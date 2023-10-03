親力親為闖裝修業　SA Project冀Built Today. Built to Last.

當提到裝修工程，大家首先想到的多是日曬雨淋、汗水不斷的工作，很少想像一位在英國大學畢業回流香港、在工程公司工作的女生，會在這個行業打滾多年，更創立自己的裝修工程公司。



SA project是一間致力於精裝修的工程公司，主力為不同跨國企業，如投行、銀行等客戶設計及裝修其辦公室。創辦人Maggie Cheung接受香港01訪問，回憶當年英國畢業後回港工作，由於需要接觸外國客戶，她作為客人與師傅之間的橋樑，包辦不少翻譯工作，雖然工作時身邊大多數的師傅都是男性，但亦因為協助翻譯，令他們覺得有人幫手亦是一件好事，「當年啲師傅都好錫我，肯教我嘢。」

在他們身邊「偷師」，令她對這個行業有更多了解， 由於與公司發展方向不同，毅然決定離職創業，由「打工仔」變成老闆。

要「管」人 先學懂親力親為

身份變了， 但工作未改，過去經歷令她明白到只要親力親為，不要每事依賴其他人， 了解每一個步驟，才可得到其他人的尊重，「 師傅都有性格，你唔能夠永遠依賴其他人， 我有無數次自己『落手落腳』，向師傅證明『點解會做唔到』，到後期佢哋知道唔可以呃我，因為我一定有方法去話畀佢哋知，我個方案係可行。 」

因此她不覺得在這個所謂「男性主導」的行業內舉步維艱， 「自己咩都唔識，只係依賴其他人，當然任何一個行業都唔會有人願意去支持或幫助， 所以無時無刻都要學習。」

不容「走捷徑」 每件事做到100分

「創業難，守業更難」，捱過創業期的Maggie Cheung，知道公司要繼續向前行，建立原則及留住員工都是十分重要的過程，「我視我公司係一隻船，我就係船長，公司方向要好清晰，如果唔係的話船未能出海之餘，仲可能有意外，所以我管我自己管得好緊要，時刻警剔自己，有任何一件事令公司名聲唔好，我係唔容許。」

因此她為同事訂下高標準， 或許有人覺得她過份「奄尖」，但以結果為目標，在高標準下工程質素得以保證之外，客人亦好滿意，「我唔想走捷徑、走精面，靠口甜舌滑就過到關，我唔要呢啲， 我係實事求是......如果我設下嘅標準係100％，有時有啲技術上真係做唔到，但如果做到標準嘅80％，一般客人去望，可能已經覺得係100分，變成每次都會好順利交貨，客戶亦鍾意。」

員工方面，除了一般的加人工之外，更會愛屋及烏，邀請員工家人一起外遊，「我都希望員工家人知道，我好感謝你忍耐另一半，花咁多時間喺工作當中。」她亦重視本地員工，寧願「賺少啲」都堅持不輸入外勞，因此目前公司內， 至少有三分一人是跟隨她工作十多年，大部分判頭亦合作多年。

冀改行業風氣 「Built Today. Built to Last.」

實事求事的工作態度、以人為本、對員工將心比己，Maggie帶領公司走過金融風暴，亦捱過疫情，未來她最希望的是改變行業風氣，令工程項目不再「價低者得」，更多看重工作的質量，「有啲客可能覺得環境唔好，唔洗畀太多裝修費，（價錢低）都會有人想做，但唔希望喺呢種環境下繼續生存，係冇意思，希望客人知道，即使有可能要付出較合理嘅價錢，但「Built Today. Built to Last.」，做完今次裝修工作，十年後你都唔洗再翻新，保持到質素，而唔係每次都考慮招標，搵費用最平嘅公司。」