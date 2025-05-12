前線・焦點新聞攝影比賽｜香港01特寫、體育、錄像組獲三獎

由香港攝影記者協會舉辦之「前線・焦點2024」年度新聞攝影比賽，以及「錄像・前線2024」新聞及紀實錄像比賽，周六（5月10日）公布得獎結果。《香港01》攝影記者的新聞圖片，獲得特寫組亞軍、體育組優異獎；新聞影片「正生書院最後歲月」，獲得新聞及紀實錄像優異獎。



2024年1月13日，美資Costco超級市場在深圳開幕翌日，一名熟睡的嬰兒被放在手推車內。（歐嘉樂攝）

「前線・焦點2024」特寫組亞軍

攝影記者：歐嘉樂



2024年1月13日，美資Costco超級市場在深圳開幕翌日，《香港01》攝影記者歐嘉樂在超市內拍攝到，一名熟睡的嬰兒被放在手推車內，車內還堆滿家長選購的其他貨品，手推車外是冰鮮肉類貨架。照片獲得「前線・焦點2024」特寫組亞軍。

2024年9月5日颱風摩羯襲港，有滑浪愛好人士在8號風球下到石澳泳灘衝浪，上岸後與康文暑職員展開追逐戰，逃避檢控。（廖雁雄攝）

「前線・焦點2024」體育組優異

攝影記者：廖雁雄



2024年9月5日颱風摩羯襲港，有滑浪愛好人士在8號風球下到石澳泳灘衝浪，上岸後與康文暑職員展開追逐戰，逃避檢控。《香港01》攝影記者廖雁雄在風暴下拍攝到此詼諧一刻，照片獲得「前線・焦點2024」體育組優異獎。

正生書院最後歲月。（香港01製圖）

「錄像・前線2024」優異獎

記者：勞顯亮、洪芷菁 攝影：何頴賢、馬楚烽 剪接：譚耀安



基督教正生會2024年1月被警方指控涉嫌詐騙、轉移資金到海外，創辦人林希聖、正生書院校長陳兆焯遭通緝，正生會改組董事會再爆爭議，港府以「姑息養奸」等嚴厲措辭回應。

正生書院26年歷史於同年7月7日畫上句號，《香港01》記者在書院停止運作前，與應屆畢業生家誠及校監崔康常重返芝麻灣，記錄正生書院的最後歲月。崔康常一度被禁上船，記者亦查冊分析正生書院的財務報表，揭開正生的種種爭議。

新聞影片獲得「錄像・前線2024」優異獎，評委表示：「這是一部當前比較少見、製作精良的新聞專題影片。觀點呈現平衡的同時，也着眼技術細節。作品示範了如何為一則被廣泛報道的新聞事件提供有脈絡的解釋與補充。」

2025年5月10日，香港攝影記者協會舉辦之「前線．焦點2024」年度新聞攝影比賽評審日。（香港攝影記者協會圖片）

一般新聞組冠亞季從缺 歷年首見

由香港攝影記者協會舉辦之「前線・焦點2024」年度新聞攝影比賽，今屆一共收到75名參賽者報名，合共836張相片，及56輯圖片故事。

今年的年度圖片，為《端傳媒》攝影記者林振東拍攝蘋果日報大樓舊址。評審認為相片具歷史意義及前曕性，廢置的辦公樓像歷史的里程碑，記錄新聞行業在歷史中的變遷，同時相片亦留有相當大的詮釋空間，將歷史事件的判斷權留給予觀眾，讓觀眾也成為解讀作品的一部分，映照出攝影者按下快門時的深思熟慮。有評審點出，這張相片能從芸芸傳統硬性新聞照中脫穎而出，正反映時代的進步——攝影者應該相信觀眾閱讀影像的能力。

至於今屆一般新聞組別中，冠、亞、季軍均從缺，賽果為歷年首見。評審認為，一般新聞組別整體未達到歷屆獲獎之水平，故全票通過冠軍從缺，6票通過亞軍從缺，4票通過季軍從缺。評審決定將得分最高的三張作品並列優異，以表對同業仍堅持記錄時代的欣賞。另外，評審也鼓勵各行家除了工作以外，亦能多在日常生活之中發掘更多攝影題材。

此外，第二次舉辦的「前線・焦點2024學生組」參與人數增加至13人，較去年翻倍。評審高度讚揚參賽的學生，他們的作品能以率真眼光及微觀的視角觀看社會，不論選材、切入及呈現手法佳，毫不遜色於公開組。評審團樂見年青學子對新聞攝影的熱忱，及對社會議題的關注，望各參賽學子能保持熱情與真誠，而攝記協表示，將繼續致力向學界推廣新聞及紀實攝影。

「前線・焦點」新聞攝影比賽為一年一度全港最大型的新聞攝影比賽，最早於1993年開始舉辦。所有得獎新聞照片，均由香港專業的攝影記者拍攝及經評審精挑細選，務求向社會大眾展示具歷史意義，又具新聞和藝術價值的攝影作品。希冀加深市民對時事的關注認識，提昇大眾對攝影記者和傳媒的工作認同，同時表揚各得獎攝影記者過去一年對業界的努力和貢獻。

「錄像・前線2024」新聞及紀實錄像比賽，為第二屆舉行，今屆參賽影片數量比上屆稍微上升，攝記協希望藉此鼓勵更多媒體或獨立製作人的參與。

今年度公開組大獎得主，為《Domestic "helpers" battle two-week rule to stay in Hong Kong》，講述菲律賓移工在香港尋找工作的狀況與經歷。製作人是來自《南華早報》的Bryan Wood。評審認為這部作品展現出良好的新聞觸覺，透過具特色的角色設定、有力的畫面，以及動畫的巧妙運用，完整地講述了在香港被忽視群體的聲音，呈現出兼具深度與張力的敘事。

學生組大獎得主，為《「污染者」自付？》，講述兩位長期病患者面對垃圾徵費的困境。製作人是來自香港中文大學的洪一銘、司徒泳錡。評審認為該作品透過深入接觸兩位主角，這部作品得以從一個獨特的角度切入一個廣泛討論的政策議題。儘管這為故事增添了複雜性，製作團隊仍處理得當，利用具衝擊性的畫面，展現了清晰而有力的敘事。

另外，評審也揀選了三部優異作品，兩部選映作品。

評審肯定了該比賽在行業中的重要性，同時希望來屆有更多作品能夠參與，使參賽作品的種類更闊、內容及影像的維度個更廣、討論更豐富，從而更能達到表揚及推廣優秀新聞及紀實錄像作品的目標。同時，評審亦肯定了該比賽在行業中的重要性。

「前線．焦點2024」年度新聞攝影比賽結果詳情：

https://hkppa.net/focus-at-the-frontline-2024-results

「錄像 · 前線2024」年度新聞及紀實錄像比賽結果詳情：

https://hkppa.net/video-at-the-frontline-2024-results