雖不容「皇親國戚」　莫傑琳望女兒接班　 延續超力歷史︱01商談

香港不少企業，都是以家族生意方式經營。在港屹立逾半世紀的超力國際亦不例外，但原來創辦人女兒、目前為超力國際董事總經理的莫傑琳，本來並不想接手家族生意。



半推半就接手公司，辛苦經營，回望今天的成果，她心態有所改變，現時最希望為公司打下更好的根基，待女兒長大後接手公司，延續超力的歷史。



莫傑琳接受《香港01》節目《商談》訪問時提到，當年超力國際賣盤後，她已接手旗下的另一專賣床上用品的品牌「RapeeLIVINGZ」，因此當購回超力後，她一點都不快樂「我覺得品牌好老土，同時覺得這個行業好男人，年輕時當然好反叛，一啲都唔鍾意，又覺得產品好老。」

但她最終仍決定接手超力，但因為這次經歷，她不希望女兒長大後，要「被迫」接手超力，「以前父親比較嚴厲，我唔希望將來對待個女時亦要咁嚴厲，覺得會傷害大家感情，所以一直都唔希望女兒到超力工作。」

容不下「皇親國戚」

不過當超力屹立半世紀，品牌有一定的知名道後，她的想法有改變，「我點確保有下一個五十年？似乎要品牌延續，我需要一個人去接手，個女未必應付到，但我希望至少提供一個基礎，可以請其他人幫手。我開始有呢個想法，當然（如果）佢冇呢個能力，我都要想辦法，現在只好耳濡目染，同佢講，希望佢可以接手。」

即使莫傑琳希望女兒可以承繼家業，但不代表公司內充滿「皇親國戚」。她直言，超力內只有她與父親兩個人「姓莫」，「我唔希望請咗姨媽，發現姨媽原來應付唔到，只會拖累公司發展，其他同事又會點睇呢？」