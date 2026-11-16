許正宇專訪｜再多160間家辦擬落戶香港 　擬拓闊稅務優惠

香港作為國際金融中心，目前已超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，財富管理及家族辦公室業務持續在發展。許正宇表示，投資推廣署在2021年6月成立家族辦公室專責團隊「FamilyOfficeHK」，直至今年10月底，團隊已協助超過290間家辦在港設立或擴展業務，同時另有約160間家辦表示正準備或已決定在港設立或拓展業務。



許正宇透露，另有約160間家辦表示正準備或已決定在港設立或拓展業務。（資料圖片）

已協助290間家辦在港設立或擴展業務

而為了吸引更多家辦來港或拓展業務，許正宇就表示，除了一些現有配套措施外，也擬推稅務優惠措施，拓闊家辦能夠享有的稅務優惠合資格交易，例如貴金屬及數字資產等，目前相關建議已進入立法會草案，如果能夠通過，可以追溯到2025年4月1日生效。

截至去年底，香港單一家辦數目已達3,384間，兩年間增長超過25%，港府目標為在今年起的三年協助逾220間家辦來港落戶或擴展業務。對於會否有機會超標完成或者提升該目標，許正宇就表示，除了數量方面的追求，其實質量也同樣重要，會希望家辦來港後，也能夠幫助到家辦生態圈的建設，並融入香港的金融市場。

有家辦已在其他地方設立辦公室 綜合性考慮下選擇來港

許正宇表示，選擇來港的家辦中，會包括本身在其他地方已設立辦公室，但會將部分業務轉移來港，相信這其實是源於綜合性考慮，包括香港本身蓬勃的資本市場，包括股票及債券市場，家族企業透過在香港上市而累積一定財富，希望能夠透過家辦管理這些財富。而香港能夠提供多元化的投資種類選擇，當中債券投資也會有美元債及人民幣債等。

同時，香港也有吸引人才的能力，不同地方的人會願意在此工作。這些都是明顯的優勢，去幫助香港建立家族辦公室生態圈。

對於近期內地收緊境外追稅措施，會否影響香港財富管理及家辦業務的發展，許正宇就認為，目前看到其實市場反應屬於「平穩」，相關安排並非只針對香港，其實不同地方有自己國家的稅務安排，也是相關從業員的日常工作，去幫助客戶能夠更好地去符合不同地方的稅務安排。