哈里梅根傳簽Netflix豪賺11億　前王室員工怒斥等同背叛戴妃

英國哈里王子與妻子梅根永遠是各方關注的焦點，兩人在決定脫離英國皇室重要成員身分後，承諾將努力達到經濟獨立、不再靠英國民眾的稅金負擔生活，眼看影音串流平台一哥Netflix據傳要以1.5億美元（約港幣11.7億元）簽下他們的製作公司，兩人可望有大筆現金入袋，馬上就先還掉用來整修過去在英國居所的近億台幣，顯然就快要真的靠自己生活。

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然而Netflix早先宣布明年要播映一齣描述哈里母親戴安娜生平的歌舞劇，此劇只在試演階段就因新冠肺炎臨時叫停，沒辦法正式推出，但劇中竟然包括一些很勁爆的內容，包括英女王嘲諷兒媳戴安娜是蕩婦、戴安娜面對面和情敵卡美拉交鋒、戴安娜吻傳說中的情人 — 馬術教練休伊特、甚至有戴安娜生下哈里後，丈夫查理斯一聽又是個男孩透露失望的態度讓戴安娜難過到想自殺等，幾乎集八卦小報的謠傳之大成，保證英王室人員看到會昏倒。

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尤其昔日服侍過戴安娜的前員工，更是難以忍受情節的安排，認為哈里、梅根要進軍媒體沒關係，怎麼能跟Netflix？簡直是背叛母親，疾呼他們應該努力讓Netflix打消播映這齣劇的計劃。不過哈里與梅根自顧不暇，恐怕沒有得罪新金主的勇氣。

各國八卦刊物，則永不放棄對他倆的抹黑和唱衰，最新一期《Life & Style》指兩人在1400萬美元（約港幣1.1億元）的豪宅中過的卻是寂寞冷清的生活，彼此間的愛意也嚴重消蝕，哈里還向哥哥威廉告白，表示自己很失落，還指現在只剩下孩子可以維繫他們之間的感情，指他們婚姻快要爆發危機。

專門打臉八卦的網站，澄清哈里與梅根之間根本財務、感情都沒問題，只不過又一次媒體選擇唱衰他們、詛咒他們，不知道何時才會停止。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】