23條｜陳國基稱會進行所有必須立法程序　早日通過立法是共同想法

立法會相關法案委員會完成審議《維護國家安全條例草案》，委員會支持政府提出的修正案，並支持大會恢復二讀辯論。政務司司長陳國基今午（14日）表示，23條立法是特區政府憲制責任，有助保護香港及外來投資者，強調會進行所有必須的法定程序。陳國基指，全體立法會議員都應該支持立法，相信行政長官和議員都有共同想法，希望早一日通過立法，讓香港早一日得到保障。



政務司司長陳國基（中）3月14日表示，23條立法是特區政府憲制責任，有助保護香港及外來投資者，強調會進行所有必須的法定程序。

立法會相關法案委員會支持政府提出的修正案，委員會主席廖長江表示，周五（15日）將向內務委員會作出口頭報告。政府在多項修正案中，包括修訂「公務人員須協助維護國家安全工作」的條文，加入「任何公務人員須向在特區負責維護國家安全工作的任何部門、機關及其人員，及時提供一切合理的便利、配合、支持和保障，包括及時提供所需的人力及其他資源。」