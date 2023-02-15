領展供股｜標普指助降淨負債比率至介乎19至20%

領展（0823）於上周五（10日）宣布以5供1方式，集資188億元，淨集資額為185億元，其中40至50%資金用於償還債務。投資評級機構標普指出，若供股後淨集資185億元，及領展減少相等金債務，淨負債比率下降8個百分點至介乎19至20%。



標普指出領展過去1年進行4輪資產收購，推高公司槓桿比率致評級下調，當中去年12月底完成的新加坡資產收購令槓桿比率提升至介乎27至28%。前述假設是按收購新加坡資產的129億元代價，是透過舉債融資進行。

標普指出領展續擴大資產組合。透過擴大股本及根據項目尋找合作夥伴，將支持相關策略。同時息口上揚，透過純債務進行收購對領展成本帶來影響。

標普又指出，縱使領展採取實施增長策略，但其信貸質素仍取決於平衡增長及穩定經營承諾，目前亦未見其合作夥伴策略得到全面實施。標普預期領展會根據項目選擇合作夥伴，以最大限度降低交易風險。

惠譽﹕供股助領展改善資產負債表質素

另一投資評級機構惠譽指出，領展供股可為該房託基金改善資產負債表質素，及給予領展在海外進行收購時更多空間。

惠譽指出領展供股後，將其淨負債對投資物業組合的比率，可以由27%降至介乎19到20%。投資物業的除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBIDTA）對利息倍數，將預測在明年3月底時預測的3.5倍，提升至4倍。完成供股後，領展距離因淨負債比率達到30%，及投資物業EBITDA對利息倍數3.5倍等引致負面槓桿條件，可有更大空間。

惠譽又指出，目前領展較集中於香港，並透過數度進行債務融資，以達到在海外擴張。因債務融資對資產組合的負面影響，可透過供股集資解決。惠譽認為領展的資產水平正在改善，及延續海外收購策略，又認為資產組合在地緣布局上更趨多元化，可提升領展的業務組合。