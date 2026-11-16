許正宇專訪｜結交中亞等新朋友忌「太實」　港金融軟實力大派用場

近年受到中美角力、地緣政治等因素影響，港府積極拉近與東盟及中東等新朋友關係，各級官員也積極出訪，探索合作機遇，包括財經事務及庫務局局長許正宇。翻查資料，許正宇近年「馬不停蹄」 出訪新興市場，如中東的沙特阿拉伯、卡塔爾、中亞的哈薩克及烏茲別克等，說好香港故事。



他表示，除了上市等融資方面和新興市場的連接，其實這些國家也會希望發展自己的金融中心，而香港享有一國兩制優勢，由過去相對區域性的金融中心，發展至現時國際性金融中心，監管等方面得到國際認可，其實有很多經驗可以輸出，與這些國家分享。



港府近年積極外訪，說好香港故事。許正宇表示，新興國家包括中亞皆希望發展自己的金融中心，香港有很多經驗可以分享。（政府新聞處圖片）

來港上市以外機遇 新興市場可借鑒港發展國際金融中心經驗

許正宇在接受《香港01》專訪時表示，以近期港府到訪的中亞國家烏茲別克為例，當地希望推動發展首都塔什干成為國際金融中心，目前正與香港有關方面對接，探討如何全面利用香港的金融服務、法律服務及其他專業服務等。

「同人交往一樣，『太實』（太死板、不懂轉彎）的話你會沒有什麼朋友。中國有句話叫『君子同道為朋，小人同利為朋』，香港有『同道』、『同利』的朋友，可以利用金融『軟實力』去幫助有共同願景的地區發展，對香港也是有益的。」

許正宇稱，港可以利用金融「軟實力」幫助有共同願景的地區發展，互惠互利。（黃寶瑩攝）

北都發展能配合大宗商品業務發展

除了向外「力谷」本港金融業，香港另一經濟引擎自然是北都，金融業角色也不少。

許正宇表示，在推動發展大宗商品，都會有一些不同倉儲或冶煉公司希望在香港落戶找地方發展，尤其北都。政府正推動設立新的優惠稅制，容許五類重點企業包括總部經濟、金融、物流及供應鏈管理、先進製造及創科，只要在業務規劃、本地招聘人才、建設生產線及研發投入等方面滿足實質經濟貢獻要求，即可享有最長5年的5% 特惠利得稅率。

此外，保險資金等「耐心資本」的風險胃納與北都發展的長遠周期匹配。根據保監局優化風險為本資本制度的最新修訂規則，這些資金投資港府發行的港元基建債券，能夠獲得 30%至40% 的額外資本要求扣減優惠，有關修訂將於今年12月底正式生效。

港府在「五年規劃」提出研究在更多以人民幣支付政府開支，許正宇表示，支付東江水等為較有預見性的場景。（資料圖片）

人民幣支付場景不包括向公務員出糧

此外，港府在「五年規劃」並提出，積極研究在更多合適場景下以人民幣支付政府開支，引發市場擔憂當局有「去美元化」意圖，甚至可能威脅港元地位。許正宇表示，香港本身有人民幣方面的供應，包括發行人民幣債券，而港股南向通納入人民幣櫃枱之後，也能容許以人民幣繳納印花稅，故此目前需要尋找更多的場景或渠道去使用人民幣，例如支付東江水等這些較有預見性的場景，但不會包括向公務員出糧。

在人行支持下，金管局的「人民幣業務資金安排」總額度已於今年7月增至5,000億元人民幣，透過這項資金安排推動更多人民幣在境外使用。許正宇表示，如何提供更多產品吸納這些離岸人民幣資金，正是香港需要持續深耕及建設生態圈的工作。除了傳統的股債投資外，港交所也將於年內公布全新以人民幣計價及實物交割的黃金期貨合約細節，進一步豐富香港的人民幣投資及風險管理產品。