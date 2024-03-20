2元乘車優惠｜每天使用人次近兩年內升1.1倍　政府：研控制開支

政府數據顯示，自2022年3月起放寬2元乘車優惠至60至64歲人士後，平均每日受惠乘客人次由2022年3月的約48萬人，大幅增加85%至2023年3月約89萬人。而同期平均每日受惠乘客人次總數由1,269,000人增至2023年底的2,725,000人，不足兩年間增加逾1.1倍。勞工及福利局局長孫玉菡稱，考慮不同控制開支方案。



另外，自去年6月起加強打擊不合資格人士違規使用2元乘車優惠，截至今年2月的8個月裡，發現兩宗涉違規個案交警方跟進，其中一宗個案完成聆訊，涉案乘客罰款約一萬四千元及須補繳少付車資共約二千元。



財政司司長陳茂波在預算案中提出檢討二元乘車優惠計劃。勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）書面回覆立法會議員陳紹雄質詢有關過去5年，打擊不合資格人士違規使用二元優惠計劃的每年執法行動次數和成效時指，過去5年，運輸署聯同公共交通營辦商在港鐵、巴士、渡輪、街渡、小巴、電車及居民巴士進行實地監察調查，共發現1,419宗懷疑違規使用個案。

孫又指，為加強打擊不合資格人士違規使用二元優惠，運輸署由2023年6月起聯同專營巴士和渡輪等公共交通營辦商加強執法工作。截至今年2月底，共進行約350次聯合執法行動，查驗共650條路線及約2,360名懷疑違規使用二元優惠計劃的人士，其中共發現兩宗涉嫌違規個案轉交警方跟進。

他指，其中一宗個案已完成聆訊，涉案乘客被罰款約一萬四千元及須補繳少付車資共約二千元。另一宗警方正跟進調查。港鐵公司在同期執法行動中，共向約4,260名違規使用二元優惠計劃人士收取附加費。

警方上月稱，經調查後，於去年12月1日以傳票方式檢控一名49歲姓劉男子，涉嫌違反《香港鐵路附例》。該男子於上月20日在東區裁判法院提堂，被裁定違反18項《香港鐵路附例》(第14A條)「沒有繳付車費等」，合共被判罰款港幣一萬四千四百元。

此外，政府也交代由 2022年3月至2023年12月，2元優惠計劃的平均每日乘客人次，截至去年年底的平均每日總受惠人數逾272萬人次，65歲以上群組佔的比例大致維持於約六成，60-64歲群組佔比，則由前年3月的接近三成八，反覆下跌至去年底的三成三。

在截至二月底的本財政年度，政府向專營巴士公司發還的的車資最多，超過14億1千萬，其次為港鐵的接近14億元，而總計發還的少收車資和船費逾億36.5億元。

下年度開支增至逾60億元

孫玉菡指，23/24年度優惠計劃的經常開支修訂預算約為40.5億元，較22/23年度多逾9億；24/25年度預算開支會進一步增至60.1億元。對於政府會否考慮就優惠設每月上限，孫指在檢討中考慮不同方案對控制開支增長的效益，及有關方案是否實際可行等因素。

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為優惠設限？ 孫玉菡：研究不同控制開支方案

至於會否向受惠人士提供的優惠設立每月上限如500元、1,000‍元或1‍,500‍元，孫玉菡稱政府會考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素。孫玉菡指政府一直通過宣傳教育讓受惠人士了解如何正確使用2元優惠計劃，鼓勵計劃受惠人士善用短途路線、協助乘客了解「雙向分段收費」。