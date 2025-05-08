SOPA新聞獎｜香港01假學歷調查、倫敦經貿辦案、預算案評論入圍

亞洲出版業協會（SOPA）周四（8日）公布「202５年度卓越新聞獎」入圍名單，《香港01》三篇報道入圍三個獎項。包括偵查組的《假學歷、高才通簽證造假黑中介調查》，入圍「卓越調查報道獎」三甲；偵查組的《香港駐倫敦經貿辦間諜案》，入圍「卓越突發新聞獎」三甲；深度報道組的《財赤、發債、撤辣——從朱鎔基問董建華說起：怕什麼?》，入圍「卓越評論獎」三甲。最終結果將在6月26日公布。



SOPA「卓越調查報道獎」入圍三甲



假學歷、高才通簽證造假 黑中介調查

記者：李穎霖、勞顯亮

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2024年5月香港大學發現多名內地學生以假學歷報讀，因此大規模徹查過往學歷的文件。《香港01》記者隨即在香港和內地調查，揭發「黑中介」如何透過造假學歷、簽證文件、稅單等方式，瞞騙香港的大學及入境處，揭露整個產業鏈如何運作。報道首次揭發，大量黑中介在香港和內地均註冊公司，負責人亦透過不同的人才簽證來港。

報道刊出後震撼香港和內地，港府官員隨即回應指會加強檢查，如加設學歷第三方認證要求，追查中介提交的文件，與內地執法部門合作等；被香港通緝的內地學生，亦相繼被公安約談，調查造假經過。

SOPA「卓越突發新聞獎」入圍三甲



香港駐倫敦經貿辦間諜案

記者：梁祖饒、李穎霖、勞顯亮、周偉強

2024年5月，英國以當地國安法，起訴三名男子，指他們涉嫌協助香港情報部門，在英國跟縱監視羅冠聰、職公盟前秘書長蒙兆達及「攬炒巴」劉祖廸，又曾強行進入英國一個居住地址從事外國干預。三人為港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，開設保安公司的香港移民衞志樑，第三人、內政部移民執法調查專員Matthew Trickett更在獲准保釋後，被發現伏屍公園，及後判定為自殺。

這一突發事件隨即成為國際新聞頭條，《香港01》記者隨即核實和跟進，追查涉案人士的關聯，並揭發「案中案」——香港及北京慈善基金的跨境追債案；以及揭發港府早有聘請被捕人士保安公司，自殺身亡的被告，更擔任教育局局長蔡若蓮訪英時的保安。

SOPA「卓越評論獎」入圍三甲



財赤、發債、撤辣 - 從朱鎔基問董建華說起：怕什麼?

撰文：黃雲娜

文章從2002年和2024年的香港同樣面對經濟衰退、財政赤字、發債爭議、悲觀情緒等等問題的時空交錯背景切入，回顧梁錦松、唐英年、曾俊華和陳茂波等歷任財政司司長在財政管理上的保守傳統，說明今天香港發展困局完全有迹可循。

當年國務院總理朱鎔基早已察悉香港的深層次結構性矛盾，並且提醒特區政府必須帶領社會大轉型，著力調整產業結構。然而，治港精英根本不以為然，甚至對於自由市場的失效、經濟動能的減弱、分配機制的不公、向上流動的停滯等等困局毫無感知，繼續堅持由港英年代已經奉行的「大市場小政府」理念，以不變應萬變。結果，每任財長都為香港帶來沉重代價。

今年是亞洲出版業協會（SOPA）舉辦的第27屆「卓越新聞獎」，獎項被譽為「亞洲普立茲」，是新聞界的「奧斯卡」，表彰亞太區的傑出新聞報道，獎項分為國際英文報道、區域英文報道及中文報道三大組別，每組設有人權、獨家、調查等多個類別。

今年，SOPA共收到逾 700 份英文、中文及獨立增設的印尼文類別參賽作品，本屆入圍的獎項，不乏與香港和中國議題有關的報道，包括假學歷風波、香港反修例運動五周年、民主派47人案、珠海撞人案等。除《香港01》外，其他入圍的包括香港的《集誌社》、《誌》、《Hong Kong Free Press》、《南華早報》、《明報》，從香港遷至新加坡的《端傳媒》，台灣的《報導者》、《聯合報系》，自由亞洲電台的簡體中文新媒體《歪腦》等；國際傳媒包括《華爾街日報》、《紐約時報》、《金融時報》、彭博新聞、路透社等。

擔任主審的香港大學新聞及傳媒研究中心高級講師石婷表示：「2025 年 SOPA 獎項真正體現了泛亞精神，成為展示區域內最優秀、最多元新聞作品的首要平台。」

《經濟學人》亞洲數位編輯、SOPA 編輯委員會聯席主席 Bill Ridgers 指出：「儘管新聞環境日益嚴峻，亞太區媒體仍以多元形式蓬勃發展。SOPA 獎項被譽為『亞洲的普立茲獎』，我們對所有入圍者表達真摯的祝賀。」

《香港01》曾多次獲得SOPA新聞獎。

完整入圍名單：https://sopawards.com/the-sopa-awards/awards-finalists/