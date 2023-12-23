我們的2023｜曾助尋丁利華　測量師無人機拍逾千照片義務尋人

【2023年／大事回顧／民間搜救隊】今年甯國良及男拔生曾憲哲山野失蹤事件轟動一時，政府部門連日搜索，民間組織亦自發行動，有人上山在最前線尋人，有人用專業技術在後方支援。香港註冊土地測量師李偉鵬正是「幕後」一員，他身兼老闆、大學講師、考牌官多職，工作繁忙，但有需要時仍親自放無人機協助尋人。其實他早於2005年已參與尋找失蹤警員丁利華；2018年滑翔傘飛行員鍾旭華失蹤事件，他擔任死因庭專家證人。多年來默默付出，他的名字逐漸為人所知，尤其今年拍攝到曾憲哲置身密林的照片，更成為頭條新聞，「有時都會覺得會唔會要放棄，原來你不停咁去堅持，都會有人賞識」，他指今年兩度協助尋人有特別感受：「原來我嘅專業知識可以幫到人嘅。」



今年李偉鵬既受警方邀請協助尋人，又與民間組織保持聯絡，儼如官方及民間之間的聯絡人，他深感官民如有更多合作機會，將大大縮短尋人時間。他亦希望將來每人都具備一定的尋人能力，「尋人係大事……如果個個有強嘅能力，尋人速度就會加快」。最後他寄語香港人時刻裝備自己：「君子終日乾乾」。



今年甯國良及曾憲哲山野失蹤事件轟動一時，李偉鵬利用自身的專業技術在背後默默付出。（鄧栢良攝）

今年8月甯國良在沙田黃牛山失蹤，其家人在社交平台求助，但始終了無音訊。李偉鵬憶述，當時有警員聯絡並邀請他參與搜救行動。他身兼老闆、大學講師、考牌官多職，本身工作已經忙碌，但當收到求助，還是二話不說放下工作，用自身專業知識協助尋人，結果他用了18日時間「全職」尋找甯國良。

只要有能力就去搵 堅持不懈終獲肯定

像李偉鵬這樣的專業人士，許多忙於搵錢，「上岸」後更寧願享受人生，為何他願意付出時間及精力義務尋人？他笑言是命運的安排，自幼父母教育他：救人一命勝造七級浮屠，「無其他嘢諗，總之要搵就搵，我有能力就搵，除非我搵到肚餓、就嚟暈，咪食啲嘢再搵過」，隨後他更自願參與曾憲哲的搜索行動。

兩次搜索行動均證明其專業技術有價值：甯國良的遺體在他計算可能接收到電話訊號的區域附近尋獲；航拍到曾憲哲置身密林的照片，獲各大報章報道，引起市民關注。李偉鵬感嘆多年努力終獲肯定：「有時都會覺得會唔會要放棄，原來你不停咁去堅持，都會有人賞識。」

李偉鵬為尋找甯國良及曾憲哲，利用無人機拍攝過千甚至數千張相片。（鄧栢良攝）

花大量時間收集確認信息 分析失蹤者位置

搜索非易事，事前準備工夫不少，首先要從警方、消防處、志願團隊等收集信息，包括失蹤者背景，電話坐標及失蹤期間基站的電話訊號等。由於很多資料官方不便公開，更要花費不少時間收集及確認。李偉鵬舉例指確認一個基站訊號，最快要一個小時，期間要致電不同人士，甚至實地查證，方能得到準確資料作分析，推算失蹤者有可能出現的位置，並確定航拍範圍。

李偉鵬現時使用航空攝影測量技術，用無人機在預先編排的航道不停重覆拍攝（包括垂直及斜面），盡可能令拍攝的範圍重疊，確保全無遺漏，再將逾千張相片整合並製作成3D立體模型，從中尋找失蹤者。他亦會將相片上載到互聯網，供廣大網民「人肉搜尋」。

兩次搜救遇打風落雨 坦言心感焦慮

搜救行動爭分奪秒，偏偏今年兩次行動撞正打風落雨，無人機無法在惡劣天氣下拍攝，李偉鵬坦言當時心感焦慮，「嗰個人係咪仲生存呢？同埋佢捱咗咁多日，仲可以捱到幾多個鐘呢？」因此唯有盡量把握時間分析照片及作基站的視域分析。

約10張無人機在密林中拍攝到相信是曾憲哲赤裸的照片。（受訪者提供）

丁利華事件開啟尋人之路 成功拍攝到曾憲哲身影

李偉鵬對搜索步驟及技巧瞭如指掌，原因是早於2005年他就有份尋找失蹤警員丁利華，從此開啟他用專業知識尋人的旅程。當時他任職定向地圖製圖員，正製作牛過路地圖，因熟悉地形，警方派遣一隊警員隨他上山尋人。及至2018年滑翔傘飛行員鍾旭華失蹤事件，李偉鵬使用無人機航測尋人，後來更成為死因庭的專家證人。

李偉鵬在曾憲哲事件中更幾乎立功，他發現無人機在消防員尋獲曾憲哲的前一日，已拍攝到曾憲哲的身影。他笑言，雖然消防員比他更早找到失蹤者，但航拍照片仍有價值，「我哋諗如果嗰日（消防）搵唔到，而我夜晚仍然都搵到（照片），咁都係叫back up（後備），下次會唔會係第一個搵到，都唔奇，咁咪快啲」。

今年因拍攝到曾憲哲身影的照片而獲得各大報章報道，並引起市民關注，李偉鵬多年的努力化作一句感嘆：「有時都會覺得會唔會要放棄，原來你不停咁去堅持，都會有人賞識。」（鄧栢良攝）

甯國良事件見證香港精神 熱心人收工仍上山尋人

經過兩次山野搜索行動，李偉鵬感受至深：「原來我嘅專業知識可以幫到人。」除此以外，他尤其難忘甯國良事件中，不少熱心人放工仍上山尋人，「原來香港咁多好人，咁多好故事，香港精神真係好好」。

李偉鵬受警方邀請參與搜索，同時又與民間組織保持聯絡，儼如聯絡人及橋梁角色，可以促進雙方交流資訊，令搜救行動更有效率。而他在搜救現場亦虛心請教其他人，學到不少技巧，甚至比平日學到的知識超過10倍，也認識到不少朋友，他笑言愈做愈開心。

李偉鵬在搜救行動中擔當超級聯絡人的角色，成為駁通官方及民間之間的橋梁，促使整個搜救行動的進展迅速。（鄧栢良攝）

電話訊號強度不足未能傳送訊息 基站不足或為主因

李偉鵬一直關注科技發展，並留意到消防處今年使用無人機及AI分析過萬張照片尋找曾憲哲。他認為消防剛開始使用新技術就有成果，相信以後搜索速度將有所提升，但仍需繼續改進，期望政府持續發展這項技術。

另一方面，李偉鵬建議政府出資增建基站，覆蓋所有郊區，讓市民可在郊野如常收發訊息。他解釋，甯國良失蹤時曾致電家人，又收到Whatsapp訊息，只是不能傳送坐標訊息。李偉鵬的專家朋友分析，若要傳送位置或影像，需要夠強的訊號，而語音傳送的訊號要求較低，因此才能夠接到甯國良的報警電話。

李偉鵬認為，若甯國良能夠傳送坐標位置，搜救隊可在短時間內，沿着坐標尋人。他直言基站問題不能再拖，他在鍾旭華死因庭上就以專家證人身份提及相關建議，奈何至今仍未有改善，李偉鵬屢屢強調，現時偏遠地區覆蓋率低，失蹤者難傳送坐標，若無線索，搜救隊漫山尋人，只會浪費人力物力。

尋人非靠一人之力 人人有能力望加快尋人速度

問及李偉鵬多年來在山野尋人上勞心勞力，會否成立一個尋人組織？他坦言未有計劃，並指許多事情不需要特別組織，只要有人願意統籌，參與人士夠真誠則可，成立組織反而會有太多規矩。

李偉鵬期望2024年官方與民間有更多合作，盡量縮短尋人的時間。他亦希望將來能夠使用無人機激光掃描及熱紅外線技術協助尋人，「大家學多啲，挖掘多啲，令到救人速度可以快啲」。他有計劃開辦一些課程，教授相關尋人技術，「一個人係唔夠，尋人係大事，唔係一個人做到，唔係10個人做到，要好多人做到，如果個個有強嘅能力，尋人速度就會加快」，他寄語港人裝備好自己：「君子終日乾乾，大家努力。」

李偉鵬希望為市民進行普及教育，若每個人具備能力，尋人速度就會提升。（鄧栢良攝）

重溫《我們的2023》大事回顧專題﹕



我們的2023︱擸凳廚師輝哥拒認英雄 稱救人失敗仍獲勳屬「符碌」

我們的2023｜林作首認荷里活「抽水」失誤 言論出位呻被網絡欺凌

我們的2023｜林作JPEX「黑仔」內情曝光 今年損7位數︰點計都有!

我們的2023｜天瑜爸爸遇突變、歷進展、懂釋懷：平淡生活就好