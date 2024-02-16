23條｜竊取國家秘密罪　陳弘毅冀有清晰罪行及抗辯理由條文

《基本法》23條立法正進行公眾諮詢，香港大學法律學院憲法學講座教授陳弘毅在港台節目表示，「竊取國家秘密罪」是否能以「重大公眾利益」作為抗辯理由，可以引入外國較清晰的條文，而更重要的是列明甚麼情況下會觸犯法例。



基本法23條立法公眾諮詢期2月28日完結。（潘耀昇攝）

哪些社會經濟資料是國家秘密 冀有清晰定義

陳弘毅表示，諮詢文件建議引進國家秘密的概念，相關定義類似中國《保守國家秘密法》，而內地有一套確認甚麼資料是國家秘密的程序，基本原則是這些資料如果洩露，會否危害國家安全。

至於具體來說甚麼是國家秘密，陳弘毅指《香港國安法》已經有相關用語，但哪些社會經濟資料被列作國家秘密，就要請教內地專家解釋。他說，根據《保守國家秘密法》，人民沒有義務辨別甚麼資料涉及國家安全，又認為相關罪名有一個較高門檻。

加拿大、澳洲等列明抗辯理由 可引入

傳媒界關注「竊取國家秘密罪」是否能以「重大公眾利益」作為抗辯理由，陳弘毅指，西方有過深入和廣泛的討論、研究，一方面是國家安全和利益，另一方面是公眾知情權，有些情況下讓公眾知道事件會對社會整體有好處，因此要平衡兩者，至於如何取捨要由法院判斷。他提到加拿大和澳洲有明確條文，澳洲有條例列明披露資料能阻止犯罪，亦能作為抗辯理由，因此他認為應該引入相關條文。

內地法律方面，陳弘毅稱一般人民涉及竊取國家秘密罪的情況有限，主要是涉及外國間諜，其他情況一般沒有明文說明。他指就算內地沒有相關條文，香港亦可以設立，強調香港法律與內地可以不同。

至於是否要具體列出抗辯理由的情況，陳弘毅說2003年立法之初，政府建議並沒有公眾利益辯護的內容，是大遊行之後才加入，經過20年後西方國家已經有相關條文和討論，建議政府可以考慮加入。陳弘毅強調，「公眾利益」是否可作抗辯是第二考慮，第一考慮是甚麼情況下才會被控告。

陳弘毅指，竊取國家秘密罪和境外干預罪部份內容可以有更清晰定義。（資料圖片／余俊亮攝）

要留意境外干預罪中的境外勢力的定義

另一項新法律條文是「境外干預罪」，是指「配合境外勢力，以不當手段干預國家或特區事務」，陳弘毅表示與外國有關國家安全法例趨勢有關，有不少國家都關注外國勢力影響本國政治，所以要立法處理。境外干預罪內容較外國部份法例為闊，陳弘毅相信是參考英國2023年訂立的國安法，而英國法例只列出是外國政府。他說要留意境外勢力的定義，如外國政黨是否包括在內，認為如果太闊會阻礙香港與外國相關組織正常交往，指相關定義可與間諜罪的境外機構定義不同。

至於示威抗議活動會否受影響，陳弘毅說很多言論、活動都會影響政府施政，廣義來說是「干預」，但同時要符合其他條件，即不當手段和是否配合外國勢力。陳弘毅說，條文包括參與外國勢力活動的人士，認為這方面定義「闊咗啲」。

間諜活動「勾結境外勢力，向公眾發布虛假或具誤導性的事實陳述」方面，陳弘毅認為重點在於要勾結外國勢力，但哪些行為才是勾結外國勢力，他認為亦需要澄清。