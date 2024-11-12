消費權益新聞獎｜香港01奪五獎　旅行團塞爆食肆奪新聞攝影金獎

消委會主辦的「第24屆消費權益新聞報道獎」周二（12日）舉行頒獎禮，《香港01》奪得五個獎項，其中「旅行團塞爆團餐食肆」奪得新聞攝影獎金獎；「一輩子也吃不完的2000樽保健品」奪專題特寫銀獎；「直擊追蹤新興『逆向團購』 跨境外賣直送皇后山」及「廣州直擊買樓變租樓樓盤 中介推香港借財仔『買』公寓」，分別奪得新聞影片短片組別銀獎及長片組別銅獎。

「消委會行李箱｜一款塑化劑含量超上限45倍 4款長距離拉行後甩轆」得到最佳倡議消費權益之社交平台的卓越大獎。



「第24屆消費權益新聞報道獎」，《香港01》奪得五個大獎。頒獎禮上，部份得獎新聞工作者，與香港01首席媒體戰略官馮德雄（左三）合照。（廖雁雄攝）

「消費權益新聞報道獎」於2001年創辦，消委會於2021年單方面宣布，不再夥拍香港記者協會及香港攝影記者協會，改為單獨舉辦，今屆為改制後第三屆。獎項接獲多間新聞機構、社交平台和大專院校，提交417份作品，打破歷屆紀錄。

署理商務及經濟發展局局長陳百里出任頒獎禮的主禮嘉賓，他指本屆消費權益新聞獎的年度主題「創新科技應用對消費者的影響」，欣賞過得獎作品後，認為不少作品都反應出電子消費及科技應用是市場的大趨勢。

陳百里指，政府要把握大趨勢、市場脈搏，一直積極推動數字經濟、跨境電商等相關工作，希望透過這些平台、措施幫助相關業界數碼轉型，令業界可應對市民及旅客的轉變，提升競爭力，開拓業務及市場。應用科技相關報道為消費者加深認知及關注，和政府的措施相輔相成。

《香港01》本屆獲得五個獎項

・新聞攝影獎金獎：當中「旅行團塞爆團餐食肆」

・專題特寫銀獎：「一輩子也吃不完的2000樽保健品」

・新聞影片短片銀獎：「直擊追蹤新興『逆向團購』 跨境外賣直送皇后山」

・新聞影片長片銅獎：「廣州直擊買樓變租樓樓盤 中介推香港借財仔『買』公寓」

・最佳倡議消費權益之社交平台的卓越大獎：「消委會行李箱｜一款塑化劑含量超上限45倍 4款長距離拉行後甩轆」社交平台帖文



2023年3月29日，土瓜灣富源酒樓坐滿內地客。（梁鵬威攝）

新聞攝影獎金獎

旅行團塞爆團餐食肆

攝影記者：梁鵬威



通關之後，內地旅行團逼爆土瓜灣用膳引起熱議，旅遊業監管局與業界及食肆開會後，制定三大改善措施，包括餐廳要行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制。《香港01》在措施實施後，到「人氣團餐食肆」視察，發現「速食團」不再，旅行團用膳至少30分鐘才「落樓」，部份團友需走至附近停車場上車；另有團友稱導遊告之他們「別着急，別噎着，歲數大了。」

獲獎攝影記者梁鵬威指，照片拍攝了旅行團在土瓜灣一間餐廳的用膳環境，反映疫情過後，食肆再出現擠逼現象，他希望照片可以促進改善旅行團的用膳環境。

「第24屆消費權益新聞報道獎」，《香港01》記者李穎霖憑《一輩子也吃不完的2000樽保健品》偵查報道，奪得專題特寫銀獎。（廖雁雄攝）

專題特寫銀獎

一輩子也吃不完的2000樽保健品

記者：李穎霖



年過七旬的陳婆婆（化名）向《香港01》指，美容保健公司雪肌蘭多年來硬銷，又指需購物延續寄存貨品服務，以致購入2,000多樽不需要的保健品，訪問時仍有逾1,200樽存於賣家倉庫，形容「像無底深潭」，買下的保健品或者一輩子都吃不完。雪肌蘭以私隱為由無回覆記者查詢，但去信陳婆婆，對指控表示驚訝，稱她每次購物均有簽署確認條款，又指控其言論損害商譽，會保留法律追究的權利。

獲獎記者李穎霖指，報道刊出後，消委會及議員介入下，苦主及涉事保健品公司都無法達成退貨或退款共識。她指，長者可能較易被游說，消費時亦未必清楚自己的權益，相信社會上亦有其他同類個案，希望報道可令社會更關注長者的消費權益。

「第24屆消費權益新聞報道獎」，《直擊追蹤新興『逆向團購』 跨境外賣直送皇后山》奪得新聞影片獎（長片）銀獎，記者譚皚璧、剪接蕭堃桁、攝影王海圖，代表同事領獎。（廖雁雄攝）

新聞影片獎（短片）銀獎

直擊追蹤新興「逆向團購」 跨境外賣直送皇后山

記者：譚皚璧、洪芷菁、鄧康翹

剪接：蕭堃桁

攝影：王海圖、楊凱力、李振邦



香港通關後，港人「報復式」外遊及北上消費，甚至衍生新興「逆向代購」服務，從內地帶外賣回港，送到港鐵沿線。《香港01》發現，「逆向代購」已經迅速進化至「逆向團購」，有人經營一條龍跨境送外賣上門生意，以客貨車直送內地食品至粉嶺皇后山，為大批北區居民服務，每晚吸引數十戶人排隊等外賣。

獲獎記者譚皚璧指，在社交平台上見到有網民指，很多皇后山街坊每晚都到樓下等外賣，起初都不太相信，但經過跨境追蹤查證，見到有人一車車外賣運到現場，場面非常誇張。她指，雖然實測落單試食外賣，幸好無事，但希望大家除了着重北上消費的性價比，亦要留意食安風險。

「第24屆消費權益新聞報道獎」，《廣州直擊買樓變租樓樓盤 中介推香港借財仔「買」公寓》奪得新聞影片獎（長片）銅獎，記者李穎霖、剪接蕭堃桁代表同事領獎。（廖雁雄攝）

新聞影片獎（長片）銅獎

廣州直擊買樓變租樓樓盤 中介推香港借財仔「買」公寓

記者：李穎霖

攝影：楊凱力

剪接：蕭堃桁



「大灣區睇樓團」在通關後愈辦愈多，前亞視藝人、曾飾演「秦始皇」劉永就聲稱，跟團去廣州買樓，落訂後才知單位無產權，簽的只是40年的租約。《香港01》記者到廣州直擊，發現部份售樓中心職員要在記者反覆提問下，才會說明公寓的產權問題，更教人在香港「借財仔」個人貸款買樓。另外，有銷售員形容這些無產權公寓的前景樂觀，租戶在未來甚至可以分到業權，或涉誤導消費者。

獲獎記者李穎霖指，親身到廣州放蛇後發現，內地中介推介的樓盤類型和香港的不同，亦要要做很多功課、問得非常詳細，中介會將當中的細節說清楚，希望報道可幫到北上置業的消費者，不要被「睇樓團」的熾熱氣氛沖昏頭腦。

「第24屆消費權益新聞報道獎」，《消委會行李箱一款塑化劑含量超上限45倍 4款長距離拉行後甩轆》的社交平台facebook帖文，奪得最佳倡議消費權益之社交平台卓越大獎，編輯陳芳葆代表同事領獎。（廖雁雄攝）

最佳倡議消費權益之社交平台卓越大獎

消委會行李箱｜一款塑化劑含量超上限45倍 4款長距離拉行後甩轆

編輯：陳芳葆

美術：鄭敏怡



通關後不少港人外出旅遊，消費者委員會檢視15款中型行李箱，測試其耐用性，結果發現有七款在長路距離拖行的路面測試表現不理想，部份未完成連續行走90公里的試驗便車輪脫落「甩轆」，或拉桿鬆脫或斷裂；有行李箱的耐跌撞能力較差，在耐跌撞測試中出現損壞。另外，有行李箱的手挽及拉桿手柄可接觸部分的物料，被發現含有DEHP塑化劑，超出歐盟 REACH 法規訂立的上限45 倍。

獲獎互聯網內容副經理陳芳葆指，沒想過行李箱的內容會引起如此大的迴響，相信和港人熱愛旅遊，及最貴的行李箱並非最好的結果有關。她指，為了在社交媒體上搶先報道，每次收到消委會的報告都會盡快閱讀，找出重點並製圖，讓讀者看一眼就能理解。