領展供股周五除淨　呢類股東「左右做人難」　專家籲續持股保彈性

領展（0823）大折讓近三成、以「五供一」方式集資最少188億元，是上市17年以來首次。明日（24日）公司股價除淨，以昨日（22日）收市價推算，每份供股權值約1.8元，但即使股價之後反彈，令其價值回升，對一眾「一手黨」而言，賣出供股權或「蝕佣」，決定供股又會持有「碎股」。



有專家直言，若果不希望供股，散戶要在今日前沽出股份，過了今日反而應繼續持有，保留更多的彈性，惟領展前景未明，投資者不應進一步購入更多的供股權或股份。



領展早前宣布17年以來首次供股。（資料圖片）

領展上市17年以來首次供股，每單位供股價為44.2元，折讓29.6%以「五供一」方式大規模集資最少188億元，觸發股價大幅下挫，宣布供股後首個交易日，開市裂口低開15%，開報53.4元，之後持續偏軟，昨日（22日）收市報53.2元，較停牌的62.8元跌約15％。

供股權價值波幅大 沽出或蝕手續費

公司向股東供股，代表要「伸手」問股東攞錢，但股東亦有選擇權，據領展公告，一眾持股散戶大致有五大選項！首先是按比例申請供股，若果看好前景，亦可選擇是申請加大供股數目，惟一般獲派額外股份會低於申請數目，但以上決定均須於3月21日下午限期前遞交申請及繳款。

若果選擇不供股或部分供股，則可將獲派的供股權，於市場沽出套現，以今日收市價推算，每份供股權值約1.8元，持有一手領展的小股東，按「五供一」的話只獲派20份供股權，總值僅36元。

當然，影響供股權價格未來走勢的因素好多，包括除淨後的股價表現、市場對供股權的需求等，但若果市況回緩，供股權價值就算升至5元水平，「一手黨」所持有的亦僅值100元，值得留意的是，部分經紀行、銀行有最低佣金收費為100元，其價值只抵銷佣金支出；但決定供款又會收獲「碎股」，可說是「左右做人難」。

至於不作任何動作，供股權到期後會失效，持股權益佔比亦會被溝淡而沒有任何補償；當然未有貨又欲趁低吸納者；又或者想增持股份以確保獲派更多供股權的人士，可選擇在2月23日或之前未除權時買入基金單位，或待供股權掛牌後直接買入參與供股。

除淨日後散戶應繼續持股

凱基亞洲投資策略部主管溫傑提醒，若果小股東不想供股的話，應該較早前沽出股份，若果到除淨日前仍未放售，或可考慮繼續持有，除淨後手上同時有正股及供股權，「供股權都值錢，唔想供可以賣出去」，做法可令散戶部署更具彈性。

善恆證券策略師鄭昆侖亦指，若果小股東手頭上現金不足，或不想全數供股但又不希望股權被攤薄，可考慮在除淨前先沽出部分股份，將套現資金用作供股。

至於公司除淨後，股東手上同時有正股及供股權，供股權可於下月9日至16日進行買賣，他指，供股權股價格走勢，好視乎領展股價表現，若果股價高於供股權，散戶可考慮沽出供股權套現，但若果股價大幅波動，供股權則未必值錢。

溫傑：不建議額外供股

散戶供股供與不供，或許未定主意。溫傑指，去年美國持續加息，經營環境有挑戰，但若果利率水平於今年有望見頂，管理層「打番順境波」的話，對公司前景仍有信心。不過他承認，領展供股影響市場觀感，亦有攤薄效應，集資所得能否收購優質物業仍是未知數，屬長遠考慮。

他不反對投資者供股，但對是否購入更多供股權就有保留，「可以考慮分散風險，投資其他復常、金融或內需概念會更好。」

領展早前宣布17年以來首次供股。（資料圖片）

領展大折讓 鄭昆侖：好過自己投資收租物業

鄭昆侖亦認為要視乎投資者的投資部署。他解釋，去年7月領展叫停赤柱廣場出售計畫，及表示會出售部分物業股權，但最終未見成事，似乎是反映大中華區的物業「唔易甩手」，加上利率上升，資產進一步貶值，或令負債比率進一步提高，因此才提出供股。

若果供股成功，好處是令負責比率即時下降，亦令股價大折讓，雖然目前難以估計，本港地產物業市場的「超級周期」是否結束，但認為比起自行投資物業或街舖收租，股價大折讓後的領展或更吸引。

不過他亦指出，若果本身投資者的配置夠多元化，未必需要考慮領展，「領展投資新加坡，如果你都睇好，可以去當地買物業，又或者買當地嘅REITs（房地產投資信託基金）。」

鄭昆侖又表示，另一個要留意的地方是部分持有領展的基金，其章程或現金水平未必容許參與供股，是次領展集資，或有基金需出售供股權甚至股份，令其股價更波動。