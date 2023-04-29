企業不能「為創新而創新」　超力莫傑琳：認清自己DNA︱01商談

「老字號」要發展，既不能墨守城規，但同時亦要顧住老顧客的感受，不能創新過度。超力董事總經理莫傑琳直言，企業不能為創新而創新，而了解清楚自己的「DNA」，以及客戶的需要，才有望開辟新時代，走向下一個50年。



莫傑琳直言，公司有一定歷史，並非「話變就變」，目光只好放去新產品。（資料圖片）

超力經營半世紀，一個老品牌要改變，其實一點都不容易。莫傑琳接受《香港01》節目《商談》訪問時指出，公司曾因為成本問題，將工序繁多的「圓型」米粉生產線，改用「方形」以節省人手及時間，但這個變化，未見其利先見其害，「啲客打嚟，唔係投訴，係驚超力俾人冒牌，叫我小心啲！」又有部分見到包裝變細，雖然重量沒變，卻有投訴指「呃秤」。

經此一役，她明白到公司非「話變就變」，目光只好放去新產品。米粉的源材料來自食米，超力一直有意涉獵，但過去要成為食米供應商，申領牌照手續繁複，直至2002年政府開放米牌，只需向政府註冊為食米貯存商，按協議入口及儲存食米即可申請才見曙光。

另一方面，她亦要考慮如何吸引更多年輕人購買超力的產品，「食我哋米粉嘅人慢慢年紀大，希望新一代都可以食我哋嘅，所以呢幾年我哋出咗適合後生仔食嘅口味，希望人哋覺得我哋冇咁老土。」