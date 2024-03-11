2元乘車優惠・01專訪｜開支暴漲不受控　陳健波倡限額、港鐵參與

為控制開支增，新一份《財政預算案》提出檢討「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，即2元乘車優惠計劃，一直關注計劃的行會成員兼立法會議員陳健波接受《香港01》專訪時表示，反對檢討的人都是「覺得公帑唔係自己嘅錢」，強調相關開支已「不受控制」，他提出三大方法控制開支：可設資助上限，包括限次、限額或定額資助、倡公營機構共同參與、及分析樂悠咭數據，堵塞計劃漏洞以達到節流之效。



不過，陳健波反覆重他只是支持檢討，絕不支持改變計劃的受惠年齡或甚至取消計劃，以免了人朝令夕改的感覺。



反駁反對檢討論：不吃人間煙火、可能覺得唔係自己嘅錢

政府本財政年度預計有逾千億元赤字，加上之前一年同樣錄得千億赤字，財政儲備預計本月底降至7332億元，明年三月底更進一步降至6851億元。為控制開支增長，財政司司長陳茂波提出年內檢討「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，即2元乘車優惠計劃，旋即引起社會熱議，甚至有建制派議員也認為檢討計劃如同背棄為香港打拼數十載的長者，批評提出建議的人是「不吃人間煙火」。

一向支持檢討2元乘車優惠計劃的行會成員兼立法會議員陳健波接受《香港01》專訪時反駁：「佢呢啲可能覺得公帑唔係自己嘅錢。你諗下，如果係你自己嘅荷包錢，你會唔會咁講？」又質疑反對調整制度以堵塞現有漏洞的人未有顧全大局，

特別係而家有赤字，（資源）要擺喺其他更重要嘅地方，係咪個醫療緊要啲呢？人命緊要啲呢？大家嘅福利緊要啲呢？當你有限錢，就會睇下要慳邊啲位。 行政會議成員陳健波

下調合資格年齡或欠深思熟慮？

陳健波認為，2元乘車開支暴漲至「不受控制」的階段，質疑上屆政府、即林鄭月娥班子宣布下調計劃合資格年齡至60歲-64歲時或欠深思熟慮，「唔知政府有冇考慮過（人數），我計過（香港）每年都有6、7萬人步入個計劃（即滿60歲）」。

他指，自2022年擴大受惠年齡至60至64歲人士後，2元優惠開支由2017至2021年期平均12.42億，以倍計急升至2022年的31.1億元。他預計今年再多63萬人滿60歲，連同168萬名65歲或以上的長者，即意味政府今年的2元乘車優惠須資助231萬人，涉及67.3億元公帑，預料政府到2027年時須資助251萬人。

計劃原意是鼓勵退休長者多外出走動，惟當受惠年齡擴闊至有四成仍在職的60至64歲人士後，計劃開支明顯可見急速䢋升，陳健波認為，其產生的財政後果與政策初心背道而馳。他更聽聞有企業專門聘請60至64歲人士從事速遞等工作，試圖利用受惠者的乘車優惠以降低企業經營成本。

重申僅支持檢討 不贊成取消計劃

儘管被譽為德政的2元乘車優惠的開支或成無底深潭，陳健波也認為除非政府「盡曬力」後仍是無補於事，否則現階段不應貿然「走回頭路」，重新上調享用優惠的合資格年齡，甚至取消優惠。

如果唔係會令到人覺得政府朝令夕改啊，你出咗有幾耐啫？咁你唔係諗清楚先出㗎咩？咁樣就容易被人詬病。 行政會議成員陳健波

陳健波提到計劃現存三大漏洞，包括非法使用情況嚴重、長車短搭、及資助金額無上限，他相信只要透過邀請公營機構共同參與計劃、訂立資助上限及分析樂悠咭數據，即可堵塞漏洞，控制計劃開支的效果可以立竿見影。

一、倡公營機構共同參與

打撃非法使用優惠方面，陳健波引述報導指，有小巴司機利用長者八達通在所駕駛的小巴瘋狂拍卡，騙取逾十五萬元政府補貼，他建議政府要求公營機構一同參與補貼計劃。

「否則）唔會倒自己米（加強執法、打擊），愈捉得多人（非法使用）咪愈少人搭，咪賺唔到錢？ 行政會議成員陳健波

他認為此舉有助令公謍機構同樣關注優惠使用情況，不過被問到機構有何誘因參與補貼計劃時，他笑稱：「社會道德公義」。

他建議政府要求公謍機構一同參與補貼計劃，「（否則）唔會倒自己米，愈捉得多人（非法使用）咪愈少人搭，咪賺唔到錢？」。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

二、增設資助上限

至於另一個可行選擇，陳健波稱留意到，現時有不少長者因為「貪方便」而出現長車短搭的情況，加上部分交通路線如中環入愉景灣的邨巴一程要58元，長者只付2元乘車，若有長者天天使用，政府每程補貼56元，每人每年便要補貼2萬元。

無（補貼）上限都係一個問題嚟，點解呢？有啲人成日淨喺搭短程，咪補貼好少；有啲人成程搭遠程，咁咪補貼咗好多錢？ 行政會議成員陳健波

他認為如此補助政策，對一些只使用短程服務的長者也不公道。

陳健波建議政府限制受惠者每月享受優惠的次數、設每程補貼上限、甚至每年補貼總額上限。（資料圖片）

因此，他建議政府限制受惠者每月享受優惠的次數或頜設每程補貼上限、或甚至設每年補貼總額上限。

一個人一日都係搭兩三次車，如限每月（補貼）60次已經好夠，濶佬啲，（補貼）70次都得㗎嘛。 行政會議成員陳健波

不過，無論採取哪種方案，他再三強調只有限額才能有效控制開支。他以保險業界的「自付額」（deductible）為例，指當政策與受惠人自身利益有直接關係時，相信就連升斗市民都會「自覺醒覺」：「阿婆走得快，肯定有古怪！」

三、分析樂悠咭數據

陳健波樂見政府強制要求60歲以上的長者申請樂悠咭，他相信當8月全面落實使用樂悠咭後，政府可透過樂悠咭，掌握用家乘車習慣，以找出方法訂出「更好的制度」，「能看出是否有人一日搭十次車，係咪有濫用問題等。」

因為，現時使用長者八達通，政府仍然難以準確區分個別人士使用優惠情況，全面使用樂悠咭後，個別人的使用情況便一目了然。他又認為，收集3個月的數據應足夠作分析。

「樂悠咭」印有合資格人士的相片及姓名，每人只可持有一張。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

不過，有意見認為，調整二元乘車優惠如同令長者外出成本增加、削弱他們外出意欲，有違政策初心。陳健波指現時有企業故意聘請60歲以上的長者做「跑腿」工作，正正是為了減少交通開支，變相濫用政府補貼。