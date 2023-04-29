超力屹立半世紀　一道乳豬拼盤見證公司高低起跌︱01商談

老店經營半世紀，豈會無風無浪？超力國際這個老品牌，亦經歷過起跌，曾經賣盤，更一度接近清盤。創辦人女兒、董事總經理莫傑琳接手經營，一直親力親，笑言公司春茗能否以乳豬全體接待客人，直接反映公司是否重上軌道。



「超力精神，日日發揮，超力」，這個耳熟能詳的經典廣告，相信有不少人都看過，這個「未食過都聽過」的品牌，由莫國安創立於1972年創立目前由他的女兒、董事總經理莫傑琳接手經營。是少數仍由港人主理、在港設廠的「香港品牌」。

莫傑琳接受《香港01》節目《商談》訪問時透過，父親當年於英式洋行工作，之後希望創業，由於當時市場對假髮需求強勁，一度成為潮流，但若果需要固定假髮，就要使用髮網，公司就稱為「超力」髮網，比喻「黐落去唔甩」。

但好快假髮熱潮退去，公司需要新產品，父親便四出尋找，最終於台灣而入即食米粉，自始超力就問題進軍餐飲業，目前有近7,000多個餐飲客戶，包括大型連鎖餐廳均有選用公司產品，可說是大大小小的餐廳，總有一款食材是來自超力。

經歷半世紀，與好多品牌一樣，它都有經歷過起跌，曾經賣盤，更一度接近清盤。莫傑琳表示，父親擔心自己能力不足以帶領品牌更上一層樓，因此於1996年，65％股份售予某家族企業，冀通過合作壯大品牌。

可是米粉這類乾貨批發，毛利率一向不高，莫傑琳說，新公司希望加入更多的產品，如引入其他國外有名的牌子到香港轉售，「你拆上拆，最後單價大咗，但利潤唔高，能一箱可能賺幾蚊，睇落去你業績好睇，但唔夠圍皮（收支平衡）。」最終一如所料，公司面臨破產，會計師進駐，一度考慮農曆新年後清盤。

她坦言當時出售股權後稱得上是「上咗岸」，但對父親而言「超力」就如親生仔，他一手一腳、由零開始創立，「我都係細女，唔夠個仔﹙超力﹚咁得寵。」不想心血付諸東流，對方亦願意將股份放售，2001年她決定以積蓄回購。

她坦言，接手後沒有什麼「大計」，只是親力親為，開始時生意未有起色，公司亦只能在一些較便宜的酒樓舉辦春茗，「父親同幾個相熟客戶一齊坐，我唔識，叫咗個嘅套餐，係乳豬拼盤嚟，父親望住個乳豬拼盤，夾咗一個乳豬畀隔籬個朋友，佢話對唔住啊啲嘢好粗，聽到之後我想喊。」

努力沒有白費，四年後公司扭虧，她笑言終於可以改到個酒店擺春茗，「我同同事講一定要乳豬全體，因為對老人家嚟講係一件有體面嘅事。」