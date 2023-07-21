平機會呼籲性騷擾受害人具名投訴　讓個案得以跟進

#MeToo運動在2017年由美國演藝界開始，伸延至商界、政界，以至不同種族及行業的人士都紛紛為此發聲。近期，#MeToo運動在台灣再度變得熾熱，甚至引起軒然大波，燃燒政界、教育界、文藝界以至演藝界。而這股風氣近日更直捲香港，已有不同人士透過媒體或其社交平台發文，指被人性騷擾。



文：平等機會委員會主席朱敏健



平機會鼓勵任何人士若遇到性騷擾事件，千萬不要啞忍，要挺身而出指正騷擾者的不是，這樣才能阻止性騷擾延續及有更多受害者出現。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

《性別歧視條例》保障任何人免受性騷擾

一直以來，反性騷擾是平機會的工作重點之一。平機會負責執行《性別歧視條例》（《條例》），《條例》保障任何人在訂明的活動範疇內，包括僱傭、教育、貨品、服務及／或設施的提供等範疇，免受性騷擾。根據《條例》，性騷擾的定義包括：

(1) 不受歡迎的行為：任何人向別人提出不受歡迎的性要求或獲取性方面好處的要求；或向另一人作出其他不受歡迎並涉及性的行徑，而一名合理的人在顧及所有情況後應會預期該另一人會因該行徑感到受冒犯、侮辱或威嚇。

(2) 營造在性方面具敵意的環境：任何人如自行或聯同其他人作出涉及性的行徑，而該行徑對另一人造成有敵意或具威嚇性的環境，例如說有關性的笑話或展示淫穢的照片。

除了執行法例，平機會多年來積極推行預防性騷擾的公眾教育，並展開反性騷擾運動，在不同界別宣傳反性騷擾的信息。平機會在2020年11月成立了反性騷擾事務組，透過預防、研究、政策倡議、政策指導及培訓，加強打擊性騷擾的工作。其後，平機會又在2021年1月開設了反性騷擾熱線2106 2222，為受到性騷擾影響的人士提供第一站支援服務。該熱線不但向公眾提供有關法律條文的資訊，以及作出投訴及尋求補償的方法，並在有需要時轉介至輔導及治療服務。

平機會的反性騷擾熱線2106 2222，為受到性騷擾影響的人士提供第一站支援服務。該熱線不但向公眾提供有關法律條文的資訊，以及作出投訴及尋求補償的方法，並在有需要時轉介至輔導及治療服務。

平機會無法跟進匿名投訴

在2018至2022年的五年間，平機會共收到792宗性騷擾的投訴，佔期間整體《性別歧視條例》投訴約48%。然而，我們相信這些數字只是冰山一角，因為有些受害人會害怕事件曝光而不敢舉報，有些則只以匿名的方式向平機會作出舉報。

對於後者，平機會無法作出跟進。因為《條例》規定，平機會只可根據投訴人或投訴人的授權代表作出的具名投訴才可作出跟進。對於匿名的投訴，我們無法從當事人確認所指稱的性騷擾事件，也未能知道作出投訴是否當事人的意願，因此無法處理這些投訴或舉報。我們明白受害人有很多顧慮，例如在職場的人士如投訴上司或同事性騷擾，或是在服務或設施提供的範疇投訴顧客性騷擾，有可能被標籤為麻煩製造者，受到僱主的不公平對待，更甚可能連工作也不保。正正是考慮到一般受害人的處境和顧慮，我們成立反性騷擾熱線，希望透過電話為受害人提供資訊，釋除他們的疑慮。

《性別歧視條例》保障投訴人

我亦想在這裏指出，《條例》有特定條文保障投訴人不會受到「使人受害的歧視」，意思是如投訴人因為作出了投訴，而被給予較差的待遇，例如被解僱，有關作為可能被視為「使人受害的歧視」，涉事機構或人士有機會違反《條例》。此外，在調查過程中，平機會收到的資料及文件只會用於處理有關投訴及其他相關用途，絕不會向公眾或不涉及調查的人士披露。投訴人及被投訴人都要遵守保密原則，在調查過程中所獲提供或交換的資料不應向公眾或與投訴不相關的人士披露。

平機會鼓勵任何人士若遇到性騷擾事件，千萬不要啞忍，要挺身而出指正騷擾者的不是，這樣才能阻止性騷擾延續及有更多受害者出現。另外，若你目睹有人被性騷擾，切勿冷眼旁觀，盡可能在安全情況下介入，制止騷擾者的不恰當行為。

打擊性騷擾就正如撲滅罪行一樣，需要市民同心協力，積極參與。我希望在各界共同努力下，人人都可在安全、公平、互相尊重及不受性騷擾威脅的環境下工作和參與活動。

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