平機會主席朱敏健獲續任兩年　經歷反修例疫症　屢捲入政治爭拗

由2019年起擔任平等機會委員會主席的朱敏健，獲續任兩年，直至2024年4月。政府讚揚朱敏健對平機會工作熱誠投入，上任至今加強了四條反歧視條例就歧視和騷擾行為所提供的保障，包括加強對餵哺母乳的女性的法律保障。期間，亦成立了專責的反性騷擾事務組，提升公眾認知，為性騷擾受害人作第一站支援。



朱敏健2019年接任不久就爆發反修例風波，緊接其後是疫情肆虐，令他曝光率大增。反修例期間，平機會收到大量針對警方的投訴，包括執法時是否牽涉性暴力及性騷擾，因而多次捲入黃藍政治爭拗。



政府今日（4日）宣布，特首林鄭月娥已根據《性別歧視條例》再度委任朱敏健為平機會主席，任期兩年，由2022年4月11日起生效。政府表示，相信在朱敏健續任，平機會將繼續在社會上積極推廣平等機會及消除歧視，建構和諧共融關愛的香港。

平機會負責執行四條反歧視條例，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》。