國際基金會參與不少香港IPO項目，作為基石投資者。

而即使是內地券商憑借香港平台，除了能夠連接內地投資者，也有海外網絡來令配售工作成功進行，「資本是逐利的，服務這些資本或者追求有國際投資者的企業，都需要有全球網絡。」

不過，在中美貿易戰及地緣政治背景下，香港無奈受到影響，似乎與美國市場「漸行漸遠」。例如早前阿里巴巴﹙9988﹚天價配股只向非美國人士配售新股，而SpaceX及 Anthropic兩大史上集資王也禁中港投資者參與新股認購。

但凡種種皆觸動外界對於本港作為國際金融中心的質疑。許正宇並無直接點評上述事件，但認為這些屬於為環球大變局下的「具體體驗」，從過去一段時間來看，無論是金融市場或者經濟面對大變局，香港具備相當的韌性去應對，當中的參與者包括金融機構或企業，也會有能力去適應這個新常態。

他續指出，全球化進程面對挑戰，可能會變得更加「區域化」，除了跨境合作可能會選擇臨近地區外，資本市場也如是，可能會更願意去臨近地區進行融資，例如亞洲企業可能更多會選擇來香港上市。不過，許正宇補充，香港作為國際金融中心「一定是食四方飯」，傳統歐美市場其實也有企業來港上市，另一些IPO基石投資者，其實也是來自歐美的。

迎接新局勢 著手核心基建

以新的格局來看待環球變局，則需要有長期性考慮去規劃及推動發展，並在一些核心基建方面著手。

許正宇表示，香港「五年規劃」中，除了推動股票市場國際化外，其實也會希望推動其他資產市場國際化，包括債券市場的發行及交易，而大宗商品市場方面，也提出要成為國際貴金屬交易中心。

許正宇以寧德時代為例，稱其是內地公司，但業務已十分國際化。（Reuters）

而為吸引更多國際企業來港上市，許正宇表示，香港也有一直推動上市規則的改革優化，包括在上市要求方面的優化，容許高新科技例如生物科技公司來上市。而上市之後，在進行併購及分拆業務上市等方面，也在推動相關規則的優化。

對於內地企業來港上市數目較多，外界因而認為不夠國際化。據港交所去年統計數據顯示，全年來港內地企業佔整體新上市公司數目92%，佔首次公開招股IPO集資額的85%。而整體內地企業佔港股市場總市值比例達79%。

許正宇的看法是，其實不少內地企業本身是國際企業，他以全球最大動力電池製造商寧德時代（3750）來港上市為例，業務十分國際化。「隨著中國在科技方面的自主及產出提升，內地企業均有需求是轉型為環球國際企業，而這個過程會更需要香港，為其提供專業化服務。港府其中一個工作重點內容就是幫助企業出海，同時吸引已在海外發展的企業遷冊回港。」

怎樣去培育打造人才，令人才能夠配合新的格局及變化，才是重點。

內地專多具國際經驗 港年輕一代也很「國際化」

人才方面，港府所推出的高才通及優才通等吸引人才計劃，吸引的多為內地人才，而國際人才則相對較少。許正宇則認為，來港的專才其實當中很多都是有相當國際經驗的，其無論是為了個人發展，或者配合企業發展需求，因為有國家化的需求才會來港，會希望其能夠透過香港，在國際上打出名堂。

他並指出，香港年輕一代其實也非常「國際化」，會擁抱不同文化。而在面對人工智能（AI）等挑戰的背景下，相信未來市場對於人才的要求會越來越講求綜合性能力，「怎樣去培育打造人才，令人才能夠配合新的格局及變化，才是重點。」