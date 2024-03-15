2元乘車優惠・01問卷｜28%撐限次使用　梁美芬促營辦商共承擔開支

政府庫房千億赤字，財政司司長陳茂波開腔要求檢討長者2元乘車優惠，惹來社會熱議。《香港01》本周一（11日）推出網上問卷，收集市民對控制2元乘車優惠開支的建議。截至昨日（14日）下午2時，最多人贊成限制每月使用2元乘車優惠的次數（28%）、其次為削減60至64歲乘客優惠，65歲或以上維持不變（24%）。



經民聯立法會議員梁美芬接受《香港01》訪問，認同須檢討2元乘車優惠計劃，但強調不應以怪責長者的態度處理開支問題，促請政府及公營機構立即打擊及嚴懲非法濫用優惠的人。



新一份《財政預算案》提出，檢討長者和殘疾人士的「2元乘車優惠」，以及公共交通費用補貼計劃，預料今年內完成檢討。消息一出，引起社會及政界討論，經民聯立法會議員梁美芬接受《香港01》訪問時批評要求取消優惠的人不明智且「不吃人間煙火」，憂會令政府付出政治代價。不過政府已承諾不會取消2元優惠，並改變受惠對象，加上庫房連年赤字，政府想方設法令計劃「以財政上可持續的模式」延續也是無可厚非。

問卷獲約4千個回覆 近3成人撐限制優惠次數

有鑑於此，《香港01》本周一（11日）推出網上問卷調查，收集市民對控制2元乘車優惠開支的建議，截至昨日（14日）下午2時，共收集3,998個回覆，有28%受訪者建議限制每月2元優惠價乘車次數，如每月最多60次；有24%受訪者建議削減60至64歲乘客的優惠，65歲或以上人士維持不變；有21%受訪者建議設每月津貼上限，例如每月最多資助2,000至3,000元；18%受訪者建議公營機構共同承擔津貼；8%受訪者建議乘車優惠價劃一提高至4元。

梁美芬：勿以怪責長者態度處理開支增加問題

梁美芬重申，2元乘車優惠有助退休長者及年長照顧者維持健康的社交生活、投入社會，認為即使計劃開支增加，也不應以怪責長者的態度處理問題。她認同應檢討計劃，但再三強調絕不能取消計劃。

梁美芬。（文睿攝）

促交通營辦商與政府共同承擔2元優惠開支

對於《香港01》問卷調查結果，梁美芬認同公營機構須與政府共同承擔責任，她解釋現時明顯出現非法濫用乘車優惠的情況，港鐵等有責任監控，惟未有善用科技，以至用實名制等方式打擊非法濫用，僅推卸責任予政府，促請機構及政府要盡快嚴懲非法使用優惠的人。

她認同限制2元乘車優惠有助控制開支，建議除了限制每月乘車次數，亦可限制優惠使用者的出行時間，只可在非繁忙時間享用2元優惠，否則須繳付正價。現時政府會在乘客使用2元乘車優惠後，向各公共交通營辦商發還票價差額，梁美芬認為營辦商應向政府提供優惠，間接補貼2元優惠開支，與政府共同承擔津貼，達到「一家便宜三家著」的效果。